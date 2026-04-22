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Crimson Desert: cómo limpiar campamentos de bandidos y reclutar aliados

Te enseñamos las mejores tácticas para despejar fortines enemigos y sumar compañeros a tu causa en Crimson Desert

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Crimson Desert - Portadas
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En el open world de Crimson Desert, el vasto territorio del Desierto Carmesí está plagado de peligros y facciones que buscan dominar una tierra sin ley. Para prosperar, necesitás volver seguras las rutas de viaje y construir una compañía de guerreros confiables.

El mapa es masivo, se dice que es el doble que el de Skyrim, por eso despejar estas amenazas no solo te da botín, sino que facilita muchísimo la exploración a largo plazo.

¿Querés saber cómo armar tu estrategia para purgar los campamentos enemigos y dónde encontrar los aliados más poderosos? Acá te explicamos las tácticas clave, los beneficios de liberar regiones y todos los tipos de compañeros que podés sumar a tu causa en Crimson Desert.

Crimson Desert - Portadas
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Cómo preparar el ataque a un campamento

Antes de cargar con todo contra un fortín enemigo, tenés una gran ventaja táctica: el sistema de misiones de despacho. Podés enviar a tus compañeros de los Melenas Grises a estas ubicaciones bloqueadas para que diezmen las fuerzas enemigas y debiliten la zona. Esto hace que tu asalto físico posterior sea mucho más manejable.

Durante el combate en sí, el posicionamiento es vital. Los enemigos básicos, especialmente los bandidos, tienen un alto nivel de agresión. Si te rodean, te atacarán sin esperar turnos en un gameplay muy dinámico. Por eso, siempre buscá mantener la movilidad y evitá quedar atrapado.

Las recompensas de limpiar una zona hostil

Derrotar a los bandidos y saquear sus campamentos tiene beneficios inmediatos y a largo plazo. Al ganar el combate, obtendrás sus ítems. Pero lo más valioso suele estar escondido: estos lugares a menudo guardan cofres de recompensa y son una de las fuentes principales para conseguir artefactos del abismo, necesarios para mejorar tus estadísticas de personaje.

El impacto en el mundo es tangible. Limpiar fortalezas de facciones enemigas hace que las regiones sean más seguras para transitar. Una vez liberadas, algunas ubicaciones cambian de mando, permitiendo que los civiles regresen. Es fundamental que esto abre nuevas tiendas donde podés acceder a suministros únicos.

Crimson Desert - Portadas
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Dónde encontrar y cómo reclutar aliados

El juego distingue varios tipos de aliados. Los Mercenarios Errantes pueden aparecer de forma espontánea durante tus viajes y peleas, uniéndose a la batalla para ayudarte. Tené en cuenta que estos mercenarios pueden morir durante el enfrentamiento, así que no dependas exclusivamente de ellos.

Tu principal fuente de reclutas serán los compañeros de los Melenas Grises. Tu amigo Marius te dará rumores sobre su paradero, dispersos por el mundo. Tu tarea es buscarlos y rescatarlos para que regresen a tu base principal en Howling Hill.

Una vez reclutados, podés asignarles roles: pueden gestionar instalaciones como la herrería o el establo, o ser enviados a misiones de apoyo para conseguir recursos como madera, minerales o dinero mientras vos seguís explorando. Asimismo, estos aliados suben de nivel y desbloquean nuevas habilidades a medida que mejorás las instalaciones de tu campamento.

Personajes jugables que se unen a tu causa

Más allá de Kliff, el protagonista, podés reclutar a otros personajes jugables durante la historia principal. Damianne se une automáticamente en el Capítulo 3, y el orco Oongka lo hace en el Capítulo 8. Ambos pueden ser usados libremente en el contenido secundario y la exploración una vez que forman parte de tu grupo, dándote más opciones de gameplay y combate.

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Cómo funcionan las facciones y la reputación

El mundo de Crimson Desert cuenta con un complejo sistema de alrededor de 110 facciones. Algunas son hostiles y otras amistosas. Ayudar a las facciones adecuadas es esencial, ya que te permite participar en eventos épicos como asedios a gran escala y batallas de guerra.

Trabajar para una facción tiene un beneficio concreto: la reputación o contribución. Realizar misiones para ellas aumenta tu nivel de contribución, lo que desbloquea el acceso a sus tiendas de contribución especiales.

Allí podés adquirir equipo de alto nivel sin gastar plata, solo con el prestigio que acumulaste. Es una forma excelente de equiparte con lo mejor.

Si buscás salirte con la tuya de actividades no muy legales, te ofrecemos una guía del sistema de crimen y cómo delinquir sin arruinar tu partida. En Malditos Nerds vas a encontrar esa guía para Crimson Desert y muchas más.

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