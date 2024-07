Tiktoker confiesa qué cosas ‘odia’ de los morenos y usuarios lo tunden: “Acepta que vives en Edomex”

(Tiktok/@jesusmcast)

México es un país diverso y muchas personas de esta parte del continente americano tienen piel morena. Aunque en un contexto idílico, esto no debería tener ninguna implicación social, la realidad es que la discriminación por el color de piel es algo a lo que varios se enfrentan en su día a día.

Ahora, un influencer arremetió en contra de las personas morenas al enumerar aquellas cosas en las que ‘odia’ de ellos. Pero, los usuarios en redes no tardaron en señalarle que no tenía nada que criticar, pues él también era de ese color.

¿Qué dijo el influencer?

Fue el usuario de TikTok identificado como Jesús (@jesusmcast) quien mostró su opinión sobre cierto prototipo de personas morenas que no le caen bien.

“Cosas de morenos que me cag*n/ me rompen la madr*. El moreno que no acepta que es moreno, deja de decir mamad*s de: ‘Soyy café con leche, de chiquito era blanco, pero me bronceé'. Cállate, moreno, tus papás son morenos, tus abuelos son morenos, acepta, no tiene nada de malo”, comenzó a decir.

El influencer detalló que también le resultaba incómodo cuando algunas personas de este tono de piel se sentía más por el dinero que tenían.

“El moreno prieto que se cree whitexican, tú no eres blanco, eres moreno. No puedes convivivr con ellos y mucho menos sentir que eres de ese grupito privilegiado. Acéptalo, güey, no puedes. Esa idea tan mediocre diciendo que soy de varo, olvídalo, eres un moreno más”, comentó.

Además, otro rasgo que no le pareció a Jesus fue el que respecta a personas que aseguran que son de ese tono de piel, porque sus antepasados eran extranjeros.

“El moreno que dice que es moreno porque tiene ascendencia de Medio Oriente, tus abuelos vienen de Tapachula, Chiapas, vas a ser moreno por ellos. Vives engañado tú solo, acepta que vives en Edomex, tu color te delata”, dijo.

Usuarios en redes sociales reaccionan

Los internautas no tardaron en reaccionar y varios de ellos tuvieron opiniones encontradas. Estos fueron algunos de los mejores comentarios:

“¿Y Roberto Palazuelos qué?”

“Tiene la piel, sabe de lo que habla”

“Mi compa el que menos complejos tiene”

“¿Si sabe que es moreno, no?

“Niegas tu tono de piel”