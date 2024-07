Wendy Guevara y Mich Ruvalcaba protagonizan pelea en redes sociales

La creadora de contenido intercambió mensajes con el periodista Crédito: IG/michrubalcava Cuartoscuro

La creadora de contenido, Wendy Guevara, desató el enojo del conductor Mich Rubalcava al referirse a él como “esa cosa que”, durante una transmisión en vivo. La información se dio a conocer a través del canal de YouTube de la periodista Ana María Alvarado.

Por medio de una plática con sus suscriptores, la integrante de Sale el Sol reveló detalles de varias noticias del espectáculo como, el accidente que sufrió el hijo de Poncho de Nigris, la salud de la hija de Ivonne Montero, el enojo de Juan Osorio con su colega y compañero Gustavo Adolfo Infante, y la pelea entre Wendy Guevara y Mich Rubalcava.

Cómo ocurrió la pelea entre Wendy Guevara y Mich Rubalcava

De acuerdo con la periodista, todo comenzó durante una transmisión en vivo de la creadora de contenido, donde se refirió al conductor como: “Esa cosa que” y “Esa ‘jota’ que es reportera”.

Pese a que son palabras que suele usar Wendy Guevara con parte de su comunidad, todo parece indicar que Mich Rubalcava eligió no quedarse callado y respondió de manera contundente a Wendy.

“Wendy, yo no pago por sexo, yo no hago los ridículos y tu sí, y créeme que soy más feliz que tú”, respondió. Según Ana María Alvarado, Mich también quiso dejar claro que aunque no cuenta con gran número de seguidores en su canal, lo que gana le da para mantenerse perfectamente bien.

(IG: @soywendyguevaraoficial)

Cabe señalar que la declaración sobre su forma de vivir surge porque la influencer mencionó en su live que dejaran que Mich hablara de ella, pues eso le daba para llenarse la boca de comidita.

Pese a todos los dimes y diretes que intercambiaron en redes sociales, ninguna de las partes se ha manifestado públicamente. Sin embargo, queda claro que tanto Wendy como Mich saldrán a defenderse cuando lo crean necesario.

Wendy Guevara cambia de look

Antes de que saliera a la luz su supuesta pelea con Mich Rubalcava, presentador de televisión, la creadora de contenido compartió un rato alegre junto a sus seguidores.

Como parte de un repentino cambio de look, Wendy Guevara se dejó ver sin extensiones, lo que desató las risas de sus fans, quienes compartieron comentarios muy creativos en relación con su corto cabello. Sin embargo, cabe resaltar que todo se trató de una renovación de extensiones, y seguramente en los próximos días seguirá luciendo su característico pelo rubio.

Por el momento, se sabe que el procedimiento capilar al que se sometió tuvo un costo de 90 mil pesos y estuvo a cargo de Pepe Gutiérrez.

(IG: @soywenfyguevaraoficial)