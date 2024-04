Estos son los extraordinarios beneficios del muicle o hierba de la Virgen

Foto: Getty Images

El muicle es una plata originaria de las regiones de México y hasta Colombia que llega a medir hasta 1,5 metros de altura. Es conocida por sus usos en medicinal tradicional desde la época prehispánica, por lo que se emplea hasta nuestros días en el tratamiento de disentería, anemia, leucemia y diabetes.

Según la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), esta planta se caracteriza por sus hojas alargadas de venas muy marcadas, así como por sus flores agrupadas de color anaranjado o rojo pálido que tienen forma de pequeños tubos.

Un estudio publicado en la Revista ESPAMCIENCIA en 2019, señala que el muicle es una planta apreciada debido a sus propiedades para reducir los niveles de azúcar en la sangre de pacientes con diabetes tipo 2, por su contenido de antioxidantes debido a la presencia de antocianinas y otro tipo de flavonoides, así como por sus propiedades antimicóticas y antimicrobianas, lo cual previene enfermedades provenientes de este tipo de agentes.

El uso de esta planta en diversas enfermedades

El muicle es una planta reconocida por sus amplias propiedades medicinales y por emplearse en los siguientes malestares:

En problemas de la piel

En datos de la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, las hojas y tallo del muicle se utilizan en estados como Hidalgo, Michoacán y Quintana Roo para problemas relacionados con la sangre, entre los cuales se encuentran la erisipela (enfermedad en la piel causada por la bacteria estreptococo), tumores, granos difíciles de curar e incluso para la presión arterial. En este caso, la UNAM señala que su efectividad en problemas de la piel está validada por estudios experimentales.

Lo anterior es posible debido a que la planta posee propiedades antimicrobianas que previenen la aparición de enfermedades causadas por estos agentes.

Disminución del azúcar en sangre

Según el artículo Beyond the Exploration of Muicle, se han realizado estudios en los que se le atribuyen propiedades antidiabéticas, esto debido a que estimula la captación de la glucosa en el cuerpo tanto en personas con resistencia a la insulina como aquellos sensibles a la misma. Además, se observó la reducción de los niveles de azúcar en sangre en ratas con niveles normales y con diabetes.

Dolores estomacales

Esta planta también se utiliza cuando se presentan dolores de estómago, diarrea, disentería o en cólicos menstruales intensos. En estos casos se realiza un té en el que se colocan las hojas y ramas tiernas para crear una infusión que se toma entre dos y tres veces al día.

Padecimientos respiratorios

El muicle también se utiliza para aliviar problemas respiratorios asociados con la bronquitis y tos.

Posibles propiedades contra el cáncer

Estudiantes de la Universidad Veracruzana realizaron un estudio en el que descubrieron la inhibición de las células cancerígenas, lo cual también fue verificado por otros estudios realizados por la UNAM y el Instituto Nacional del Cáncer, quienes detectaron los mismos efectos en personas con carcinoma cervicouterino.

Sin embargo, a pesar de estos descubrimientos, los investigadores consideran que podría tener los mismos efectos en las células sanas, por lo que este tipo de estudios continuarán para identificar los posibles efectos de esta planta.

Consumo de muicle

Esta planta se toma, de manera común, en una infusión que se realiza a base de las flores. Este té adquiere una coloración rojiza al momento de estar listo y puede beberse como agua de tiempo durante el día.

En otras ocasiones, como en las enfermedades o malestares que se mencionaron con anterioridad, el té de muicle se prepara con el uso de las hojas y el tallo de la planta, por lo que también se puede beber de esta manera.

Sin embargo, es importante mencionar que a pesar de sus grandes beneficios, es recomendable no exceder su consumo, pues muchas investigaciones aún están en proceso.