Qué es el Pacto Federal y por qué Morena ya habla de la necesidad de reformarlo

Ana Lilia Rivera, senadora de Morena y presidenta de la Mesa directiva del Senado de la República, destacó la necesidad de regenerar el Pacto Federal, así como replantear el régimen de gobierno y el sistema representativo, debido a que el país arrastra una desigualdad regional.

La legisladora morenista apuntó, además, el agotamiento del actual modelo fiscal y la necesidad de otro nuevo, así como el avance de un “ímpetu centralizador”. Adelantó que el futuro del Pacto Federal dependerá de la implementación de reformas institucionales que ajusten y fortalezcan la distribución de recursos y competencias.

El pacto federal en México surgió con la promulgación de la Constitución de 1824. Se trata de un acuerdo entre todas las entidades del país para formar un estado nacional (México) bajo un sistema de gobierno federal.

En este sistema, los estados conservan cierta autonomía y delegan a un gobierno central las responsabilidades que se establecen en la Constitución, buscando un balance entre las autoridades locales y federales y la unión de los estados en una sola nación.

Actualmente Morena gobierna en 23 de los 32 estados de la República y uno de los puntos de desencuentro entre el gobierno federal y los nueve estatales bajo la dirección de la oposición, es que estos últimos no han aceptado centralizar sus sistemas de salud pública bajo el modelo IMSS-Bienestar.

En la presentación del libro 200 años del Pacto Federal: Significado, Actualidad y Perspectivas, Ana Lilia rivera señaló que en la actualidad todavía “enfrentamos dilemas y desafíos”, e insistió en que se requiere de un compromiso renovado por parte de todas y todos los actores políticos y de las instituciones.

“En este contexto, la regeneración del federalismo en México es una materia abierta que demanda la modernización de instituciones y el replanteamiento de figuras como el régimen de gobierno y el sistema representativo”, afirmó.

No obstante, la legisladora por Tlaxcala advirtió que si el pueblo no se involucra en la conversación sobre un nuevo Federalismo, “estaremos destinados a fracasar, como lo hace todo lo que no se consulta”.

La presidenta de la Cámara de Senadores subrayó que el Federalismo ha sido una decisión acertada que México ha mantenido desde 1824.

“Al cabo de dos siglos de existencia sigue siendo un concepto inacabado que todavía está a tiempo de dar mucho de sí”, aunque destacó la necesidad de modernizarlo.

Rivera considera crucial que la clase política renueve el interés en fomentar la cooperación y el diálogo entre el gobierno federal y los estatales. Este esfuerzo, argumentó, es esencial para resolver conflictos, construir consensos y asegurar una gobernanza armoniosa y efectiva que responda a las necesidades locales.

La vicepresidenta de la Mesa Directiva, Sylvana Beltrones Sánchez, presentó un libro publicado por el Instituto Belisario Domínguez que examina las oportunidades y desafíos del Federalismo a lo largo de dos siglos. Beltrones Sánchez señaló que el texto incluye opiniones de distinguidos especialistas en torno al tema.

Por su parte, la docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Patricia Galeana Herrera, detalló los antecedentes del Federalismo mexicano, indicando que éste surgió como una solución ante la desintegración del país.

Galeana Herrera explicó que en el siglo XIX la práctica del Federalismo centralizado fue una respuesta al acoso internacional y, en el siglo XX, para pacificar al país tras el proceso revolucionario y el establecimiento de un régimen de partido hegemónico.

José Luis Clavellina Miller, director de investigación en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, afirmó que el libro realiza un recorrido histórico del Federalismo en México como forma de gobierno.

Además, abarca aspectos relacionados con la democracia, el federalismo fiscal y judicial, los mecanismos anticorrupción y la paridad de género en las candidaturas, ofreciendo un análisis detallado de estas dimensiones.

Clavellina Miller agregó que el Federalismo y el Federalismo fiscal coexistieron con la soberanía federal y estatal, destacando las complicaciones para satisfacer los intereses de los tres órdenes de gobierno y equilibrar sus atribuciones de ingresos con las responsabilidades en gastos públicos.