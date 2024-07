Murió Francis, el gato de 14 años que nunca creció

Francis conquistó al mundo con su tierna apariencia. (Instagram/francisandmaggie)

El Internet está de luto tras la muerte de Francis, el gato de 14 años con enanismo que cautivó el corazón de millones con su tierna apariencia. Su dueña, Melina, compartió en Instagram la triste noticia acompañada de un desgarrador mensaje y una serie de fotografías con las que buscó honrar y recordar la vida de su mascota.

“Murió a causa de una falla hepática. Es muy difícil para mí. Pasó tan de repente. Todavía estaba tan en forma y no mostró ninguna señal de envejecimiento”, escribió Maggie en sus redes sociales. La “madre” de Francis, explicó que necesitaría de “un pequeño descanso” para poder procesar todo.

Afirmó que quería enfocar este breve receso en buscar fotos viejas del gato cuando era joven para compartirlas con sus seguidores y que a partir de ese momento la página de Instagram estaría dedicada a su mascota, pero primero que primero necesitaba tiempo. “Francis era mi alma gemela y lo extraño mucho”, escribió.

Una despedida al “gatito eterno”

Su dueña anunció con un conmovedor mensaje la muerte de Francis.

La desgarradora noticia estuvo acompañada con un breve video de Francis. “Descansa en paz, pequeño ángel. 2010-2014″, se lee en los subtítulos del clip que mostraba al gato disfrutando de múltiples aventuras y de sus lugares favoritos en el hogar.

Su dueña escribió el 27 de julio que Francis murió en sus brazos la mañana del jueves 25 de julio y que no tenía palabras suficientes para expresar lo mucho que amaba a su mascota.

Esta noticia resonó en el corazón de más de un millón y medio de internautas, quienes expresaron sus condolencias y mensajes de apoyo en la sección de comentarios de la publicación de Instagram.

Miles de personas lamentaron la muerte de Francis.

“Francis nunca me conoció, pero lo amaba con todo mi corazón”, “echaré de menos ver su pequeña carita gruñona y su forma de tambalearse al caminar”, “lo siento mucho. No puedo imaginar cómo te debes sentir. Sé lo que es tener tanto amor hacia tu mascota, porque no sólo son eso, son nuestros ‘hijos’”, fueron algunos de los más de 12.000 mensajes de apoyo escritos por los internautas.

Incluso se hicieron presentes en la sección de comentarios celebridades como Wolfgang Van Halen, hijo del músico Eddie Van Halen e integrante de la banda de rock Mammoth WVH, quien expresó sus condolencias y aseguró que “se le echará mucho de menos. Siento mucho tu pérdida”.

En una publicación reciente, Melina agradeció la ayuda que recibió durante los últimos días. “Recibí tantos mensajes increíblemente amables, hermosos y reflexivos. Es un momento difícil para mí, pero estoy muy agradecida de tener tanta gente amorosa que me apoya”, escribió Melina con “firma” de Maggie, una gata de pelaje blanco.

Algunos seguidores le aseguraron que Francis jamás será olvidado, mientras que otros comentaron que siempre tuvo la mejor vida posible gracias a la ayuda de Melina.

¿Quién fue Francis y cómo se hizo tan famoso?

(TikTok/francisandmaggie)

Melina encontró a Francis en una construcción de Berlín, Alemania. Cuando se conocieron, el gato cabía en la palma de su mano. En aquel entonces creyó que pronto crecería, sin embargo, permaneció del mismo tamaño por el resto de su vida.

En vista de que no superaba los 30 centímetros de altura, la mujer llevó a su mascota con un veterinario, quien le diagnosticó una singularidad provocada por deficiencia de la hormona del crecimiento.

Fue exactamente esta peculiaridad la que lo hizo extremadamente famoso en redes sociales. Su dueña incluso lo llegó a apodar “el gatito eterno”.

Durante una entrevista para el medio estadounidense The Dodo, Melina calificó a Francis como “el gato más tranquilo” que conocía, pues sólo le gustaba dormir, comer y estar abrazado todo el tiempo.