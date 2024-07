Así fue el accidente en elefante que Verónica Castro sufrió hace 20 años y por el que aún tiene secuelas

Verónica Castro sufrió fuertes lesiones durante su entrada a la final de "Big Brother" (Captura: vrocastroficial)

Hace unos días se dio a conocer que la actriz Verónica Castro había tenido complicaciones de salud que la llevaron a ser intervenida quirúrgicamente en un hospital de la Ciudad de México.

En ese momento, comenzaron a circular diferentes versiones sobre lo que había ocurrido, aunque de acuerdo con el noticiero nocturno de Foro TV, su hijo Michel Castro aseguró que la también conductora se encontraba bien y en recuperación.

La misma versión se dio en X (antes Twitter), donde la actriz respondió a una de sus seguidoras que estaba lista para ver el final del melodrama Pueblo chico, infierno grande. “Perdón, puedo contestar uno solo. Buenas noches. Me operaron de mi hombro, estoy muy bien, voy a tratar de ver el final, las quiero con todo mi corazón”, comentó.

La conductora compartió detalles de su salud en "Ventaneando" (Twitter/@vrocastroficial)

Desde entonces, Verónica se había mantenido ausente del público hasta una reciente entrevista que ofreció para Ventaneando, donde aseguró que los problemas de salud que presentó están relacionados con el accidente que sufrió en Big Brother.

“Todo comenzó con un dolor que traía medio raro en el hombro, a lo mejor algún movimiento que hice y no me di cuenta y dicen que el hombro tiene muchos ligamentos, muchos huesitos, muchas articulaciones, entonces habría que operar (...) tiene que ver todo con el jalón del elefante”, detalló.

Cómo fue el accidente en elefante que sufrió Verónica Castro

Como parte del último episodio de Big Brother Vip en 2004, Verónica Castro se montó en un elefante para tener una entrada triunfal como conductora invitada.

Contrario a lo que se ensayó, la situación no terminó nada bien y aún se ve reflejada en la salud de la presentadora. De acuerdo con Marco Valdés, hijo de Manuel ‘El loco Valdés’, el accidente le ocasionó la colocación de titanio en el cuello.

Veronica Castro casi muriendo arriba de un elefante en el estreno de Big Brother VIP. ☠️😂🤣 https://t.co/7Z6Um1EM0U pic.twitter.com/KQU1Bai1OR — Яɪᴄᴋч Vɪʟʟᴇɢᴀs™ (@RickyVillegasB) February 2, 2023

En aquella ocasión, la artista ingresó al foro arriba del elefante, tal y como se tenía planeado. Lamentablemente, con todo el caos que había entre música, pirotecnia y gritos del público, el mamífero comenzó a alterarse.

Pese a que Verónica mantuvo la calma en todo momento e invitó al público a bajar la voz para tranquilizar al animalito, el accidente fue inevitable y la presentadora terminó en el suelo con fuertes lesiones.

Según las declaraciones que la actriz hizo para Telefe en 2014, la noche del espectáculo la gente estaba por todos lados gritando como locos, además, las luces de frente y los cohetes detonaron aún más la situación.

Algunas veces, lo ocurrido en el reality show vuelve a revivir en redes sociales. En febrero de 2023 un usuario de Twitter compartió el video exacto del momento, y como era de esperarse, la actriz respondió amablemente y aseguró que es la causa de sus dolores y poca movilidad.

La artista se pronunció sobre su caída en redes sociales

Cuáles son las secuelas del accidente

Desde aquel suceso de 2004, la actriz ha mencionado en distintas entrevistas que sus intensos dolores son secuelas de su caída en elefante.

“Ahora todas las cervicales las tengo postizas, todo el cuello es de titanio, perdí la médula espinal casi completa y hubo que reconstruir la espalda”, compartió para revista Caras en 2022.

Por otra parte, en una conversación con Telefe detalló a profundidad lo que había ocurrido y cómo fue el procedimiento al que se sometió.

En el cuello “me tuvieron que abrir, cortarme la cuerda vocal para meterme todo el cuello postizo, lo tengo de titanio. Y luego me sacaron toda la espina dorsal y también es un edificio construido de titanio. Quedé destruida. No se me nota, pero se siente”, aseguró.

Cabe resaltar que sus molestias han sido presenciadas por otras personas, pues recientemente, Marcos Valdés, medio hermano Cristian Castro, compartió con varios medios lo que ocurrió en una visita que hizo a la actriz.

“Acabo de ir a ver a Verónica y sí está delicada, le duele mucho su espalda. Son unos dolores terribles. Hace un enorme esfuerzo, sí le duele”, comentó.