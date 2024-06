The Comedy Pet Photo Awards: el mundo sonríe con Héctor, el gran ganador canino de esta edición

Hector intentó salir por la puerta después de ver al gato de la familia hacer lo mismo y se convirtió en el gran ganador de esta edición del concurso. (©Sarah Haskell/Comedy Pets)

Sarah Haskell, quien tomó la fotografía de Hector, un perro que se asoma a través de una puerta para mascotas, fue elegida como la gran ganadora de la edición de este año del concurso The Comedy Pet Photo Awards.

La imagen titulada “Not just for cats” (no es sólo para gatos) muestra al perro “haciendo su mejor imitación de un felino” intentando entrar por la pequeña puerta para mascotas, según informaron los encargados del concurso a través de un comunicado.

Haskell recordó el momento en que tomó la foto. En sus palabras, Héctor vio al gato entrar por la puerta y “pensó en hacer lo mismo”. “Esto es lo más lejos que llegó antes de volver por donde vino. Me lo imagino pensando: ‘Pero el gato hizo que pareciera tan fácil’”, dijo.

El gran ganador que hizo sonreír a miles

Esta foto de Silvia Jiang no resultó ganadora en ninguna de las categorías. (©Silvia Jiang/Comedy Pets)

Cuando la fotógrafa se enteró de las buenas noticias de que su imágen había resultado ganadora, dijo sentirse “absolutamente emocionada” y que era una buena nueva que debía compartir con Héctor “antes del anuncio”.

“Estos Comedy Pet Photo Awards han sido una competencia amigable y afable con personajes de animales cómicos con los que sientes que de alguna manera puedes identificarte, que te hacen sonreír y sobre los que quieres saber más”, comentó Haskell.

Dijo estar encantada de haber sido parte del evento junto a su mascota y “tremendamente orgullosa” de ser una ganadora pues, según ella, quienes la conocen saben de primera mano cuál fue su respuesta ante la “fabulosa noticia”.

El premio remarca la importancia de Héctor y el amor que siente su dueña por él; Haskell admitió que es un miembro muy querido dentro de su “extensa familia”.

“Sin él saberlo se ha convertido en mi musa [...] Cumplirá 14 años (humanos) en julio, por lo que todos sus visitantes hacen un gran escándalo por él; no tiene idea de por qué, está claro, pero simplemente le encanta la atención”, añadió la propietaria de Héctor.

Haskell ha llevado una cámara desde su época escolar, pero, según contó, fue recientemente que cayó en cuenta que lo que le gusta hacer es la fotografía de mascotas y particularmente el retrato de perros.

“La interacción con estos personajes expresivos, inteligentes y a menudo cómicos, cuando estoy haciendo sesiones fotográficas con retratos de patas, sólo puede hacerme sonreír (y a otros, con suerte”, aseguró Haskell.

La fotografía titulada "no escuchaste esto de mí" fue una de las "ganadoras muy recomendadas". (©Kenichi Morinaga/Comedy Pets)

La mujer no sólo se llevó el título como la gran ganadora, también se hizo acreedora a un premio de 500 libras esterlinas (aproximadamente 640 dólares americanos al cambio), una bolsa para cámara de una marca de implementos fotográficos y “un hermoso trofeo”.

Cuando se le preguntó lo que haría con el dinero, Haskell bromeó al decir que mandaría a hacer una puerta para mascotas más grande y compraría más equipo fotográfico.

Michelle Wood, quien ayuda en la organización de los premios, declaró que la de este año fue “una competencia fantástica” llena de muchas candidaturas “realmente buenas” de todas partes del mundo.

“En un mundo que puede ser difícil de comprender, nuestras mascotas son la única constante en nuestras vidas que tiene sentido y son una fuente vital de apoyo, alegría y, a veces, gran hilaridad”, dijo Wood.

El resto de ganadores

Pareciera que el gato está dentro del videojuego Super Mario World, según palabras del fotógrafo. (©Kenichi Morinaga/Comedy Pets)

De igual manera se designaron ganadores para distintas categorías. Quienes resultaron vencedores fueron:

Kenichi Morinaga, en la categoría felina con su fotografía titulada “gato atrapado como si fuera Super Mario”.

La foto capturó el momento en el que un majestuoso caballo saltó sobre el campo. (©Debby Thomas/Comedy Pets)

Debby Thomas, quien se llevó los dieces de los jueces en la categoría equina con su fotografía titulada “Creo que vi un ratón”.

Edgar ama comer flores y sus favoritas son los dientes de león y las bocas de dragón. (©Jonathan Casey/Comedy Pets)

Jonathan Casey con su imagen titulada “La nueva rosa” y protagonizada por la tortuga Edgar, conquistó la categoría de “todas las demás criaturas”

Benji sólo quería relajarse después de un largo día de ejercicio y entrenamiento. (©Charlotte Kitchen/Comedy Pets)

La categoría Junior se la llevó Charlotte Kitchen con su imagen “Burro cansado” en la que retrató a Noah, bostezando luego de una sesión de entrenamiento.

La adorable pareja comparte múltiples rasgos característicos. (©Darya Zelentsova/Comedy Pets)

“Mascotas que lucen como sus dueños” fue la categoría en la que Darya Zelentsova resultó ganadora con su fotografía “El cachorro orgulloso y su mejor amigo”

La fotografía fue titulada "Tarzán" por obvias razones. (©Kazutoshi Ono/Comedy Pets)

La fotografía escogida por el público fue la de Kazutoshi Ono titulada “Tarzan” en la que se observa a un gato imitando al popular personaje.