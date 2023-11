“He sido acosado por la prensa”: Junior H respalda a Peso Pluma sobre los “medios amarillistas”

YouTube.

Los exponentes de los corridos tumbados se han convertido en objeto de críticas de todo tipo. Cuestionados por la calidad de sus composiciones, hasta por los contenidos y temáticas de las mismas. Por tanto, durante meses se han convertido en la conversación de todo el mundo, lo que incluye a los medios de comunicación, o “prensa amarillista” como la definió Peso Pluma hace unos días durante su concierto en el Foro Sol. Una opinión respaldada por Junior H, su congénere musical.

Te puede interesar: ¿Junior H le teme a las amenazas? Esto dijo sobre las canciones prohibidas y la censura

Durante el concierto de Peso Pluma en la Ciudad de México el artista mandó un mensaje contundente a la prensa. Y es que previo a su presentación se reportó que todavía existían localidades para el espectáculo, lo que puso en duda el éxito del mismo, así como la capacidad del artista para llenar grandes aforos.

No obstante, a final de cuentas Hassan Emilio Kabande Laija finalmente consiguió un exitoso sold out, por lo que con la seguridad de alguien triunfante y frente al respaldo de 65 mil personas, envió un fuerte mensaje para los medios.

El cantante mexicano Peso Pluma durante su concierto el el Foro Sol de la Ciudad de México el sábado 11 de noviembre de 2023. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

“Para todos los pinches medios amarillistas que nos criticaron y dijeron que no vendíamos ni un pinch* boleto, aquí está su put* Foro Sol completo. ¿Así de lleno o lo quieren más?”, expresó sarcástico, ante los gritos de todos sus fans.

Junior H respalda a Peso Pluma

Ahora que se acerca el concierto de Junior H en el Foro Sol, el artista se encontró con los medios de comunicación de forma virtual. Allí conversó sobre el ascenso meteórico de su carrera, así como de otros temas que circundan sobre el género y sus exponentes.

Te puede interesar: ‘El mini peso pluma’ conquista las redes sociales luego del concierto del cantante de corridos tumbados | VIDEO

Uno de ellos fue la controversial respuesta que el cantante de “Ella Baila Sola” dio arriba del escenario. Sobre aquello se le preguntó a Antonio Herrera Pérez, nombre real de Junior H, y su postura en mantener o no una buena relación con la prensa.

Infobae México.

“Hay de prensa a prensa, mucha prensa vive de la polémica, obviamente mucha prensa es su trabajo como tal. Respeto mucho lo que dice mi compañero [Peso Pluma]. En este caso yo lo he sentido también, a veces he sido acosado también por la prensa, de todo me ha pasado, entonces lo entiendo al cien por ciento”, afirmó el artista.

Te puede interesar: ¿Peso Pluma cree que hay rivalidad con Natanael Cano? Esto dijo el cantante de corridos tumbados en pleno concierto

Hasta el momento el cantante no ha tenido ningún conflicto con al prensa e incluso durante la conversación con medios confesó que todavía se pone nervioso de incluso ponerse frente a la cámara de su celular para contestar preguntas.

Sin embargo, se encuentra listo para su concierto que se llevará a cabo el 23 de noviembre en el recinto Foro Sol de la Ciudad de México. “Es el show más grande mi carrera, entonces son palabras mayores.... estoy contento y desesperado porque llegue este gran evento”, comentó.