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El director de Phantom Blade Zero no teme lanzar el título cerca de Grand Theft Auto VI en octubre

En un año saturado de estrenos y con el fenómeno GTA VI en puerta, S-Game apuesta al producto propio

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Phantom Blade Zero
Phantom Blade Zero

El próximo 29 de octubre, Phantom Blade Zero llegará a PlayStation 5 y PC a través de Steam y Epic Games Store. La fecha, situada apenas tres semanas antes del lanzamiento de Grand Theft Auto VI, ha generado preguntas entre los fanáticos y la industria acerca de la decisión de S-Game de mantener su calendario frente al estreno más esperado del año.

Sin embargo, el director del estudio, Qiwei ‘Soulframe’ Liang, ha dejado en claro que la competencia no es una de sus preocupaciones. Su objetivo es lanzar un producto bien acabado, confiando en que la calidad prevalecerá más allá de la atención que generen los grandes lanzamientos.

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Contexto de un escenario saturado en la industria

El calendario de lanzamientos de videojuegos para septiembre y octubre de 2024 está especialmente saturado, con títulos de alto perfil compitiendo por captar la atención del público. Muchos desarrolladores han intentado evitar una confrontación directa con Grand Theft Auto VI, una franquicia que históricamente domina el mercado en ventas y en cobertura mediática. Ejemplo de esta tendencia es la postergación de juegos como Fable y Tomb Raider: Legacy of Atlantis para el primer trimestre de 2027, el traspaso de Valor Mortis de septiembre a octubre, y la cautela general en los anuncios de fechas para el último trimestre del año.

Phantom Blade Zero es una propuesta de acción hack and slash desarrollada por el estudio chino S-Game, que ha estado en desarrollo durante cinco años. El anuncio del lanzamiento, realizado en el más reciente State of Play, confirmó que el título llegaría simultáneamente a PS5 y PC, en competencia con juegos como Gears of War: E-Day y, poco después, con el gigante de Rockstar Games. S-Game tomó la decisión de posponer el lanzamiento de Phantom Blade Zero de septiembre a octubre, no para evitar la competencia, sino para aprovechar el tiempo adicional y realizar mejoras esenciales antes de presentarlo al público.

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La filosofía de S-Game: prioridad en el producto y no en la competencia

Qiwei ‘Soulframe’ Liang ha sido claro en sus declaraciones: para él, el éxito de un videojuego depende casi enteramente del trabajo del propio estudio y no del entorno competitivo. “Mucha gente puede pensar que tenemos alguna estrategia de marketing para salir del saturado septiembre, y a algunos les preocupa que estemos más cerca de noviembre. Nosotros no pensamos en nada de eso. Solo nos concentramos en la calidad del producto. No creo que la competencia tenga demasiada influencia en el éxito de una obra. Solo importa el producto en sí”, afirmó el director.

Según Liang, la decisión de posponer el lanzamiento de Phantom Blade Zero hacia finales de octubre responde únicamente a la necesidad de mayor optimización y corrección de errores. “Si contamos con uno o dos meses adicionales, podemos corregir más errores y hacer más optimizaciones, de manera que no tengamos que recurrir a un parche grande el día del lanzamiento”, explicó. Su postura contrasta con la tendencia habitual de los estudios que buscan evitar lanzamientos cercanos a títulos de gran impacto.

Liang incluso evita prestar atención a los movimientos de la competencia. Al ser consultado sobre la cercanía con Grand Theft Auto VI, respondió: “En realidad no lo sé. No pensamos en lo que sucede allá afuera. Ni siquiera nos planteamos la competencia, ni qué se lance antes o después. Lo único importante es el nivel de pulido que alcancemos”. Para S-Game, la presión proviene del nivel de calidad que ellos mismos exigen.

Desafíos técnicos y accesibilidad para los jugadores

Aunque el estudio indica no temer la competencia de otros lanzamientos, existen otros desafíos que preocupan a sus desarrolladores. Uno de los principales es el aumento de precios del hardware de PC, especialmente la memoria RAM y otros componentes necesarios para ejecutar juegos con altas exigencias técnicas. Liang reconoce que la mayoría de los usuarios potenciales de Phantom Blade Zero jugarán en PC, por lo que el equipo busca garantizar que el título sea compatible con el mayor número posible de dispositivos, incluidas consolas portátiles como Steam Deck.

“Este año el hardware está subiendo de precio, y quienes consideraban renovar su equipo podrían retrasar ese plan. Por eso creemos que debemos lograr que el juego sea accesible a la mayor cantidad de jugadores posible sin que eso vaya en detrimento de la calidad”, comentó Liang. Esta determinación busca ampliar el acceso al juego en un contexto económico difícil para muchos usuarios.

El objetivo del equipo es asegurar una experiencia fluida y satisfactoria no solo en plataformas de gama alta, sino también en aquellas más accesibles y populares entre el público general. Este reto implica un esfuerzo adicional en términos de optimización y pruebas, ya que aumentar la compatibilidad supone sortear importantes limitaciones técnicas sin sacrificar ni la calidad ni la jugabilidad.

Phantom Blade Zero, de S-GAME.
Phantom Blade Zero, de S-GAME.

Impacto en la competencia y en los jugadores

Mientras otros títulos han optado por posponer su estreno para no coincidir con Grand Theft Auto VI, la apuesta de S-Game muestra una estrategia diferente que antepone la fidelidad al producto y la confianza en su propio trabajo. Esta decisión puede tener efectos positivos entre los seguidores del estudio y de Phantom Blade Zero, quienes valoran la transparencia y el compromiso con la calidad, más allá de consideraciones únicamente comerciales.

En cuanto a la competencia, la llegada simultánea de títulos de alto nivel podría dividir la atención y el presupuesto de los consumidores. Sin embargo, Phantom Blade Zero busca abrirse un espacio particular, sobre todo entre quienes buscan nuevas experiencias en el género hack and slash. El éxito de esta estrategia dependerá finalmente del rendimiento técnico del juego y de las recomendaciones de la comunidad de jugadores desde el día de su lanzamiento.

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