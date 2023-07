Exhiben a alcalde de Chiapas por no atender a ciudadanos que solicitaron su ayuda: “No es mi ped*” | VIDEO

El alcalde se negó a atender a los pobladores. (impresión de pantalla)

En algunas partes de México, es muy común que los pobladores increpen a los gobernantes para exigirles que cumplan con su trabajo. En muchos de estos casos, los gobernantes entienen las necesidades de los pobladores y toman nota de sus quejas. Sin embargo, este no fue el caso de Javier Vásquez Castillejos, presidente municipal de Copainalá, en Chiapas, quien insultó a los pobladores del lugar que gobierna cuando acudieron al ayuntamiento a reclamarle algunas cosas.

Por medio de un video que se difundió en redes sociales, se observa como el gobernador, de una manera prepotente, insulta y amaga a los ciudadanos que acudieron al ayuntamiento para solicitar una audiencia sobre el pago del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem), y varias necesidades de obras en barrios y colonias.

En el video se escuchan gritos de la gente que reclama a Vásquez Castillejos, sin embargo, él dice que no los atenderá, pues no tenían cita, además de que estaba ocupado antendiendo a gente de la Universidad. También se le escucha decir “no es mi pedo (...) No me estoy rascando las pelotas”.

“No los voy a atender, ¿Y qué?”, expresa el presidente municipal, quien llegó al puesto en 2021 por la coalición de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

Por medio de redes sociales, se dio a conocer un video en el que el alcalde Javier Vásquez le dice a los pobladores que no los atendería, pues no tenían cita Credito:TW@arturosuarez

Las personas le pedían al alcalde que las escuchara, y él respondió “¡Cálmense o no los atiendo!”, dijo Vásquez en la puerta de su oficina. Cuando uno de los ciudadanos le informó que lo estaban grabando por la forma déspota en la que les hablaba, el gobernante le respondió que lo podían hacer, pues él utilizaría ese video como prueba ante el Ministerio Público para demostrar “cómo se están poniendo ustedes”.

Incluso, dijo a los ciudadanos que ellos estaban incurriendo en el delito de motín, por lo que no alcanzaban fianza y se irían “directamente hacia el (penal) de El Amate”, en el municipio de Cintalapa.

Posterior a esto, les dijo que no los tiene citados y que estaba ocupado con gente de la Universidad. “Estan golpeando, están gritoneando, pero yo estoy atendiendo a gente de la Universidad, a ustedes no los tengo citados, no los tengo citados, lo siento”, aseveró.

Sin embargo, segundos después se contradijo, pues señaló que sí iba a atender a los pobladores. “Los voy a atender, pero van a esperar, porque yo ya tengo citado a alguien que viene de la universidad; yo no he dicho que no los voy a atender, pero empiezan a gritonear y quieren venir y que se haga como ustedes quieren, se equivocan”.

(Impresión de pantalla)

Los ciudadanos, al alegar que llevaban varias horas en el lugar esperando a ser atendidos, el alcalde les respondió que “ese no es mi pedo, estoy ocupado, no me estoy rascando las pelotas, estoy atendiendo gente”.

Los ciudadanos aseguraron que el pasado miércoles 5 de julio llegaron a las oficinas de obras públicas y encargados del lugar les señalaron que llegaran el jueves al ayuntamiento para exponer sus demandas.

Cabe destacar que Copainalá, el municipio en el que se dio el desencuentro entre los pobladores y el gobernante, recientemente fue nombrado Pueblo Mágico. Fue por medio de un acto que Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) notificó que 45 nuevas localidades formarán parte del exclusivo grupo, entre ellos, el municipio chiapaneco, por lo que ya serán reconocidas 177 en todo el territorio.