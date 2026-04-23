Crimson Desert: cómo usar el sistema Observar y Aprender para conseguir habilidades gratis

Crimson Desert

●ÍNDICE DE GUÍAS DE CRIMSON DESERT

En el peligroso mundo de Crimson Desert, el progreso de tu personaje, Kliff, no depende solo de la experiencia tradicional. Una de las mecánicas más innovadoras es el sistema Observar y Aprender (o Watch and Learn), que te permite incorporar nuevas técnicas con solo prestar atención a tu entorno y enemigos. Si querés saber cómo conseguir movimientos de los jefes y aprender oficios sin gastar recursos, en esta guía te contamos todo.

¿Cómo funciona Observar y Aprender?

El sistema funciona de forma intuitiva. Se activa cuando te enfrentás a ciertos enemigos, especialmente jefes, y estos ejecutan un movimiento único que Kliff nunca ha visto. Simplemente con observar esa acción en pleno combate, tu personaje puede aprenderla.

El juego te lo indica con un aviso visual. En algunos casos aparece un mensaje de “Learning in progress” (Aprendizaje en progreso) mientras mantenés la atención en el objetivo. Además, esta mecánica no se limita a la lucha.

También podés aprender actividades de la vida cotidiana, como pescar, observando a un NPC realizar la tarea en el open world. Incluso el aprendizaje puede requerir una interacción ambiental específica, como sentarte y esperar mientras observás un fenómeno natural o la técnica de otro personaje.

Crimson Desert

Habilidades que podés aprender por observación

Varias habilidades fundamentales se obtienen exclusivamente mediante este método. Entre las más importantes están la Patada de Pisotón (Stomp Kick), que se aprende durante el enfrentamiento contra el jefe Matthias, y la técnica Gracia de la Naturaleza (Nature’s Grasp), la cual se desbloquea en la misión Reunión al observar a un niño o criatura especial.

Para esta última, necesitás mantener presionado L1/LB para fijar la vista. También está la habilidad Enfoque (Focus), que te permite ralentizar el tiempo y regenerar espíritu, y se aprende por observación en las ruinas antiguas durante la historia principal.

Hasta una técnica como Palma de Fuerza (Force Palm), aunque es recompensa de una misión, ve su dominio técnico reforzado mediante la observación en el Abismo. Es un sistema que recompensa la exploración y la atención al detalle.

Ventajas de aprender movimientos

La principal ventaja de este sistema es el ahorro de recursos. Las habilidades aprendidas por observación son completamente gratuitas. Esto te permite reservar tus artefactos del abismo para subir estadísticas puras como salud, resistencia o espíritu.

Así, no los gastás en desbloquear el nodo inicial de una habilidad en el árbol. El desbloqueo es automático y total una vez que el proceso de observación se completa. Pero la evolución de la habilidad no termina ahí.

Aunque el aprendizaje inicial sea gratuito, luego podés usar los artefactos del abismo para subir de nivel estas técnicas y hacerlas más potentes. Es una estrategia inteligente para optimizar tu progresión y fortalecer a Kliff sin desperdiciar materiales escasos al principio.

Crimson Desert

Consejos para no perderte ninguna técnica

Tené en cuenta que algunas habilidades podrían ser perdibles. Existe la posibilidad de que pasen desapercibidas si un combate termina demasiado rápido o si no prestás atención a la mecánica de observación en el momento justo. Por eso, una recomendación clave es no limitarte a atacar frenéticamente a los jefes.

A veces, la forma más eficiente de expandir tu arsenal es mantener la guardia y estudiar con paciencia los movimientos únicos de un enemigo. Fijate siempre en los indicadores visuales y no olvides interactuar con el mundo.

Prestá atención a los NPCs realizando sus labores, ya que podrían enseñarte una técnica útil para la supervivencia en el open world de Crimson Desert. Este sistema premia la curiosidad y la paciencia por sobre la acción constante.

Si te interesa aprender más sobre y poder seguir mejorando tu personaje, te ofrecemos una guía sobre cómo potenciar el árbol de habilidades y crear la mejor build. En Malditos Nerds vas a encontrar esa guía de Crimson Desert y muchas más.