Cómo fue la traición del PAN al PRI en el Edomex, según Mario Delgado

PRI y PAN conforman la alianza Va por México (Cuartoscuro)

El líder nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, calificó como traición el pacto entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones estatales en el Estado de México.

En entrevista a medios del partido guinda, el presidente de Morena aseguró que los partidos de la oposición se han engañado en sus nuevas alianzas, pues destacó que el partido blanquizal ayudó a Morena a conseguir la gubernatura de la entidad mexiquense al abandonar al tricolor.

Y es que Delgado Carrillo explicó que, cuando resurgió la alianza Va por el Estado de México — en donde se integraban el PAN, PRI y el Partido de la Revolución Institucional (PRD)—se indicó que, en los comicios estatales, quien llevaría la batuta de la coalición sería un perfil priista a cambio de que en las elecciones federales del 2024 el blanquiazul posicionará a un candidato de su bancada.

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena se lanzó contra el PRI . Foto: Captura de Pantalla

No obstante, esta alianza y estrategia electoral no funcionó, pues ante la baja del PAN en el Estado de México, el PRI no obtuvo los resultados esperados, a pesar de haber llevado a su candidata (Alejandra del Moral Vera) al frente, perdiendo así uno de sus últimos bastiones políticos.

Aunado a esto, el morenista explicó que el partido tricolor cedió la candidatura presidencial rumbo al 2024, con el fin de asegurar a sus dos entidades longevas, Coahuila y el Edomex, en donde sólo mantuvo en sus filas al primero.

“El PRI ha entregado la candidatura presidencial al PAN, y supuestamente el intercambio era por el Estado de México. Pero si ustedes revisan los datos del Estado de México, el PAN traicionó al PRI, porque el PRI mantuvo su votación en la elección de junio pasado y que se cae es el PAN.”, destacó

Ante esto, el líder de Morena aseguró que el tricolor está a punto de desaparecer, por lo que no le extraña de ninguna manera la decepción de algunos de sus integrantes, haciendo referencia a la reciente renuncia y reclamo de senadores como Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila, entre otros.

Alito Moreno seguirá al frente del PRI hasta 2024; sin embargo, siguen aumentando las renuncias al partido (Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

Mario Delgado, además destacó y comparó la victoria de Morena ante el PRI, a quien le “ha arrebatado” la mayoría de sus estados desde su llegada al poder en el 2018. De acuerdo con los datos presentados por el morenista, el PRI tenía bajo su gobernanza el 43.5% de la población, sin embargo, para el 2023 recayó en un 3.9 %.

Estos resultados fueron catalogados por Mario Delgado como la suma de las malas decisiones de su líder actual, Alejandro Alito Moreno, quien recientemente ha sido señalado y criticado por priistas ante sus malos liderazgos.

A pesar de esto, Delgado Carrillo ironizó con la situación, pues mencionó que, gracias al presidente del PRI, sumado a la traición del PAN, fue posible la victoria de Morena en el Edomex, entidad de relevancia por su población, y el cual habría sido gobernado por el tricolor por más de 90 años.

(Infobae México)

Ante esto, el líder morenista hizo un llamado a los priistas que presentaron su renuncia, señalando que “no faltaba mucho” para la desaparición del PRI.

“No deberían de desesperarse los priistas, deberían de darle un poco más de tiempo a Alito Moreno para que acabe de destruir al PRI. Alito ha contribuido mucho al crecimiento de nuestro Movimiento, por eso me parece injusto que lo maltraten como lo maltrataron el día de ayer”, destacó en tono de burla en conferencia de prensa.