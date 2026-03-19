“Fue un verdadero desastre”: García Aspe explota contra el América tras empate ante Philadelphia Union en la Concacaf

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El Club América avanzó a los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 tras superar al Philadelphia Union con un marcador global de 2-1.

Sin embargo, la forma en que se dio la clasificación generó reacciones, entre ellas la del exfutbolista Alberto García Aspe, quien cuestionó el rendimiento del equipo.

El conjunto dirigido por André Jardine logró sostener la ventaja obtenida en la ida, pero el desempeño en la vuelta abrió el debate sobre su nivel actual tanto en el torneo internacional como en la Liga MX.

García Aspe cuestiona el rendimiento del América

(Diego Cedrix)

Durante el programa Cuadro Titular de Fox, Alberto García Aspe se refirió al funcionamiento del equipo azulcrema y a la manera en que consiguió su pase a la siguiente ronda.

“Sufrieron de más, pasaron de milagro porque el otro equipo no sabe concretar, pero para seguir en la siguiente fase tendrán que mejorar una barbaridad, porque hoy el América fue un verdadero desastre”, señaló.

América avanza, pero con pendientes por resolver

(Diego Cedrix)

La clasificación se definió a partir del resultado global de 2-1, construido en gran parte por la ventaja obtenida en el partido de ida.

En la vuelta, el equipo mexicano logró sostener el marcador necesario para avanzar, aunque sin imponer condiciones de forma consistente.

El resultado mantiene al América en la competencia continental, donde buscará mejorar su funcionamiento en la siguiente ronda. En paralelo, el equipo también disputa el torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en el que apunta a mantenerse en la pelea por el título.