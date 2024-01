Lily, la gata que se convirtió en la mejor hermana mayor de una bebé humana

La felina sentada en la silla para bebés en el coche de la familia Miller (Captura de Pantalla/Instagram lisa.g.miller517)

Lily es una gata que fue adoptada por la familia Miller y se convirtió rápidamente en el centro de atención de sus propietarios, sin embargo, todo cambió cuando un nuevo integrante llegó al grupo: una bebé. La felina se hizo notar rápidamente en cuanto llegó a su hogar, ayudó a su dueña en los momentos difíciles y ahora tomó el papel de “hermana mayor”.

Lisa Miller explicó en entrevista para la revista The Dodo que su nueva mascota se acopló perfectamente a Jada y Sochi, sus hermanos gatos que ya estaban en casa. Al poco tiempo de su llegada, la pareja se llevó una gran sorpresa al saber que estaban embarazados y se preocuparon por el comportamiento de su compañera peluda, pues ella recibía toda la atención.

“A Lily le encanta que le carguen, incluso hago las tareas domésticas mientras ella está descansando en mi sudadera o chamarra”, compartió Lisa Miller sobre lo cercana que era sus mascota con ella.

Preocupación a la vista

La gata tomó el papel de "hermana mayor" de la hija de sus dueñas y no le aparta la mirada (Captura de Pantalla/Instagram lisa.g.miller517)

La pareja estaba preocupada sobre la actitud que iba a tomar su compañera peluda ante la llegada de su hija, puesto que Lily era prácticamente “su bebé” con la que pasaban la mayor parte del tiempo y es una criatura incondicional siempre dispuesta a hacer sentir bien a los demás.

Lisa Miller explicó que hace tiempo su mamá fue diagnosticada con cáncer y su gata fue quien más la consoló durante este duro momento. “Esas noches oscuras y solitarias llorando en el suelo del baño… ella estaba allí, lamiendo mis lágrimas y mi dolor”, comentó.

Lucy nació unos meses después de estos episodios en la vida de Lisa Miller y la familia se sorprendió cuando vio que su mascota recién adoptada tomó un papel de “hermana mayor” que cuida en todo tiempo a la recién nacida.

“La sostenía todo el día y de pronto comencé a cargar a mi bebé, así que tenía que asegurarme de que Lily recibiera todo el amor al que está acostumbrada. Comencé a incluirla en todas las cosas que hacía con el bebé”, comentó la mujer.

El animal no se sintió desplazado con todas estas acciones, al contrario se sumó a los cuidados que necesitaba su “hermana” humana, la supervisa todo el tiempo y en un ocasión provocó que los papás se preocuparan, pues se metió a la cuna mientras el bebé estaba durmiendo.

Darle su espacio al bebé

Momento enq ue descubren que la gata se metió a la cuna de la bebé (Captura de Pantalla/Instagram lisa.g.miller517)

La mamá de Lucy cerró el cuarto de su hija para que pudiera descansar en su cuna sin ningún problema y darle un respiro de los gatos que merodean la casa, sin embargo, Lily no conoce el concepto de espacio personal y encontró la forma de llegar a la bebé.

Lisa Miller estaba checando el monitor de la recamara cuando de pronto vio a lado de la cuna una gran mancha de color negro, en se momento se preocupó, ya que la calidad del video no ayudó a identificar qué es lo que estaba a lado de su bebé y salió corriendo hacia el cuarto, abrió la puerta y vio un par de orejas sobresaliendo del cuerpo de Lucy, era su gata que no quería separarse ni un minuto de la recién nacida.

“Cuando miré el monitor por primera vez, se me salió el corazón del pecho. No me di cuenta de que Lily se había colado cuando mi marido dejó a la bebé”, describió la mamá.

Lily aceptó su nuevo papel como guardiana del hogar y sus dueños se dijeron muy afortunados de tener una compañera peluda como ella, pues es demasiado perceptiva y sabe cómo ayudar a las personas a sentirse mejor.