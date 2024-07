Cuántos ministros de la SCJN podría elegir Claudia Sheinbaum si no se aprueba la reforma al Poder Judicial

La presidenta electa desafió a jueces, magistrados y ministros a participar activamente en el proceso electoral (Imagen: EFE/Sáshenka Gutiérrez).

Conforme avanzan los planes para la reforma al Poder Judicial de la Federación, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, expresó que en caso de no concretarse la propuesta original del mandatario Andrés Manuel López Obrador, será durante su periodo como mandataria cuando tendrá que nombrar a tres nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante una rueda de prensa realizada este miércoles 17 de julio, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México anticipó que si la reforma destinada a la elección popular de ministros no se lleva a cabo, en noviembre presentará una lista de candidatos al Congreso para que se elija a un nuevo miembro; no obstante, subrayó que si los legisladores no alcanzan un consenso, será responsabilidad suya elegir a uno de los candidatos.

“Si no hubiera reforma, a mí como presidenta me tocaría elegir a tres, el primero es en noviembre. Así como está, se manda una terna dos veces y si no elige directamente la presidenta, entonces me tocaría elegir uno” comentó. Entonces, este sería el número de ministros que le correspondería seleccionar si es que no se le da luz verde a la iniciativa.

“¿Por qué no se inscriben ellos en la elección? Si son muy buenos jueces y muy buenos magistrados, que se inscriban en la elección": Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa el 17 de julio. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

Por esta razón, la partidaria de Morena insinuó que podría seleccionar a expertos dispuestos a respaldar sus propuestas sin obstaculizarlas: “De tal manera que serían quienes han estado votando a favor de las reformas que se han aprobado, que no han estado invadiendo las funciones del legislativo”.

Sheinbaum reta a ministros de la SCJN

En esta misma conferencia de prensa, Sheinbaum fue interrogada sobre la posibilidad de una estrategia para evitar que Morena y sus aliados obtengan la mayoría calificada y, por lo tanto, no puedan aprobar la reforma al Poder Judicial. En su respuesta, la presidenta electa desafió a jueces, magistrados y ministros a participar activamente en el proceso electoral inscribiéndose como candidatos.

“¿Por qué no se inscriben ellos en la elección? Si son muy buenos jueces y muy buenos magistrados, que se inscriban en la elección y que sean electos”, respondió.

Asimismo, negó que su selección esté basada en criterios partidistas, aunque aprovechó para plantear una pregunta a los ministros de la Corte, esta vez acerca de su opinión respecto a la reforma realizada por el expresidente Ernesto Zedillo, que redujo de 26 a 11 el número de miembros del Pleno.

“¿Qué opinan de esa reforma? O no opinan porque todos se fueron con su pensión de no sé cuántos millones”, sentenció Sheinbaum.

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, continuará con el plan a la reforma judicial propuesta por López Obrador. (Imagen de archivo. EFE/ Isaac Esquivel)

Sobre la reforma

El presidente sostiene que todas las personas que integran el Poder Judicial de la Federación sean elegidas por voto popular. Esto significa que, al igual que los legisladores o gobernantes, los ciudadanos podrán votar para decidir quiénes serán los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de circuito, así como las juezas y jueces de distrito.

Dentro de su Exposición de motivos, la presentación de la reforma propuesta por López Obrador establece que. “Con el propósito de que sus integrantes sean responsables de las decisiones que adopten frente a la sociedad y que sean sensibles a las problemáticas que aquejan a la ciudadanía”.