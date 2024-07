Glen Powell y su perro Brisket: una historia de adopción que iluminó el rodaje de “Twisters”

Powell se enamoró de Brisket desde el momento en que se conocieron. (Instagram/glenpowell)

Adoptar a una mascota es un suceso significativo para la vida tanto del animal como de su dueño, especialmente cuando llegan en momentos difíciles como le ocurrió a Glen Powell, actor famoso por su papel en películas como “Anyone but you” (Con todos menos contigo), “Top Gun: Maverick” y “Hitman”.

Powell contó en diálogo para la revista Entertainment Weekly (EW) el momento en que conoció a su fiel mascota: Brisket, un perro de pelaje blanco. El actor adoptó al animal de compañía durante el rodaje del filme “Twister” (Tornados).

“En ese momento estaba pasando por una ruptura y vivía en el centro de Enid, Oklahoma, Estados Unidos, y siempre había querido tener un perro”, recordó Powell.

Amor desde el primer momento

Brisket llegó en un momento difícil para el actor.

La idea de adoptar un perro se le cruzó por la cabeza en múltiples ocasiones. “Estaba en algún lugar de una cafetería en Enid… Ni siquiera sé cómo describirlo, simplemente tenía el deseo de ser padre”, aseguró Powell.

Lee Isaac Chung, director de Twisters, declaró que estaban en el set cuando pensó: “¿Estás seguro de que quieres tener un cachorro ahora mismo?. Pero lo hizo y todos adoraron a ese perro”.

Powell contó que seguía muchas cuentas de Instagram que promovían la adopción y rescate de perros, cuando se cruzó con una foto de Brisket. Se enamoró de la mascota y decidió adoptarlo.

El primer paso fue contactar a todos sus amigos que estaban familiarizados con Labelle Foundation, refugio en el que vivía Brisket, para que lo apoyaran con el proceso y lo necesario para llevarse a la mascota a casa.

Brisket enamoró a Powell y a todos los miembros del set de rodaje de Twister.

“Les envié un mensaje diciendo: ‘Por favor, hablen bien de mí’. Les envié un video desgarradoramente deprimente en el que aparecía explicando por qué necesitaba este perro”, contó Powell, quien necesitó tomarse un fin de semana de descanso para volar hasta Los Ángeles para recoger a su nueva mascota.

Según el actor, “todos” sabían cuán emocionado estaba. “Pensé: ‘Chicos, voy a recogerlo’”, aseguró. Cuando Powell conoció a Brisket, según contó, ya estaba entrenado en su jaula, pero lloraba toda la noche. Esta situación hizo que se sintiera como un “padre primerizo”, pues no pudo dormir durante la filmación de última película.

“Brisket se la pasaba con todos los jefes de departamento, se sentaba en mi silla y dormía. Tenía la foto más adorable de Brisket en mi silla Twisters en el rodeo. Pero realmente se convirtió en una especie de mascota del set de esa película. Es simplemente adorable”, aseguró el actor.

Si bien admitió que la experiencia de rodar Twisters fue “hermosa”, no deja de lado la adopción de su mascota, a quien se refirió como un “regalo mágico por la forma en que me da tanta alegría y les da alegría a todos los que me rodean”.

“Los sets pueden ser lugares muy solitarios. Y es interesante ver a un perro que te llena de amor, cómo une aún más al elenco. Hay algo maravilloso en los animales, en cómo pueden derribar un poco nuestras barreras y acelerar las amistades y cosas así. Así que sí, Brisket ha sido increíble. Lo considero la mejor característica especial de Twisters”, comentó Powell.

La nueva estrella de Instagram

La mascota ahora cuenta con su propio perfil de Instagram en el que su dueño comparte sus aventuras.

El amor de Powell por Brisket es más que evidente y constantemente comparte la pasión por su mascota a través de sus redes sociales. En una publicación reciente, el actor mostró a Brisket en una serie de fotografías.

En la descripción del post, Powell dijo que al poco tiempo de ser adoptado, “Brisket se unió al elenco de ‘Twisters’ y rápidamente fue llamado ‘el Lassie de su generación’”.

Brisket ya cuenta con su propio perfil de Instagram en el cual su dueño comparte fotografías y videos sobre las aventuras diarias de su amada mascota.