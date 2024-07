Lucha por el bienestar canino: organización pide dejar el uso de imágenes de perros con “conformaciones extremas”

Algunas de estas razas incluyen a los bulldogs franceses, a los corgis y pugs. (Imagen Ilustrativa Infobae)

International Collaborative on Extreme Conformations in Dogs (ICECDogs), un grupo internacional preocupado por el bienestar de los seres sintientes, lanzó un llamado a dejar de usar imágenes de “perros con conformaciones extremas” en aquellas campañas o “formas de comunicaciones públicas”.

Para los especialistas de ICECDogs, una conformación extrema es “una apariencia física que fue alterada tan significativamente a través de la selección humana alejándose de la apariencia canina natural ancestral”, según informaron mediante un comunicado.

Dichos cambios “comúnmente” tienen un impacto negativo en la calidad de vida de la mascota y hacen que sufran a causa de mala salud y bienestar.

Una iniciativa por el bienestar canino

La mayoría de estas razas son braquicéfalas y tienen problemas respiratorios. (REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo)

En lugar de utilizar imágenes de perros con “conformaciones extremas”, los miembros de ICECDogs solicitan que se empleen aquellas que fomenten cambios físicos saludables en los perros.

Las caras muy planas, colas retorcidas o muy pequeñas, patas recortadas y “pliegues profundos en la piel”, según detallaron en el comunicado, se relacionan con un “alto riesgo de problemas graves de salud y bienestar”.

Miembros de la organización sugieren que la creciente demanda pública de razas de perros con modificaciones físicas “extremas” es “el resultado del uso común de imágenes” de caninos que sufren de dichas conformaciones.

Dan O’Neill, presidente del Grupo de trabajo sobre perros braquicéfalos de Reino Unido, señaló que cada año “millones de perros” padecen “formas corporales extremas e innecesarias”.

“Este nuevo mensaje de ICECDogs hace un llamamiento a los anunciantes para que desempeñen su papel en poner fin a la normalización del sufrimiento por formas corporales extremas y, con suerte, contribuirá al movimiento mundial en curso para celebrar las formas corporales saludables”, destacó O’Neill.

Algunas de las razas que muestran estas modificaciones corporales extremas detalladas por la organización son:

Basset Hound

Boston Terrier

Bulldog Inglés

Bulldog Francés

Dachshund

Mastín Napolitano

Pekinés

Pug

Shar Pei

Corgi Galés

La creciente popularidad de las razas braquicéfalas

Los pugs, al igual que los bulldogs franceses, son razas braquicéfalas. (REUTERS/Mike Blake)

Para instruir a los anunciantes y demás personas interesadas en adoptar la iniciativa emitida por ICECDogs, la organización compartió una guía en la que se describen los “atributos físicos básicos y habilidades que cualquier perro debe tener” con el fin de “garantizar su capacidad de disfrutar de una experiencia de vida completa sin limitaciones de problemas de salud”.

Algunas de estas afecciones, según los expertos, van desde el dolor crónico (provocado por úlceras en los ojos debido debido a que están más fuera de sus cuencas de lo normal) o incapacidad física (ocasionada por la dificultad para dormir o hacer ejercicio debido a problemas respiratorios por tener la cara aplanada).

La popularidad de las razas braquicéfalas (cabeza corta, cara plana, paladar alargado, huesos nasales cortos y orificios nasales más reducidos) ha aumentado durante los últimos años, siendo el bulldog francés una de las más célebres.

A finales de marzo de este año, el American Kennel Club (AKC), la organización de canes de raza pura más grande del mundo, anunció que el bulldog francés se coronó como la raza más popular de Estados Unidos por segundo año consecutivo.

Su victoria le quitó el trono al labrador retriever, raza canina que durante 31 años consecutivos había sido considerada como la más popular de la nación.

Naneice Bucci, fundadora del Nevada French Bulldog Rescue, organización enfocada en tratar los problemas que aquejan a la raza, contó en entrevista para la agencia de noticias Associated Press que, al ser “criadora de conservación”, sigue rigurosos estándares del AKC y lleva a cabo pruebas de salud antes de que sus perros se reproduzcan, sin embargo, teme que otros criadores no hagan lo mismo que ella.

“Cada vez que acogemos a un bulldog francés que está en pésimas condiciones, sí, me enojo. Pero al mismo tiempo, no quiero que me castiguen por intentar hacerlo bien”, explicó Bucci.