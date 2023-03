Qué opinaba Chabelo de los memes que hacían en su honor

El comediante pensaba algo muy particular sobre los memes que le hacían FOTO: EZEQUIEL TLAXCALA/ CUARTOSCURO.COM

Xavier López Chabelo falleció este sábado 25 de marzo del 2023. Con su partida dejó un importante legado en la televisión, el cine, la música y el entretenimiento nacional. Miles de mexicanos y mexicanas lo recuerdan con cariño y aprecio.

Con la llegada de las redes sociales, memes entorno al comediante se volvieron sumamente populares, en especial aquellos que tenían que ver con la edad del actor, pues llamaba la atención los años que tenía y su larga carrera ininterrumpida, sobre todo con las emisiones de su programa matutino de los domingos En familia con Chabelo.

Fue durante una entrevista con la comunicadora Adela Micha, que Xavier López Chabelo decidió aclarar lo que pensaba de esta situación, misma que permaneció hasta el día de su muerte. Tras su partida, usuarios de redes sociales hicieron uso de su gran creatividad para despedirlo con los clásicos memes.

El interprete de Garabato Colorado y Agujetas de color de rosa dijo que no le molestaba ni un poco los chistes sobre su edad, y que se sentía afortunado de lo que había vivido.

Desde hace mucho, los memes sobre la edad de Chabelo se han vuelto muy populares (Foto: Twitter/@BarbieMaha)

“Sí se que de repente me utilizan como que soy antediluviano”, mencionó Xavier López Chabelo, “No me molesta de ninguna manera, yo pienso que todo lo que me ha sucedido es digno de agradecerlo, de verdad”.

Del mismo modo, se refirió a su carrera diciendo: “Estar toda una vida haciendo lo que a uno le gusta no es fácil, creo que a no todo el mundo se le da”.

Sobre posibles disgustos que haya tenido con su personaje de Chabelo, Xavier López dijo que, si eso llegara a pasar un día, tendría que abandonarlo: “El día en que me suceda eso tendré que dejarlo de hacer, si no es que antes el público me marca eso. Eso es lo único que estoy pidiéndole a quien me lo pueda dar”.

Del mismo modo, añadió que era creyente, y dejó clara su opinión sobre dejar ir a su enigmático personaje: “le pido a Dios que me de la sensibilidad suficiente para entender cuando el público ya no quiera ver a Chabelo, y que yo sepa aceptarlo, y que lo acepte y lo haga, y venga y le diga al que trabaja de dueño ahora, decirle ya no voy a hacer tu programas el domingo por las mañanas”.

Chabelo ha trascendido en el tiempo, logrando que incluso nuevas generaciones sepan quién es (Foto: Facebook/Chabelo)

No obstante, agradeció que eso, en ese momento, no le había pasado aún. Sobre la eternidad, Xavier López Chabelo se dijo entendido en su condición de ser humano. “Estoy consiente de que todo lo que inicia, termina. No soy eterno, soy un ser humano que afortunadamente ha podido hacer lo que me gusta toda una vida. Pero también entiendo que estoy también cerca del momento en que me digan ahí te ves”.

Los memes de Chabelo y su edad son muy populares en las redes sociales, y su existir tiene que ver con aquella imagen de niño eterno que el comediante nunca dejó de interpretar. Su característica voz infantil, su ropa y su particular manera de darle vida al personaje ha provocado que su condición de ícono trascienda a tal punto que incluso, nuevas generaciones, aquellas que nacieron después de que En familia con Chabelo dejara de transmitirse por el Canal de las Estrellas de Televisa, también lo conozcan.

Xavier López "Chabelo" no tenía ningún problema con los memes sobre su edad, pues se sentía agradecido con la vida (Saul López/Cuartoscuro vía AP)

Se trata de un personaje que rompe las barreras del tiempo, y que forma parte de la industria del entretenimiento mexicano. Los memes que hoy circulan por internet no son cosa nueva, pues ya existe desde hace varios años esa tradición de encontrar humor en la longevidad del actor y cantante.

Xavier López Chabelo falleció dejando tras de sí una importante aportación al mundo del cine, la televisión, la música y la industria mexicana de los espectáculos.