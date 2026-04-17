‘Granblue Fantasy: Relink Endless Ragnarok’ tendrá una beta abierta la próxima semana

Granblue Fantasy: Relink Endless Ragnarok, de Cygames

Cygames y Cygames Osaka han anunciado la realización de una beta abierta de Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok, que estará disponible entre el 24 y el 27 de abril de 2026 para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2 y PC a través de Steam. Esta prueba permitirá a los jugadores experimentar la nueva mecánica de invocaciones, comprobar el rendimiento en línea y contribuir a la detección de errores antes del lanzamiento comercial previsto para julio. Podrán participar todos los jugadores mayores de 18 años que cuenten con una de las plataformas compatibles y una conexión a internet estable. Los comentarios recabados mediante una encuesta ayudarán a optimizar el producto final.

Detalles sobre la beta abierta

El periodo de predescarga comenzará el 23 de abril a las 7:00 a.m. UTC, facilitando que los usuarios puedan instalar el juego con antelación y acceder en cuanto se habilite. No será necesario tener una suscripción activa a PlayStation Plus para acceder a la beta en las consolas de Sony, mientras que en Nintendo Switch 2 sí se requerirá estar suscrito a Nintendo Switch Online. Los jugadores que hayan participado en la beta cerrada mantendrán su progreso relativo a la finalización de misiones, aunque la composición de equipo y el equipo obtenido no se transferirán.

Durante la prueba solo se podrá acceder a dos modos: Tutorial Mode y Quest Mode. Este último contará con cuatro misiones disponibles; tres de ellas ya estuvieron presentes en la beta cerrada. Al completar las tres primeras se desbloqueará la cuarta misión, Sephira’s Sanguine Glimmer, en la que se podrá utilizar la nueva mecánica de invocaciones. El modo cooperativo en línea y el juego local inalámbrico estarán disponibles, aunque la función GameShare no será compatible en Switch 2, por lo que cada consola necesitará su propia copia descargada.

Explicación de la nueva mecánica de invocaciones y Primal Burst

El sistema de invocaciones permitirá a los jugadores llamar criaturas o aliados poderosos durante el combate, lo que podrá incidir en el desarrollo de las batallas. Para invocar, los jugadores deben equipar las Summons en el menú principal, llenar la barra de invocación ejecutando ataques especiales, como los Link Attacks o Skybound Arts, y finalmente liberar la invocación cuando la barra esté llena. Habrá seis invocaciones diferentes disponibles en la beta, aunque sus funcionalidades podrían cambiar en la versión definitiva del juego.

Una característica destacada es el Primal Burst, el cual se activa tras iniciar el link time y lograr que todos los miembros del equipo usen su Skybound Art al mismo tiempo. Entonces el personaje Lyria canaliza el poder del Primal Burst, aportando un efecto contundente en la batalla. Para acceder a estas mecánicas, será necesario completar primero las misiones habituales del Quest Mode antes de desbloquear la que permite el uso de invocaciones.

Requisitos de acceso y condiciones para participar

Además de ser mayor de 18 años y contar con una conexión de banda ancha estable, los jugadores deberán completar posteriormente una breve encuesta web. El proceso de descarga varía según la plataforma: para PC se necesita el cliente de Steam, mientras que en Nintendo Switch 2 se requiere una suscripción activa a Nintendo Switch Online para el multijugador. Los requisitos de almacenamiento son de al menos 34 GB en PC, 21 GB en PlayStation 5 y 10 GB en Switch 2.

La beta ofrecerá once personajes seleccionables: el personaje principal, Katalina, Rackam, Io, Charlotta, Ghandagoza, Narmaya, Lancelot, Siegfried, Yodarha, Zeta y Beatrix. Las interfaces estarán disponibles en varios idiomas y el audio se podrá elegir en inglés o japonés, lo que apunta a un alcance internacional.

Granblue Fantasy: Relink Endless Ragnarok, de Cygames

Relevancia para la comunidad y perspectivas

La realización de esta beta busca garantizar altos estándares de calidad gracias a la colaboración activa de los usuarios en la detección de problemas técnicos, errores de jugabilidad y posibles fallos de conexión. Aunque se anticipan errores y caídas temporales por tratarse de una versión de prueba, los desarrolladores han solicitado paciencia y una retroalimentación detallada a través de la encuesta posterior.

La posibilidad de probar anticipadamente una mecánica central como las invocaciones genera gran interés entre los seguidores del RPG de acción, quienes también podrán examinar la estabilidad de la red y los servidores de Cygames. Al ser la antesala del lanzamiento global previsto para el 9 de julio de 2026, el resultado de esta prueba pública tendrá influencia directa en las últimas correcciones y ajustes antes de la llegada definitiva de Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok al mercado.