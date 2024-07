Danna no descarta convertirse en la nueva Aventurera: “Es súper icónico”

Danna está en contra de las críticas hacia el físico de las personas (Foto: Instagram)

Danna se pronunció en contra de las críticas hacia el físico de las personas durante su aparición en la alfombra roja de los Premios MTV Miaw 2024. La cantante y actriz mexicana expresó su desacuerdo con los comentarios negativos que ha recibido en redes sociales por afirmar que quiere envejecer de forma natural y sin retoques.

“Siempre he estado bajo la opinión pública, yo creo que hay que dejar de opinar sobre el físico de las personas porque no sabemos cuántas inseguridades podemos crearles”, declaró la cantante de Mala fama a los medios.

La artista de 29 años subrayó la importancia de no hacer comentarios sobre el cuerpo de las mujeres, mencionando su deseo de terminar con las burlas y críticas que afectan a muchas personas.

La cantante pidió al público no expresarse sobre el aspecto de los famosos (Foto: Archivo)

“Yo he crecido, ustedes me han visto crecer bajo la opinión pública toda la vida y creo que tenemos que parar de opinar sobre el físico de las personas, sobre todo porque no sabes qué inseguridad les puedes generar y por eso hacen miles de cambios para ser aceptados”, expresó.

Aparte de hablar sobre este tema, Danna Paola también abordó sus recientes declaraciones en un podcast español donde afirmó que “una persona que es feliz tiene buen sexo”.

La intérprete de Oye Pablo aclaró a la prensa que habló desde su experiencia personal y que no tenía la intención de ofender a nadie.

“Yo hablo desde mi experiencia. Yo nunca he querido ofender a nadie, al final creo que hay que hablar siempre desde lo que uno vive y, obviamente, hay muchas cosas que dan felicidad en la vida, es un poco hablar de eso y de muchas otras cosas que hacen felices a las personas”

Irina Baeva ha sido duramente crticada por su desempeño en su rol como 'Aventurera' (Foto: Cuartoscuro)

Por último, Paola opinó sobre la controversia actual en torno a la puesta en escena de Aventurera y discutió la posibilidad de interpretar algún día al icónico personaje de Elena Tejero, papel que actualmente enfrenta críticas en la interpretación de Irina Baeva.

Aunque no descartó trabajar en ese proyecto en el futuro, destacó la necesidad de una preparación rigurosa para cualquier papel que decida asumir.

“Me tendría que preparar muchísimo, creo que siempre, para todos los proyectos, uno tiene que preparase un montón. Como artista, cada personaje merece su preparación, etcétera, pero pues no sé, ¿qué te puedo decir?, no ahora, tal vez en algunos años, es (un personaje) súper icónico, no lo sé”, manifestó la actriz de Élite y Atrévete a soñar.