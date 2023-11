Alejandro Rojas Díaz Durán arremetió contra Morena por sacarlo del Senado: “Son como una secta”

El ex senador suplente de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán (Foto: X/@rojasdiazduran)

Dicen que sobre advertencia no hay engaño. Luego de que Morena decidió regresar al Senado de la República al ex aspirante a candidato presidencial, Ricardo Monreal, y con ello sacar a Alejandro Rojas Díaz Durán, el ex senador suplente emitió un mensaje al respecto.

A través de su cuenta de 𝕏 publicó un video de poco más de seis minutos donde calificó a la dirigencia del partido guinda, encabezada por Mario Delgado y Citlalli Hernández, como “dogmática, intolerante, autoritaria y muy antidemocrática”.

Y es que aseguró que la razón de su salida se debe a que votó en contra de las propuestas de su propio partido a las que consideró “inconstitucionales”, lo que generó críticas dentro de la bancada.

“Estos dogmáticos y fanáticos, que son como una secta, no quieren que yo hablé en la más alta tribuna de la nación y quieren que me calle porque digo la verdad. No quieren que yo lleve la voz de millones y millones de compatriotas que desean reivindicar los principios fundacionales de proyecto de nación, que nos dieron el triunfo en el 2018 y que llevaron a la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador”

A la opinión pública y a los medios de comunicación:



El ala autoritaria y dogmática de Morena quiere imponer un pensamiento único y un maximato en México; por eso nos quieren callar en la tribuna del Senado de la República.



Les comparto mi posición. 👇 pic.twitter.com/jit97Pdwif — Alejandro Rojas Díaz Durán (@rojasdiazduran) November 26, 2023

“Porque la ley sí es la ley y hay que respetarla”, agregó.

Sin embargo, eximió a López Obrador, pues aseguró que es la dirigencia y el grupo parlamentario de Morena quienes quieren convencerlo, dijo, para que “su poder y su influencia se extiendan más allá de su sexenio”:

“Quieren instaurar en México un Maximato político, ideológico y militar. Quieren instaurar el pensamiento único”

En este sentido, subrayó que a un año de que termine el gobierno de AMLO, no se han cumplido las principales promesas de la autollamada Cuarta Transformación (4T), como lo son “respetar la Constitución y no violarla sistemáticamente, respetar la autonomía del Poder Judicial, respetar a la Suprema Corte y no denostar a las ministras o ministros, por no hacer lo que dice el presidente”.

Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum expresaron su intención de unidad tras los resultados de la encuesta interna para la candidatura presidencial (Cuartoscuro)

Finalmente, hizo un llamado a los jóvenes a que eviten una regresión histórica, a un régimen autoritario que penalice a quienes piensen diferente.

Asimismo, pidió a Claudia Sheinbaum que “se sacuda la sombra del caudillo” y asuma el bastón de mando.

“Me pudieron haber arrancado el escaño en el Senado de la República, pero nunca podrán callar mi voz y mi consciencia. Así que yo seguiré defendiendo las mejores causas del pueblo mexicano”, concluyó.

Senador rebelde a la 4T

(Foto: X/@rojasdiazduran)

Y es que entre las disidencias de Díaz Duran se encuentra su oposición a la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación y su rechazo a la solicitud de renuncia del ministro Arturo Zaldívar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por considerarlo “una violación a la Constitución”.

A su vez ha defendido a Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del bloque opositor, acusando a Morena de orquestar una campaña negra contra ella.

Mientras tanto, el pasado 23 de noviembre Ricardo Monreal regresó a la Cámara alta tras los tristes resultados que obtuvo en el proceso interno para elegir al candidato presidencial, pero esta vez no estará como coordinador del Grupo Parlamentario de la mayoría ni como presidente de la Jucopo, ya que su principal función será el cabildeo con la oposición y dentro de su bancada para sacar en un principio, la elección de la nueva ministra de la Corte.

Al respecto, César Cravioto, vocero de la bancada de Morena, reconoció que para el grupo parlamentario le viene bien el regreso de Monreal, porque su suplente votó en contra de lo que el partido apoya.

“No hemos tenido el respaldo de un voto en algunas decisiones importantes y con el senador Monreal tendremos ese voto a favor, eso siempre es bueno”, expresó.