“Rite Here Rite Now”: todo sobre el estreno de la película de Ghost en México

Debido a la alta demanda para las proyecciones de la película de Ghost, se agregaron más funciones en diversos cines de la CDMX. (Facebook Ghost)

Ghost, la aclamada banda de heavy metal originaria de Suecia, lleva por primera vez a la pantalla grande su película con un estreno mundial. Se trata de “Rite Here Rite Now” la cual también será proyectada en México el 20, 21 y 22 de junio a través de Cinépolis.

El largometraje mostrará al fenómeno sueco como nunca antes, incluye escenas inéditas y grabaciones en vivo del final de la gira Re-Imperatour U.S.A. 2023. Con una historia narrativa que retoma los hilos de la trama de la serie Chapters de la banda. El resultado es una mezcla fantasmagórica absolutamente única: interpretaciones en vivo de los cinco álbumes de Ghost, así como una versión del éxito “Mary On A Cross”. Eso y mucho más podrán disfrutar los fans en el debut en cine de algunos rostros familiares.

“Rite Here Rite Now”, fue dirigida por Tobias Forge, líder y vocalista de Ghost y Alex Ross Perry. La producción quedó a cargo de Popecorn Cinematic Pictures y los productores son Kristen Mulderig, Rick Sales, Craig Butta y Jonas Åkerlund.

“Rite Here Rite Now” se estrenará en México el 20, 21 y 22 de junio a través de Cinépolis. (Facebook Ghost)

Por otro lado, “Rite Here Rite Now: The Original Motion Picture Soundtrack” será publicado el 26 de julio a través de Loma Vista Recordings. Un complemento a la película conformado por 18 canciones. La banda sonora original estará disponible en todos los formatos (digital, CD, 2xLP) e incluyen la versión en vivo de “Absolution”, grabada en vivo en su legendario espectáculo de dos noches en el Kia Forum de Los Ángeles.

La mayoría de las funciones para ver “Rite Here Rite Now” en cines de la CDMX ya se encuentran agotadas. Sin embargo quedan algunos asientos disponibles para la fecha del 20 de junio en los últimos horarios a partir de las 22:00 horas.

Ghost: el fenómeno mundial

Acumulando casi 10 mil millones de reproducciones, la banda sueca de rock ganadora del Grammy continúa llevando sus shows en vivo a multitudes cada vez más grandes. Cabe mencionar que recientemente en la gira Re-Imperatour U.S.A. del 2023, recorrió más de dos docenas de ciudades de América del Norte antes de su cierre, con dos noches agotadas en el Kia Forum de Los Ángeles.

Ghost, el fenómeno sueco que conquistó el mundo del metal. (@thebandGHOST)

Fue en 2022 que Los Angeles Times publicó en su portada que Ghost había “conquistado el metal y las listas de éxitos”. Cuando su quinto álbum Impera debutó en el puesto número 1 barriendo e ingresando al Billboard 200 en el puesto 2 y debutando en el puesto 1 en su nativa Suecia, Alemania y Finlandia, mientras se colocaba en el top 5 en otra medio docena de países más.