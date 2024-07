La tierna fotografía que Victoria Ruffo compartió de su nieta Tessa, hija de José Eduardo Derbez

La reina de los melodramas se muestra feliz en su faceta como abuela Crédito: @victoriaruffo31, X

Días después de que José Eduardo Derbez y Paola Dalay le dieran la bienvenida a su primogénita Tessa. Victoria Ruffo demostró en sus redes sociales el orgullo que siente de ser abuela y lo mucho que disfruta esa nueva etapa.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la Queen de las telenovelas, como también se le conoce, compartió con sus seguidores una imagen en la que se observa a su nieta acostada boca abajo. Para acompañar la tierna publicación escribió: “Angelito! Tessa!”

Aunque no se pueden apreciar grandes rasgos físicos de la pequeña, solo su cabello negro, sus seguidores llenaron de halagos el post con comentarios como: “Eres la abuela más hermosa que conocemos”, “El pelo igualito que el de su abuela”, “Qué felicidad. Te amamos, Tessa”, “Qué bendición”, “Perfecta princesa”, “La muñeca, la Queen”, y “Qué belleza”.

Victoria Ruffo compartió una fotografía de Tessa en Instagram (@victoriaruffo)

Hasta ahora, tanto José Eduardo como su pareja han decidido mantener los primeros días de su hija en privado, pues solo han compartido un par de imágenes de Tessa en sus brazos.

Para anunciar su nacimiento, fue Paola Dalay quien compartió un tierno video de la manita de la pequeña acompañada con el texto. “Bienvenida al mundo Tessa, 30-06-24 10:44 am. nació el amor de nuestras vidas. Papá y yo te amamos con el corazón.”

Aunque desde entonces se ha evitado compartir el rostro de Tessa, no han faltado los comentarios que aseguran que tendrá todos los genes de los Derbez. Dado que tanto los hijos y los nietos del comediante suelen sacar grandes rasgos físicos de la familia.

No cabe duda de que el nacimiento de la pequeña marcó un nuevo capítulo tanto para la dinastía Derbez, como para la familia Fayad Ruffo.

Desde antes de nacer, la pequeña Tessa ya es de interés del público gracias a su famoso padre (Foto: Instagram)

El significado del nombre Tessa

Tessa es un nombre propio femenino de origen griego. Es una abreviación del nombre Teresa, que significa cosechadora o veraniega. En la actualidad, Tessa se utiliza como un nombre independiente y es popular en varios países.

El significado puede asociarse con cualidades como la perseverancia, la determinación y la capacidad de obtener los frutos del esfuerzo.

Elegir un nombre para los hijos es sumamente importante para los padres, pues formará parte de la identidad del niño a lo largo de su vida. Usualmente, se consideran aspectos como el significado, la sonoridad y la herencia cultural o familiar.

Tessa llegó para limar las asperezas

Una de las situaciones que causaba mayor controversia era el esperado reencuentro entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, quienes mantuvieron una corta relación durante la década de 1990.

En un principio parecía que la situación pasaría desapercibida, sin embargo, fue el comediante mexicano quien confirmó que sí se había encontrado con la reina de las telenovelas. En una entrevista para De primera mano, narró los pormenores del esperado momento.

(IG: @paoladalay_2023)

Según contó Eugenio, su encuentro ocurrió tanto en los pasillos de la clínica como en la habitación de Paola, donde ambos se felicitaron por convertirse en abuelos.

“Ella me dijo: ‘Felicidades abuelo’ y yo le dije: ‘Felicidades abuela’. No cruzamos muchas palabras, nada más felicidades y se acabó (...) no nos habíamos comunicado ni hablado ni nos habíamos topado hasta ayer y creo que la nena vino a limar esas asperezas. Lo poco que hubiera quedado, quedó absolutamente enterrado”, contó para el programa.

Para finalizar con la charla, Eugenio puso sobre la mesa la posibilidad de que Tessa tenga todas las características de los Derbez, pues aseguró que “amenaza con ser otro clon”.

Mientras la intriga sigue, es seguro que tanto sus padres como la actriz de telenovelas compartan más fotos de Tessa sin mostrar su rostro, pues aún no comparten si lo harán por medio de una exclusiva o simplemente no desean hacerlo.