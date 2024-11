El legado de Silvia Pinal fuera de la pantalla: así fue su matrimonio con un exgobernador y el día que soñó con ser presidenta

El primer acercamiento real de Silvia Pinal con la política data de 1981. Foto: Instagram/silvia.pinal.h

La primera actriz Silvia Pinal, de 93 años, se encuentra internada en la Ciudad de México desde el pasado 21 de noviembre debido a un problema en las vías urinarias. Y aunque al inicio presentó una leve mejoría, sin embargo, su salud ha empeorado en las últimas horas, de acuerdo con sus familiares.

De hecho, ya se encuentran con ella también su exesposo el cantante Enrique Guzmán, su hija Alejandra Guzmán, así como su nieta Stephanie Salas y su bisnieta Michelle Salas. “Le está echando muchas ganas. Rezándole a Dios. La veo mejor, está comiendo bien, ya se acabó la charola (de comida). Hay que pedir por ella”, dijo a Despierta América Alejandra Guzmán este 28 de noviembre; sin embargo reportes indican que la rockera lucía desencajada tras estar con su mamá.

Silvia Pinal tiene una trayectoria de 75 años, y puede presumir que ha trabajado con reconocidos directores como Luis Buñuel o Emilio ‘El Indio’ Fernández, a lado de la talla de Marga López, Joaquín Pardavé, Elsa Aguirre, Meche Barba, Miguel Torruco, Libertad Lamarque, Ana Luisa Peluffo, Gustavo Rojo, Anthony Quinn, Burt Reynolds, Joaquín Cordero, Angélica María, su hija Sylvia Pasquel, su exesposo Enrique Guzmán, Héctor Bonilla y Héctor Suárez, sólo por mencionar algunos.

La estrella del Cine de Oro Mexicano es la cabeza de una de las dinastías artísticas más importantes de nuestro país. Foto: Facebook/Silvia Pinal

El legado de la diva del cine mexicano, fuera de las pantallas

La primera actriz ha triunfado en películas, series, telenovelas, obras de teatro, telecomedias, televiteatros, programas de concursos, radio y hasta programas de variedades, pero quizás lo que no muchos recuerdan es que tuvo un importante paso por la política mexicana en la década de los 90, aunque su primer interés en temas de esta naturaleza se remontan a los cincuenta, cuando participó en movimientos sindicales de actores con Dolores del Río.

Esta inquietud la llevó en el año 1988 a ser elegida dirigente de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), y en 2010, secretaria de la Asociación Nacional de Actores (ANDA). Sin embargo, la matriarca de una de las dinastías artísticas más importantes de nuestro país tuvo su primer acercamiento -de lleno- en la política de nuestro país en 1981.

Silvia Pinal ha tenido en total cuatro matrimonios: Rafael Banquells (1947-1952); Gustavo Alatriste (1961-1967); Enrique Guzmán (1967-1976); y Tulio Hernández Gómez (1982-1995). Éste último, era abogado por la UNAM, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y gobernador del estado de Tlaxcala de 1981 a 1897; por ello, la actriz ocupó el cargo honorario de Primera Dama de la entidad y titular del DIF.

Relatos de entonces afirman que a la primera actriz no sólo le gustaba presentarse en los actos del gobernador, sino que también era común verla en eventos de la farándula y en las corridas de toros más importantes en el estado. Durante el tiempo que fue Primera Dama impulsó varios proyectos culturales, como la restauración del Teatro Xicoténcatl y de la zona arqueológica de Cacaxtla.

Silvia Pinal fue Primera Dama y titular del DIF Tlaxcala de 1981 a 1987. Foto: X/@MrLotario

Su paso como legisladora federal y del DF

Tras ser Primera Dama de Tlaxcala, Silvia Pinal Hidalgo se afilió al PRI y fue postulada como diputada federal en 1991, cargo que ocupó hasta 1994, año en el que brincó a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (hoy Congreso de la Ciudad de México), ahí fungió como representante del XXVII Distrito Electoral Local hasta 1997; y un año después, llegó al Senado de la República, donde fue legisladora entre 1998 y hasta el 2000. En 2014, la Cámara Alta le dio un reconocimiento junto a estrellas como Chabelo y José José.

A lo largo de esos casi 10 años como legisladora federal y del entonces Distrito Federal, Silvia Pinal impulsó algunos proyectos culturales, otros relacionados con el cine y la reventa de boletos para espectáculos, y algunos más en favor de las mujeres. Fue en ese lapso, cuando se vio involucrada en un pleito con el ahora fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien en 1988 giró una orden de aprehensión contra la actriz por un presunto fraude por 9 millones de pesos.

El entonces secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal investigaba a la empresa de la artista por supuestamente haber defraudado a la Asociación Nacional de Productores de Teatros, por lo que ésta tuvo que huir en la cajuela de un auto hacia Acapulco y después autoexiliarse casi por un año en Miami, Estados Unidos. 20 años después, ambos personajes se reconciliaron.

Silvia Pinal a su regreso tras autoexiliarse en Miami tras la persecución de Gertz Manero. Foto: Captura de pantalla/Youtube Trapitos al Sol

Silvia Pinal pudo ser la primera presidenta de México

En junio de 2023, la primera actriz recibió de manos de la exalcaldesa Sandra Cuevas Nieves el reconocimiento “Las alas de Cuauhtémoc”, por su aporte a la política y el cine. En ese contexto, confesó que se alejó de la política mexicana porque “le ganó la carrera de actriz”, ya que al final es la actividad con la que se gana la vida, aunque aseguró que la política es algo muy bonito.

En entrevista con ‘Venga la Alegría’, el principal programa de revista de TV Azteca, la estrella del Cine de Oro mexicano reveló que en algún momento sí consideró postularse para presidenta de México de la mano del Revolucionario Institucional:

“Sí, cómo no. ¿Por qué no? Todos sabemos que la política es difícil, pero cuando la vives es mucho más importante. No sabes de dónde sales, a dónde van, a dónde quieren llegar, por qué sí o por qué no. O sea, la política es una cosa muy linda (...) pero me ganó la carrera de actriz, es de lo que vivo (...) estar en la Cámara de Senadores es estupendo, muy bonito y muy brillante”, declaró entonces.

En junio de 2023, Sandra Cuevas entregó a Silvia Pinal el reconocimiento 'Las Alas de la Cuauhtémoc'. Foto: X/@AlcCuauhtemocMx