Infonavit: cómo solicitar la devolución de ahorro de pensionados

Las personas pueden realizar la solicitud de manera rápida y sencilla (Moisés Pablo Nava @Cuartoscuro).

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) dio a conocer que cuando una persona decide sacar su pensión, no existe un plazo máximo para retirar los ahorros a los que no se les ha dado uso, debido a esto, el dinero que se tiene en la subcuenta de vivienda no se pierde y continua estando a nombre de la persona que lo solicitó.

De acuerdo a la institución, no importa el tiempo que la persona tarde en solicitar la devolución de los ingresos, forzosamente deberán ser devueltos. En caso de que te encuentres en esa situación, te contamos cómo puedes solicitar la devolución.

De acuerdo a lo revelado por el Infonavit, mientras el ahorro para la vivienda continúe estando en alguna cuenta de Infonavit, seguirá generando rendimientos, por lo que si la persona ya se pensionó, no habrá un crédito vigente en Infonavit.

Con el tiempo la cuenta seguirá generando rendimientos (Foto: Cuartoscuro)

Recomendaciones para poder solicitar la devolución de ahorro en Infonavit

A pesar de que la institución ha mencionado que el retiro del dinero se puede realizar en cualquier momento, es importante saber que hay una serie de requisitos que se deben cumplir.

En caso de que hayan pasado más de nueve años y no se haya solicitado la devolución del saldo de la subcuenta de vivienda. En este caso el Infonavit notificará vía correo electrónico o mensaje SMS un aviso para informar informar sobre la situación; del mismo modo, compartirán la serie de requisitos y espacios de atención para poder realizar el retiro.

Cabe mencionar que el instituto cuenta con una reserva financiera que ayuda a que el ahorro siga generando rendimientos hasta que decida hacerlo.

La institución mencionó que es muy importante mantener los datos de contacto actualizados, ya que en caso de cambiar de número de celular o de correo electrónico, Infonavit enviará notificaciones a los medios que se hayan colocado en la plataforma digital.

Es importante actualizar los datos de contacto de manera constante (Getty)

¿Cómo se puede solicitar la devolución de ahorro de pensionados del Infonavit?

Es importante mencionar que para realizar el trámite no es necesario realizar ningún pago, además de que es un procedimiento rápido y que no requiere de intermediarios para que se pueda ejecutar.

El procedimiento iniciará al ingresar a la plataforma de Infonavit al apartado de Mi Cuenta, sitio en el que se deberán incluir los documentos de: firma electrónica avanzada (e-firma) vigente ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT); así como la CLABE de alguna cuenta bancaria a nombre de la persona que realice la solicitud para la devolución de ahorros; resolución de pensión expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Para realizar el trámite deberás entrar a la plataforma digital (Captura de pantalla)

En el caso de que la persona que tenga los ahorros haya fallecido, los ingresos no se pierden, ya que las personas que tengan un parentesco directo con la persona podrán solicitar el dinero al instituto.

Las personas que pueden solicitar los ahorros deberán ser esposa o esposo, hijo o hija, alguno de los dos padres o concubina o concubino de la persona fallecida, quienes son considerados como beneficiarios designados por el Afore y por los propios tribunales federales en materia laboral.

El infonavit ha destacado que hay personas que ofrecen retirar el saldo de subcuenta de vivienda sin cumplir con los requisitos que la ley exige, por lo que se corre el riesgo de sufrir de fraude, debido a esta situación, la institución exhorta a las personas a no entregar información relevante sobre la cuenta personal.

Una de las estrategias que se debe ejecutar para no ser víctima de fraude es estar vigilando de manera constante el patrimonio, por medio de la descarga del resumen de movimientos desde Mi Cuenta Infonavit.