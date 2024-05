”My Wife’s Lovers”: la pintura que cuenta un relato de amor e insaciable pasión por los gatos

En 1949 fue considerada por Cats Magazine como la mejor pintura de gatos de todo el mundo. (Wikicommons/Carl Kahler/Dominio público)

La obra titulada “My Wife’s Lovers” (Los amantes de mi esposa) es una pintura de 1.8 metros de alto por 2 de largo con un peso de 113 kilos y representa a 42 gatos de una acaudalada habitante de San Francisco, California Estados Unidos que vivió entre los años de 1833 y 1894.

En 1949 fue catalogada como “la mejor pintura de gatos del mundo” por la Cats Magazine y durante una subasta en 2015 fue comprada por la friolera de 826.000 dólares americanos.

Sobrevivió al gran terremoto que sacudió a San Francisco en 1906 e inspiró leyendas calificadas por especialistas en arte como “absurdas”, tales como que la dueña le dejó a sus mascotas una herencia de 500.000 USD o que tenía más de 350 gatos.

¿Cuál es la historia de My Wife’s Lovers?

La mascota principal de la composición es Sultán, un gato persa comprado en París.

Kate Birdsall Johnson fue la mente maestra detrás de la creación de la pintura. Para inmortalizar a sus mascotas encargó a un artista que retratara a los 42 felinos de su colección.

La acaudalada mujer tenía el objetivo de conmemorar su grandiosa colección de gatos tanto persas como angora, según especialistas del Portland Art Museum (PAM). Johnson conoció al artista y viajero Carl Kahler en 1890 al poco tiempo de que este llegara a California desde Australia.

Kahler consiguió una gran fama en el país-continente con sus retratos y pinturas que inmortalizaban carreras de caballos. Johnson convenció al artista de retratar a sus mascotas. El pintor accedió y pasó meses estudiándolas en bocetos y pinturas preliminares.

Dentro de la obra final, el retratista pintó a los gatos de tamaño mayor que el original. Dawson Carr, ex curador de arte europeo en del museo, señaló que el felino al centro de la pintura es “el orgullo de la colección”.

“Un magnífico persa llamado Sultan, que fue comprado en París por una suma enorme. A su alrededor se representan personas y grupos familiares destacados”, afirmó Carr.

Carr, quien considera a la pintura como “un homenaje verdaderamente monumental a la especie”, destacó elementos colocados por Kahler, como el hecho de que animara la escena con “detalles anecdóticos”, como lo son los gatos asechando a una polilla y lo que calificó como “mucha interacción felina y juguetona”.

El cuadro no fue titulado “My Wife’s Lovers” por el esposo de Johnson, Robert C. Johnson, heredero de the iron and hardware, quien falleció dos años antes en 1889. Según el especialista es probable que él acuñara la expresión para referirse a los gatos y que su viuda la adoptara como título, según el artículo del PAM.

El cuadro que sobrevivió a un terremoto

Existen varias leyendas “absurdas” que rodean al cuadro. En el pasado, de acuerdo con Carr, se reportó que Johnson tenía más de 350 gatos y que les dejó 500.000 dólares americanos en su testamento. “De hecho, nunca hubo muchos más animales que los aquí representados”, aseguró Carr.

La millonaria sentía tal amor por sus mascotas que al morir dejó “una modesta cantidad” a uno de sus familiares para que se hiciera cargo de la manutención de los gatos. “Su legado principal estableció un hospital para mujeres y niños desfavorecidos en San Francisco”, dijo el ex curador del PAM.

Kahler murió durante el terremoto de 1906, desastre natural que, de acuerdo con información de la agencia de noticias Associated Press (AP) , azotó a San Francisco hace 118 años y dejó un número final de muertos que oscila entre los 3.000 y 6.000.

Su pintura sobrevivió al desastre natural y, según reportó el PAM, en 1949 la Cat Magazine la galardonó como “la mejor pintura de gatos del mundo”. En noviembre de 2015 fue vendida durante una subasta en Sotheby’s y sus entonces dueños, John y Heather Mozart, la prestaron al PAM para su exhibición en 2016.

La obra de 1.8 metros de alto por 2.6 de largo, que pesa 113 kilos, se vendió en la subasta por 826.000 USD, según reportes de aquel entonces del periódico estadounidense The New York Post.