El gato de la suerte: conoce a Formulino, el felino más querido en la Fórmula 1

Formulino vive en el circuito donde se lleva a cabo el Gran Premio de Emilia Romagna el cual fue suspendido este año (Instagram Formulinotheking)

En el mundo del deporte existen diversas místicas que sirven para la buena suerte, algunas de éstas vienen por acciones o señales que dan la seguridad de lograr un buen resultado en las competencias y en la Fórmula 1 existe un “gato de la fortuna”, conocido en el mundo de las carreras como Formulino.

El felino atigrado de pelaje gris con algunas manchas blancas es considerado por varios pilotos del máximo circuito del deporte motor como un gato de la suerte, ya que si te cruzas con él durante el fin de semana del Gran Premio de Emilia Romagna en Italia significa que tendrás un buen resultado para la carrera.

Formulino vive en el circuito italiano y cuenta con pase VIP para las carreras de la F1, por lo que puede pasearse por todo el paddock sin ningún tipo de problema e incluso disfruta de algunos lujos. Desde hace algunos años no se ha perdido ninguna carrera, no obstante, este próximo fin de semana no se le verá pues el organismo regulador de la “Gran Carpa” decidió cancelar la carrera.

Así nació su legado

El gato ha estado presente en diferentes carreras que se realizan dentro del autódromo (Instagram Formulinotheking)

En el Gran Premio de Emilia-Romagna de la temporada 2020 Formulino saltó a la fama después de ser visto en el paddock del circuito Enzo Ferrari y ese fin de semana nació la creencia de que era el gato de la buena suerte.

Lewis Hamilton, piloto de Mercedes Benz, encontró al gato en el garaje de su escudería y, como buen amante de los animales, se acercó al felino para acariciarlo. En ese entonces el equipo compartió el momento en sus diferentes redes sociales y se dijeron “bendecidos por el gato de Ímola”.

Sebastian Vettel, conductor de Ferrari en esa temporada, también se encontró con el animal, sin embargo, su interacción con él no fue tan cariñosa como la del siete veces campeón mundial. Durante su entrevista con Sky Sports, el piloto alemán comentó “es bueno si viene y te ve”, sin embargo, en ese momento no estuvo tan entusiasmado con su presencia y agregó “no me gustan los gatos. No tenga nada que ofrecerle. Aunque tiene un poco de sobrepeso”.

Los diferentes tratos que recibió el animal parecieron haber marcado el desempeño de ambos pilotos ese fin de semana, pues Hamilton se quedó con su primera victoria en el circuito Enzo Ferrari, tras largar en el tercer lugar. Sebastian Vettel tuvo menos suerte pues no llegó a sumar ni un punto tras terminar en el puesto 12 con una desastrosa parada en boxes de 13 segundos.

Desde este episodio, en 2020 se comenzó a crear una mística sobre el gato y su presencia en el Gran Premio, incluso los fanáticos en redes sociales inventaron una rivalidad entre el alemán y los gatos.

El estrellato de Formulino

Formulino con su tarjeta de pase VIP en el Gran Premio de Emilia Romagna (Instagram Formulinotheking)

En los últimos años el felino se ha consagrado como un animal bastante famoso dentro del mundo automovilístico e incluso cuenta con sus propias redes sociales @formulinotheking. En la descripción de su perfil de Instagram se presenta como: “Mi nombre es Formulino y soy el dueño del autódromo de Ímola”.

El gato tiene hasta el momento más de 18.500 seguidores en esta red social y los administradores de su página publican constantemente diferentes fotos del animal pasando el tiempo en el circuito e incluso posando con algunos neumáticos, coches y gorras.

Este próximo fin de semana que se tenía programado el Gran Premio de Emilia Romagna el felino no podrá ser visto, pues la Fórmula 1 anunció su cancelación este 17 de mayo por el mal clima que se ha registrado en los últimos días ya ha dejado grandes inundaciones en las instalaciones.