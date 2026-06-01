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Tekken 8 se tambalea tras renuncia de su director Kohei Ikeda y el éxodo de figuras históricas

Una serie de salidas de alto perfil golpea a Tekken 8 mientras la comunidad reacciona a nuevos cambios

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Tekken 8, de Bandai Namco.
Tekken 8, de Bandai Namco.

Kohei Ikeda, director de Tekken 8 y figura destacada de Bandai Namco durante los últimos 20 años, ha anunciado su salida de la compañía en medio de intensas críticas de la comunidad hacia el título más reciente de la saga de lucha. La noticia, divulgada en sus redes sociales, llega apenas cinco meses después de la también comentada salida de Katsuhiro Harada, quien se desempeñaba como productor y principal representante público de Tekken.

La franquicia enfrenta actualmente una etapa de incertidumbre, marcada por cambios continuos en el equipo directivo y una base de aficionados visiblemente frustrada debido a las decisiones recientes en el desarrollo del juego.

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Consecuencias para la dirección de Tekken: Relevos en el liderazgo

La renuncia de Kohei Ikeda representa la pérdida de una de las voces más influyentes dentro del desarrollo de Tekken, especialmente importante tras la reciente retirada de Katsuhiro Harada. Ambos desempeñaban roles cruciales: Harada como productor y figura central, e Ikeda como responsable de la dirección creativa y ejecutiva en Tekken 7 y Tekken 8. En sus mensajes de despedida, ambos destacaron la importancia de colaborar estrechamente con la comunidad, pero no explicaron las razones de sus decisiones.

Por su parte, Ikeda asegura que el equipo restante posee la capacidad necesaria para continuar la serie, aunque no ha dado detalles sobre su próximo paso profesional. La salida simultánea de estos veteranos ha generado dudas significativas acerca de la identidad y el rumbo futuro que tomará Tekken.

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Respuesta de la comunidad y tensiones dentro del equipo

El contexto de estas salidas está marcado por una reacción negativa considerable de la comunidad de jugadores. Tekken 8 ha recibido críticas desde su lanzamiento, especialmente tras la implementación del tercer parche de la temporada, percibido por buena parte de los fanáticos como una ruptura con los principios clásicos de la serie. A pesar de los compromisos del equipo de desarrollo de “volver a lo básico” y responder a las demandas de la comunidad a través de parches de emergencia, persiste una impresión generalizada de que la dirección del juego es confusa.

Además, la introducción de personajes descargables como Yujiro Hanma se ha visto empañada por el escepticismo que genera la estructura jugable actual y la aparente falta de conexión entre los desarrolladores y los jugadores. Las declaraciones de Ikeda buscando conciliar las posturas no lograron apaciguar a un público que esperaba cambios importantes en la orientación del título.

El videojuego será lanzado el 26 de enero, pero los expertos en accesibilidad piden que se revise el filtro para daltónicos. (Xbox)
El videojuego será lanzado el 26 de enero, pero los expertos en accesibilidad piden que se revise el filtro para daltónicos. (Xbox)

Salida de desarrolladores clave y posible transformación de la franquicia

La partida de Ikeda se suma a una serie de movimientos dentro del plantel histórico de Tekken. Katsuhiro Harada había dejado Bandai Namco poco después de la salida de Yohei Shimbori, otro productor de la saga. Harada ya ha fundado un nuevo estudio, financiado por SNK, al que se ha unido Yuichi Yonemori, director de Tekken Tag Tournament.

Este éxodo parece indicar una transformación profunda no solo para Tekken, sino posiblemente para todos los juegos de lucha relacionados con Bandai Namco. Los fanáticos observan con preocupación el futuro de la franquicia y se preguntan si el equipo actual logrará preservar la esencia que la ha caracterizado durante tantos años, especialmente tras la partida de figuras clave que contribuyeron a su legado.

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