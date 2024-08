El “superpoder” al estilo Deadpool de los ajolotes: ¿Qué hay detrás de su capacidad de regeneración?

Estos icónicos animales son capaces de regenerar extremidades y órganos. (Getty Images)

Amistosos, de carácter apacible y con una presencia notable en la cultura popular, series, películas y videojuegos, los ajolotes (Ambystoma mexicanum) se convirtieron en uno de los animales más icónicos del planeta.

Son endémicos de los lagos Xochimilco y Chalco, ambos ubicados en la Ciudad de México. Se encuentran en peligro crítico de extinción y son conocidos por algunas características y curiosidades, como que mantienen un aspecto juvenil el resto de su vida o que las llamativas estructuras que tienen detrás de su cabeza en realidad son branquias externas que usan para respirar bajo el agua, sin embargo, existe un aspecto que va más allá: su capacidad para regenerar extremidades y órganos.

Los ajolotes pueden regenerar partes de su cuerpo como los pulmones, el corazón, la columna vertebral e incluso partes del cerebro, de acuerdo con especialistas del Zoológico de San Diego (Estados Unidos). Son capaces de “crear” nuevas extremidades en pocas semanas sin dejar cicatrices, esta capacidad es de gran importancia e interés para los científicos, quienes buscan replicarla en los seres humanos.

¿Qué hay detrás de este “superpoder”?

Esta característica es de gran importancia y despierta el interés de los científicos. (REUTERS/Henry Romero)

Catedráticos de la Universidad de Harvard (EEUU) explicaron qué es y cómo funciona esta capacidad de dichos anfibios en un artículo titulado “Regeneration: What the axolotl can teach us about regrowing” (Regeneración: lo que el ajolote puede enseñarnos sobre la regeneración de las extremidades humanas).

Señalan que tras la pérdida de la extremidad, se crea un coágulo de células sanguíneas que tiene la función de detener rápidamente el sangrado en el sitio de la herida. Al poco tiempo, una nueva capa cubre el plano de la amputación y forma una estructura conocida como “epidermis de la herida”.

Las células de esta epidermis crecen y se dividen a lo largo de los días. Posteriormente, las células debajo de ella también se multiplican y forman una nueva estructura llamada blastema.

El blastema, de acuerdo con creencias de los especialistas, podría estar compuesta por células óseas, cartílagos músculos o aquellas que “pierden su identidad”, es decir, que se desdiferencian para asimilar las capacidades de las células madre, capaces de originar otro tipo de estructuras.

Las extremidades son completamente funcionales y cuentan con todos los nervios y vasos sanguíneos necesarios. (REUTERS/David Loh/File Photo)

Expertos señalan que las células del blastema tienen restricciones sobre en qué pueden “convertirse”, pues si en un principio originarían una estructura muscular, sólo podrían “crear” algo igual.

Las células desdiferenciadas, por otro lado, crecen, se multiplican y recuperan su identidad una vez se desarrollan por completo.

La regeneración de la extremidad u órgano finaliza tan pronto como el blastema acaba de desarrollarse, dando lugar a una “copia perfecta” completamente funcional que cuenta con nervios y vasos sanguíneos que están conectados con el cuerpo.

Para lograr que los seres humanos repliquen esta capacidad en un futuro, los investigadores plantean que primero se deben familiarizar con “los cambios que sufren las células” de los ajolotes a la hora de regenerar extremidades y órganos nuevos.

¿En qué se parece a Deadpool?

Su "superpoder" es muy similar al del antihéroe Deadpool. (REUTERS/Toya Sarno Jordan)

Éste “superpoder” ha hecho que autoridades, como las de la Unidad de Genómica Avanzada (UGA) del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), compararan a los ajolotes con el antihéroe de Marvel, Deadpool, conocido por su “increíble capacidad de regeneración”.

Compararon aspectos como su velocidad, y detallaron que la regeneración de los ajolotes sí tiene una base biológica real, pues las habilidades de Deadpool parten de una “exageración ficticia para el entretenimiento”, según se lee en la publicación de X (anteriormente Twitter).