5 recomendaciones para que los invitados dejen los celulares durante tu boda

Actualmente muchas parejas optan por realizar bodas con temática "sin celulares" debido al uso creciente de los teléfonos. (Freepik)

Los celulares han adquirido protagonismo en la vida del ser humano debido a sus múltiples usos para la comunicación e incluso laborales pero en un evento especial como una boda, es importante prestar atención a la pareja recién casada.

Si las fotografías son el motivo principal de asistir al evento con celular, se puede pedir que esté en modo vibrador o en silencio y que las tomas se realicen sin flash para no alterar el orden y el desarrollo del evento.

Los especialistas en protocolo y etiqueta a través del sitio web protocolo.org, hacen algunas recomendaciones para que la petición a los invitados de asistir sin celular no sea conflictiva y se logre de la mejor manera posible.

¿Cómo pedir a los invitados que no utilicen los celulares?

A continuación hay algunas sugerencias que pueden ser de utilidad. A partir de la creatividad de cada persona se pueden modificar estas opciones para obtener los resultados deseados y que el evento se desarrolle de una manera adecuada.

El uso de los celulares durante los eventos ha hecho que los organizadores establezcan condiciones específicas para hacer posible una mejor comunicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dejar las cosas claras

Para evitar malentendidos, una buena opción es dejar claro desde el principio el deseo o petición. Hay parejas que optan por adjuntar una tarjeta junto con la invitación en la que se especifica que no se podrá acceder al recinto con celulares. Si alguien pregunta, se le pueden explicar las razones por las que se hace esa solicitud y se puede hacer mención de lo mucho que se apreciará su cooperación.

Mensaje previo

Recordarle a los invitados una semana o un par de días antes de la ceremonia el uso restringido del celular puede ser una buena opción. Ya sea por un mensaje de texto, whatsapp o correo electrónico, puede recordarse algún otro detalle a considerar durante la ceremonia, sin olvidar que el tono debe ser amistoso y cercano para que no se perciba agresivo o molesto, ya que solamente es un recordatorio de lo especial que será compartir ese día con ellos sin distracciones.

Señalización o personal encargado

Colocar algún tipo de señalización o aviso en lugares estratégicos de la ceremonia y la recepción puede ser una buena idea para que incluso durante la ceremonia se acuerden los invitados que el evento es sin celulares. Se puede utilizar alguna frase divertida para que el mismo texto forme parte del entorno amistoso que se busca generar.

Si se considera que los invitados pueden ser complicados o difíciles para cumplir la petición y está dentro de las posibilidades de los novios, otra sugerencia puede ser que haya un encargado de recibir y resguardar en la puerta del recinto los celulares. Una vez entregado, el personal de seguridad puede extender un comprobante para que a la salida se entregue el teléfono.

Diálogo con las personas

Es posible que algún amigo o familiar se resista a cumplir este requisito, por lo que se puede hablar con ellos de manera personal para que comprendan las razones por las que se excluyen los teléfonos de la reunión. Charlar con ellos antes de la boda y explicarles por qué es importante para la pareja que se cumpla este pequeño deseo seguramente ayuda a que empaticen y estén dispuestos a cooperar.

Además de vista cansada y fatiga visual, Marbella International Hospital señala que el dolor y la rigidez en manos y dedos se debe al uso desmedido del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Y las fotografías de recuerdo?

La mayoría de los invitados quieren tomar fotos de recuerdo. Durante la ceremonia pueden trabajar los fotógrafos profesionales y después se puede colocar una cabina con algunos accesorios para que los invitados se puedan tomar fotos divertidas, solos o en compañía. Si los novios lo permiten y tienen oportunidad, también es posible tomarse una foto con ellos.

Esto no excluye la idea de que se puedan hacer fotos profesionales después de la ceremonia, pero dependerá de lo que planee la pareja. Los profesionales de la fotografía y vídeo pueden haber sido contratados únicamente para la ceremonia o también para el resto de la celebración: la recepción, el banquete, el baile, etcétera.

Pedir a los invitados que no usen sus teléfonos durante la boda puede ser un conflicto o desafío que no sea aceptado agradable para algunos invitados pero el objetivo de evitar el uso de los celulares es crear un ambiente especial y tranquilo donde los protagonistas sean los novios y no los teléfonos.