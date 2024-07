“No pude decir que no”; joven introvertida estrena desastroso look por culpa de su timidez | VIDEO

Una joven se hizo viral por narrar la historia detrás de su pésimo corte de cabello. (@EsdeProfugos)

Un buen corte de cabello puede elevar la autoestima de una persona, pero un mal corte puede tener un efecto contrario. Esto le ha ocurrido a una joven introvertida que se animó a contar su historia en redes sociales.

En la red social X, antes Twitter, la popular cuenta @EsDeProfugos ha hecho viral el caso de una joven, cuya historia ha dividido comentarios. Sin mencionar su nombre, relata que después de mucho tiempo, por fin tuvo el cabello lo suficientemente largo para hacerse un corte soñado.

No obstante, lejos de tener una buena experiencia con su estilista, vivió una historia de terror. Como cualquier cliente que llega a un salón de belleza, mostró una serie de fotografías con ejemplos del corte deseado. Aunque noté que la estilista no estaba familiarizada con el corte de cabello, creyó en ella, quien le aseguró que ya lo había realizado.

Pero pronto supo que era una mentira. “Yo todavía pende** me senté. Me empezó a cortar un chin** de cabello y yo no puedo decir que no. No pudo pararme y decirle ‘ya señora, chin*** su madre’”, dijo mientras rompe en llanto.

Usuarios de X reaccionan a la ‘tragedia’

En unas horas, el video sumó cientos de miles de reproducciones y abrió un debate en X. Personas extrovertidas no simpatizaron con la joven, lo cual le pareció natural a un amplio grupo de usuarios, quienes argumentaron que, para una persona con timidez extrema, es difícil expresar sus emociones:

“Comprendo que ella no queria ese corte, pero para que grabarse y hacerlo publico?”

“Así pasa yo pido que me despunten mi cabello y me dejan de a dora la exploradora y también mi cabello tarda mucho tiempo en crecer ya mejor lo hago yo misma y quedó mucho mejor”

“No he leído comentarios pero estoy segura q le tirarán hate PORQUE NO LO ENTIENDEN.”

“No tuvo el valor de decirle a la señora que se detuviera , pero si tiene el valor de subirse a las redes dando pena”

Al final del audiovisual, la joven reflexiona sobre la situación y regula sus emociones. Aunque reconoce que el corte afectó su estado de ánimo, entiende que el cabello crece y decide tomar esta situación como una experiencia que le dejará un gran aprendizaje, en la que tendrá que trabajar en el amor propio, pues reconoce que no estaba del todo conforme con su físico y apariencia.