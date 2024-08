Gatos calicó, los felinos que asombran con sus secretos y misticismo

Los gatos calicó guardan secretos y un gran misticismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Naranjas, marrones, grises, negros o atigrados, a pesar del patrón predominante de su pelaje, existen gatos que tienen sus patas completamente blancas, haciendo que parezca que traen puestos uno (o más) “calcetines”.

Una de las variantes que siempre presenta estos “calcetines” es la calicó, la cual se diferencia del resto por contar con un patrón característico de tres colores. No debe confundirse con una raza felina, pues existen mascotas como el persa o el bobtail japonés que pueden exhibir un pelaje de estas tonalidades.

El patrón más común está compuesto por los colores blanco, naranja y negro, aún así, existen variantes que presentan tonalidades como el crema, azul petróleo, rojizas y marrones, de acuerdo con especialistas de la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) de Estados Unidos.

¿Qué esconden los gatos calicó?

La gran mayoría de gatos calicó son hembras, aunque existen excepciones en las que pueden ser machos. (Getty Images/iStockPhoto)

En su gran mayoría, los gatos calicos son hembras. Esto se debe a que el característico patrón tricolor está ligado al cromosoma X. Expertos de la organización benéfica explicaron que se necesita un par de estos para contar con un pelaje de tres colores.

Si un gato tiene un par de cromosomas “XX”, será hembra. Los machos cuentan con un par “XY”, por lo que no pueden ser calicos, sin embargo, detallaron que existen “raras excepciones” en las que los felinos hombres tengan un cromosoma X adicional (XXY), que a su vez puede causar el síndrome de Klinefelter.

Miembros de la ASCPA mencionaron que no se sabe a ciencia cierta de dónde proviene la tan característica variante felina, aunque se teoriza que fueron encontrados en Egipto y que desde ahí se trasladaron a diferentes partes del globo como Italia, España y Francia, haciendo que su popularidad creciera a tal grado que ahora es posible encontrar a uno en cualquier lugar del mundo.

Gatos saludables son capaces de vivir 15 años o más, pero los calicó macho se desprenden de esta regla, pues, al sufrir de síndrome de Klinefelter, podría impactar en su salud y disminuir sus expectativas de vida.

Dicha afección puede dar lugar a problemas cognitivos y de desarrollo, contenido mineral óseo reducido que, a su vez, aumenta el riesgo de que sufran fracturas y al aumento de la grasa corporal, el cual aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardíacas y diabetes, según especialistas de la ASPCA.

Las gatas calicó son idénticas a cualquier otro felino doméstico, pues su única diferencia está en el patrón tricolor de su pelaje, no obstante, los machos, debido a las razones expuestas anteriormente, requieren de un mayor grado de atención y cuidados como visitas y chequeos veterinarios regulares.

Gatos rodeados de misticismo

Están relacionados con la suerte y la buena fortuna. (Getty Images)

Esta variante se convirtió en el gato oficial de Maryland en 2001. El Gobierno se decantó por las felinas tricolor debido a que su pelaje es casi idéntico al ave oficial del estado: el oriole de Baltimore.

Son gatos relacionados con la suerte, ya que, según informaron los integrantes de la ASPCA, los marineros japoneses solían viajar con calicos para protegerse, mientras que en lugares como EEUU y Reino Unido se piensa que los machos tricolores atraen la fortuna por ser extremadamente raros.

En EEUU frecuentemente son llamados “Money Cats” (gatos del dinero), porque en el pasado se tenía la creencia de que su venta le traería muchas ganancias a los criadores, sin embargo, esto es únicamente un mito, pues al ser estériles no sirven para dicho propósito.

Forman parte de algunas culturas como la japonesa al ser la base de los maneki-neko o “gato de la fortuna”, el cual nació en la década de 1870 y se coloca en las entradas de los hogares y negocios bajo la creencia de que su pata atrae la buena fortuna.