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Level-5 presenta ‘Holy Horror Mansion’, su mayor apuesta cross-media desde Yo-Kai Watch

Las primeras imágenes de la jugabilidad de Holy Horror Mansion anticipan una aventura de amplio alcance y mecánicas innovadoras

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Holy Horror Mansion presenta su tráiler.

El estudio japonés Level-5 ha dado a conocer nuevas imágenes de Holy Horror Mansion, su mayor proyecto hasta el momento, durante el evento digital Level-5 Vision 2026 y la transmisión Craftmanship. Este sucesor espiritual de Yo-Kai Watch se presenta como un RPG enfocado en la interacción con fantasmas y la integración de una narrativa transmedia, que busca impactar en distintas áreas del entretenimiento. Aunque todavía no se ha anunciado una fecha de lanzamiento ni se han confirmado las plataformas en las que estará disponible, Holy Horror Mansion ya genera expectativas tanto por su enfoque original en la jugabilidad como por la ambición de Level-5 de convertirlo en el eje de una iniciativa cross-media sin precedentes para la compañía.

Contexto y alcance internacional de Holy Horror Mansion

Holy Horror Mansion ha sido presentado como el proyecto más ambicioso de Level-5, tanto en el ámbito creativo como comercial. La desarrolladora, reconocida mundialmente por títulos como El Profesor Layton, Inazuma Eleven y especialmente Yo-Kai Watch, suma así una nueva franquicia a su portafolio. El juego no solo será un RPG, sino que también funcionará como núcleo de una serie de productos transmedia, que incluirán eventos, iniciativas de mercadotecnia y posiblemente adaptaciones en formato de series o películas, siguiendo una tendencia cada vez más frecuente en la industria japonesa del videojuego.

Anteriormente, los títulos de Level-5, en especial Yo-Kai Watch, lograron una destacada repercusión internacional a través de la combinación de juguetes, series de televisión y películas asociadas a los juegos. Con Holy Horror Mansion, la empresa busca superar esos logros y está preparando estrategias tanto para el público japonés como para el mercado global, con eventos y proyectos audiovisuales previstos para 2026. Aunque aún no se dispone de una fecha de lanzamiento exacta, ya existe una comunidad atenta a cualquier novedad sobre el desarrollo del juego.

Jugabilidad y novedades en el sistema de juego

El tráiler reciente y las imágenes mostradas en Level-5 Vision 2026 permiten apreciar el tono y algunos aspectos de la jugabilidad de Holy Horror Mansion. El protagonista, Ten Lordland, vive en una mansión encima de un complejo de apartamentos de su abuela y, tras encontrar una cámara y conocer a un fantasma amistoso, inicia una serie de aventuras en una ciudad tridimensional. Los jugadores podrán controlar al personaje en un entorno de libre exploración y también activar una cámara especial para buscar espíritus, lo que cambia la perspectiva a primera persona.

Durante la exploración, se mostraron actividades como la localización de criaturas llamadas Mononoke, cuyo hallazgo se indica simbólicamente en la interfaz para advertir al jugador sobre la proximidad de una posible batalla o evento especial. Sin embargo, el material publicado se detiene antes de mostrar los combates, por lo que permanecen sin revelar muchos detalles del sistema de enfrentamientos y progresión. Esta decisión parece tener como objetivo mantener la atención del público hasta próximas presentaciones, que posiblemente se realicen en el evento cross-media programado para este año.

Aunque los controles mostrados corresponden a Nintendo Switch, Level-5 no ha confirmado aún las plataformas en las que estará disponible el juego, aunque se especulan versiones para PC y la próxima consola de Nintendo. El estudio ha señalado que “aún queda mucho por hacer”, lo que sugiere que el desarrollo continúa y que la recopilación de opiniones será parte importante de su proceso.

Holy Horror Mansion, de Level-5
Holy Horror Mansion, de Level-5

Impacto previsto y primeras reacciones del público

El anuncio de Holy Horror Mansion ha despertado el interés no solo de los seguidores de Level-5, sino también de quienes siguen la evolución de los proyectos cross-media en Japón. Para familias y jugadores ocasionales, la posibilidad de un título que combine elementos lúdicos, narrativos y audiovisuales abre la puerta a nuevas formas de entretenimiento integradas. En experiencias anteriores como Yo-Kai Watch, el éxito comercial estuvo vinculado a la capacidad de la marca para expandirse más allá de los videojuegos, alcanzando a consumidores a través de productos derivados, animación y colaboraciones.

No obstante, algunos especialistas expresan reservas sobre el potencial de este modelo en mercados exteriores, donde las preferencias pueden ser distintas a las del público japonés. Además, la falta de una fecha de salida y de confirmación de plataformas genera inquietud entre aquellos que desean probar el juego. La forma en que Level-5 gestione la divulgación y el lanzamiento de los productos asociados será decisiva para el éxito mundial del proyecto. Las expectativas son elevadas: la compañía ha prometido un evento cross-media en 2026 en el que se presentarán detalles fundamentales relevantes tanto para la industria como para el público.

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