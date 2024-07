Exhiben a policías agrediendo a hombre que intentó entrar con su perrito al Metro de la CDMX

Exhibieron a policías agrediendo a hombre que intentó entrar con su perrito al Metro de la CDMX. |Crédito: X @zerchzro

Un usuario del Metro de la Ciudad de México (STCM) que intentaba ingresar con su perro fue agredido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). El hecho fue grabado por un testigo, quien denunció la situación a través de redes sociales.

“Hoy en Metro constitución estos policías agredieron muy feo al muchacho que traía un perrito. La policía que me dijo que me quitara”, acusó el ciudadano que presenció la agresión.

Junto a la publicación subió un video en el que quedó registró del momento en que dos oficiales empujaron a un hombre y le jalaron la ropa.

El afectado explicó que los uniformados no le permitían pasar porque llevaba a su mascota dentro de su mochila. “Nada más quiero aclarar, no me dejaron pasar con mi cachorro”, dijo.

Un usuario enfrentó a los uniformados por su agresiva actitud. |Crédito: X/@zerchzr

En respuesta, los agentes de la SSC argumentaron que no podía entrar si el perro no estaba dentro de una transportadora.

“Ahorita no tengo la transportadora, por eso lo traigo en mi mochila”, replicó el pasajero.

Por su parte, la persona que grabó el video acusó a los policías de abusar de su autoridad e incluso de intentar arrebatar sus pertenencias al hombre que llevaba al perro cargando.

Las reacciones en la red no se hicieron esperar y decenas de personas mostraron su molestia por la actitud de los oficiales.

“Iba el perrito en la mochila. No todo el mundo tiene dinero para una transportadora. Ojalá se haga justicia”, y “Pero qué tal un policía grabando vídeos porno, eso sí se permite” fueron algunas respuestas.

Metro y policía de la CDMX responden a la polémica

Debido a la atención que el suceso captó en redes sociales, el STCM aclaró que los policías que aparecen en el video no están asignados para prestar servicio en las instalaciones del medio de transporte. Aún así, llevan a cabo una investigación para deslindar responsabilidades.

“La situación fue atendida por elementos de seguridad que presuntamente no están asignados al Metro. De igual manera se lleva a cabo una investigación para determinar si participó personal del sistema y, en su caso, aplicar la sanción correspondiente. Asimismo, es importante señalar que en el Metro se permite el acceso con animales de compañía de razas pequeñas en transportadora chica o mediana”, indicó.

Metro de la CDMX argumentó que el hombre no llevaba su mascota en condiciones adecuadas |Crédito: X @zerchzro

Por su parte, la SSC aclaró que el incidente ocurrió el pasado 19 de julio y que en realidad fue en la entrada de la estación Constitución de 1917, en la Línea 10 del Trolebús Elevado.

Según su versión de los hechos, el conflicto comenzó cuando el hombre trató de ingresar a la estación con un perro, pero sin las medidas de seguridad adecuadas. Los policías auxiliares asignados a la vigilancia de la estación le indicaron que necesitaba una caja transportadora para el animal, ante lo cual el usuario se mostró molesto y agredió a los uniformados, quienes solicitaron refuerzos.

Tras controlar la situación, los agentes desalojaron al individuo y lo orientaron sobre la necesidad de una caja transportadora para acceder a cualquier estación del Sistema de Transporte Colectivo Metro o Trolebús. La SSC aseguró que se realizarán las investigaciones pertinentes a través de la Dirección General de Asuntos Internos y personal de Inspección Policial.