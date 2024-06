Encadenado y lleno de pulgas, así se recuperó este cachorro del infierno en vida

Dave fue rescatado por trabajadores de PETA y llevado a un refugio local. (Facebook/Rebas Animal Rescue)

Dave es un cachorro que fue encontrado en el patio trasero de una vivienda en el área rural de Carolina del Norte, Estados Unidos, por voluntarios de la organización en favor de los derechos animales People for the Ethical Treatment of Animals (PETA).

Estaba encadenado, bajo de peso y sufría a causa de una severa infestación de pulgas y otros parásitos, además de la sarna que provocó la pérdida de gran parte de su pelaje, según lo señalado por miembros de PETA a través de un comunicado.

Gracias a las acciones de la organización y de Reba’s Rescue, refugio animal local asociado de PETA, Dave se recuperó, supo lo que era ser amado y encontró una amorosa familia con la que pasará el resto de sus días.

Una infestación de pulgas sin precedentes

Recibió atención en una de las clínicas móviles de la asociación. oto: Facebook/Rebas Animal Rescue

Trabajadores de campo de PETA encontraron a Dave a finales de 2023. Según lo expuesto por miembros de la organización en un comunicado reciente, sus entonces propietarios se negaron a darle atención veterinaria o entregarlo.

Cuando los voluntarios llamaron a la policía, los dueños decidieron ocultarlo. La mascota permaneció desaparecida a lo largo de varios intentos de los empleados por saber sobre cómo evolucionaba su situación.

Días más tarde, volvieron a ver a Dave en el mismo lugar, pero ahora en peor estado. Ante esta situación, la policía acudió “de inmediato” y tomó custodia legal del cachorro, permitiéndole a los trabajadores de campo de PETA llevarlo hasta donde pudiera recibir “atención de emergencia”.

El veterinario calificó la infestación de pulgas como “la peor que jamás había visto”. El sufrimiento de Dave estaba lejos de terminar, pues gracias a una serie de estudios, especialistas médicos determinaron que padecía a causa de algunos parásitos internos.

Dave sufría como consecuencia de la anemia y sarna demodécica que, de acuerdo con la Clínica Veterinaria de Madrid, es una afección causada por la proliferación excesiva de ácaros en el interior de los folículos pilosos de las mascotas.

Este era uno de los primeros pasos del ser sintiente en el largo camino de la recuperación. Fue castrado en una de las clínicas móviles de la organización y permaneció un tiempo dentro del refugio municipal.

Un futuro libre de traumas

A finales de 2023 encontró una familia con la cual pasará el resto de sus días. Foto: Facebook/Rebas Animal Rescue

Fue gracias a Reba’s Rescue que Dave, ahora nombrado Roux, encontró el final del sufrimiento junto a una amorosa familia, con quien, de acuerdo con lo descrito por PETA, pasa el día jugando y durmiendo. Lo más importante del caso es que, a pesar de su pasado, no muestra signos de trauma alguno.

Daphna Nachminovitch, vicepresidenta sénior de PETA, declaró que aunque Roux encontró un “hogar maravilloso” todavía existen perros como él que viven encadenados “las 24 horas del día, los 7 días de la semana” sin acceso a refugio, agua, comida o interacción adecuados.

“PETA insta a todos a mantener a sus perros adentro con el resto de la familia y a presionar para que se prohíban los atados sin supervisión, lo que ayuda a garantizar que los caninos no permanezcan afuera como bicicletas viejas”, añadió Nachminovitch.

En un video de la organización titulado “El duro inicio de la vida de este cachorro se transformó” y publicado en la cuenta oficial de YouTube de PETA Latino, la familia de Dave admitió que al principio era “muy tímido”, pero que con el tiempo logró adaptarse.

“Es desgarrador ver su corta vida al principio. Necesitamos un mejor final para el comienzo”, dijo una de sus nuevas propietarias.

A lo largo del clip sobre la nueva vida de Dave, se puede observar cómo la mascota disfruta de juguetes y golosinas al mismo tiempo que disfruta de la compañía de sus propietarios.