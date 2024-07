Claudia Sheinbaum reacciona a la solicitud de renuncia de Norma Piña: “Saben cuál es nuestra posición”

Claudia Sheinbaum felicitó tarde a Norma Piña (Cuartoscuro/SCJN)

Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidente electa, se posicionó respecto a la supuesta solicitud de renuncia que hizo Yasmín Esquivel a Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la SCJN, y dijo que no se está realizando una evaluación única contra esta última sino al conjunto del Poder Judicial.

Comentó que a su parecer hay casos en que el Poder Judicial invade sus facultades tomando acciones contra reformas aprobadas en el Poder Legislativo y reformas promovidas por el Ejecutivo, entonces no se trata de la renuncia.

“No creo que en particular esté en evaluación la presidenta de la Suprema Corte, sino el Poder Judicial en sí, por eso es el planteamiento de la reforma al Poder Judicial, ayer lo dije más allá de la renuncia o no, el problema es cómo está actuando el Poder Judicial en nuestro país y hay muchísimos casos que muestran que no se actúa buscando la justicia, ni es pareja y también han cometido abusos sobre otros poderes. Por eso esta reforma que tienen que ver con cómo se eligen y también una nueva constitución del Poder Judicial”, sentenció Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa.

La ministra presidenta seguirá con actividades por la reforma al Poder Judicial (Cuartoscuro)

En tanto, ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un comunicado de prensa donde aclara que la ministra presidenta Norma Piña se mantendrá al frente de su cargo con los trabajos jurisdiccionales y administrativos, esto después de que ganara fuerza la versión sobre un conflicto interno en la Suprema Corte.

“Ante las versiones periodísticas en torno a la supuesta solicitud de renuncia de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, se informa lo siguiente: continúa con los trabajos jurisdiccionales y administrativos inherentes a su cargo, y mantienen diálogo con los poderes Legislativo y Ejecutivo de cara a una reforma judicial”, se lee en el comunicado.

Aclara supuestos costos de la elección del Poder Judicial

Por otro lado, Claudia Sheinbaum aclaró que las cifras del supuesto costo que presentó ayer, al igual que Ricardo Monreal fueron estimaciones propias, esto después de que el Instituto Nacional Electoral se deslindara de las declaraciones de los morenistas.

“Dónde dicen que tienen que hacer los cálculos a partir de la reforma al Poder Judicial, el monto que planteamos fue porque en otras ocasiones se habían planteado otros montos, pero vamos a dejar a que el INE especifique cuánto significaría esta elección porque es una elección”, comentó Claudia Sheinbaum.

EL INE desmintió a Claudia Sheinbaum sobre el supuesto costo de la elección del Poder Judicial (Captura de Pantalla)