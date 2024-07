Coach vocal analiza la voz de Luis Miguel en concierto: “Es algo espectacular” | VIDEO

Luis Miguel ha mejorado su talento vocal, aseguran (RS Fotos)

Desde su regreso a la escena musical, Luis Miguel ha mostrado que se encuentra en su mejor momento artístico y personalmente, pues no deja de sorprender a sus seguidores con su talento arriba del escenario.

Con el paso de los años, muchas personas del medio se han dedicado a analizar su desempeño músical; sin embargo, recientemente se comenzó a viralizar un video de Ceci Dover en donde analiza el talento vocal de LuisMi.

Qué dice Ceci Dover sobre la voz de Luis Miguel

Ceci Dover, coach vocal, tuvo la oportunidad de asistir a una de las recientes presentaciones de Luis Miguel en España, donde además de disfrutar el concierto se dio a la tarea de analizar su desempeño vocal.

En el video titulado Logre ver a Luis Miguel ¿Valió la pena el precio? Ceci compartió su impresión sobre el espectáculo y aseguró que fue espectacular.

“Es una persona que con su sola presencia no necesita hablar, no necesita decir nada. Me he vuelto loca, hemos gritado todos, es algo espectacular”, dijo al inicio del video.

Posteriormente, mencionó que el concierto le permitió darse cuenta del gran cambió en la voz del intérprete. “He encontrado una mejora absoluta, notable y palpable de su voz. Por ejemplo, hace unos meses atras que tuvo unos problemas en la voz, como gripe, después de Buenos Aires”, aseguró.

Creadora de contenido habla sobre la actuación de Luis Miguel en su último concierto Crédito: YouTube: CECI DOVER Vocal Coach

Las primeras observaciones las hizo con tan solo escuchar el popurrí inicial del concierto. Pero más adelante, mientras compartía el resto de interpretaciones, resaltó que el cantante sigue teniendo una voz preciosa.

Pero no todo fueron halagos, pues también mencionó que logró alcanzar tonos altos en la canción Fría como el viento, algo que no sucedía en interpretaciones anteriores de la misma melodía.

“En los tonos medios es el Luis Miguel de siempre, tiene una voz preciosa y yo estaba ahí parece de mentira”, dijo entusiasmada. Y agregó: “A veces hace modificaciones que son incluso más bellas que lo que le tocaba a la canción. Más que la voz, es el gusto que tiene por cantar”.

Quién es Ceci Dover

Ceci Dover es una cantante, compositora y artista multinacional conocida por su versatilidad vocal y su capacidad para interpretar diversos géneros musicales.

Comenzó su carrera desde temprana edad, participando en concursos de talento y programas de televisión. Su pasión por la música la ha llevado a colaborar con distintos músicos y bandas a nivel internacional.

Comenzó su carrera desde temprana edad, participando en concursos de talento y programas de televisión. Su pasión por lla ha llevado a colaborar con distintos músicos y bandas a nivel internacional.

Además, es conocida por sus actuaciones en diversos escenarios y festivales alrededor del mundo. Aprovechando su talento vocal, también ofrece clases de canto online y crea un diagnostico vocal, una vez que es realizado proporciona un plan personalizado para superarse.