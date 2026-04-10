Crema presenta ‘Temtem: Pioneers’, el giro de la saga hacia la supervivencia en territorios salvajes

Temtem: Pioneers presenta su tráiler.

El universo de los juegos de captura de criaturas experimenta una transformación con el anuncio de Temtem: Pioneers, el nuevo proyecto de la desarrolladora madrileña Crema. A diferencia de su predecesor, Temtem, este spin-off propone un mundo abierto de supervivencia orientado a la acción y la cooperación, con claras reminiscencias de la fórmula popularizada por Palworld. Temtem: Pioneers fue presentado oficialmente durante el Triple-i Initiative Showcase y representa una apuesta significativa por parte del estudio, que hasta ahora se había mantenido fiel al estilo de Pokémon.

El cambio de Temtem al género de supervivencia

A diferencia del Temtem original de 2022, centrado en el combate por turnos y el desarrollo de personajes al estilo RPG, Temtem: Pioneers sitúa la acción en la región inexplorada de Downbelow. En esta ocasión, los jugadores deberán explorar un entorno vasto y hostil, recolectar materiales y enfrentarse a criaturas salvajes en tiempo real, gestionando recursos clave para construir bases defensivas. El nuevo sistema de combate permite un control directo sobre hasta tres criaturas, con la posibilidad de alternar entre ellas en cualquier momento y ejecutar combinaciones de movimientos tanto defensivos como ofensivos. Estos cambios representan una ruptura con las mecánicas tradicionales de la saga y colocan a Temtem: Pioneers en el competitivo ámbito de los juegos de supervivencia, donde la estrategia y la adaptación al entorno son fundamentales.

El juego contará con más de 200 especies de Temtem, una mezcla de criaturas nuevas originarias de Downbelow junto con otras ya familiares para los seguidores. Más allá de sus capacidades en combate, las criaturas tendrán aplicaciones prácticas relacionadas con el desplazamiento y la recolección de materiales en el entorno, lo que refuerza la dimensión táctica y de gestión de la experiencia.

Cooperación, construcción y multijugador en el nuevo Temtem

El diseño de Temtem: Pioneers pone especial énfasis en la flexibilidad para que los jugadores puedan jugar tanto en solitario como en equipos cooperativos. La creación y defensa de bases es uno de los elementos centrales de la jugabilidad. Al construir estas instalaciones en diferentes biomas, los usuarios deberán planear de forma estratégica la recolección de materias primas, la fabricación de equipamiento y la protección ante ataques de criaturas hostiles. Cada bioma plantea desafíos particulares, lo que aumenta la necesidad de adaptarse continuamente a condiciones cambiantes dentro del mundo abierto.

El modo multijugador cooperativo se presenta como uno de los aspectos más destacados del título, permitiendo a los jugadores participar en expediciones conjuntas y colaborar en la defensa y expansión de sus instalaciones. Esta estructura está pensada para favorecer la interacción entre los miembros de la comunidad y para responder a la creciente demanda de experiencias compartidas en el género. Sin embargo, Temtem: Pioneers mantiene el componente competitivo propio de la captura y entrenamiento de criaturas, aunque da prioridad a la supervivencia y el trabajo en equipo sobre la rivalidad directa.

Desafíos de desarrollo, financiación y expectativas de los jugadores

El anuncio de Temtem: Pioneers ha estado acompañado de una campaña de financiación colectiva en Kickstarter. Esta decisión muestra la intención de Crema de involucrar activamente a la comunidad en las etapas clave del desarrollo y de obtener apoyo financiero que permita llevar a cabo la ambiciosa visión del proyecto. La reacción inicial al anuncio ha reflejado tanto el entusiasmo de los aficionados a la saga como algunas dudas sobre la capacidad del estudio para competir en un subgénero que exige grandes recursos de diseño y servidores estables para el modo multijugador.

Temtem: Pioneers tendrá un lanzamiento inicial en PC, tanto en Steam como en Epic Games Store, donde los usuarios pueden agregar el juego a sus listas de deseados. La posible llegada a consolas está en estudio y dependerá de futuras negociaciones y del éxito de la campaña en Kickstarter. La decisión anterior de Crema de finalizar el soporte y la monetización en vivo para el Temtem original ha liberado parte de sus recursos internos, pero al mismo tiempo aumenta la presión sobre el estudio para ofrecer un producto técnicamente competitivo y con contenido innovador que atraiga tanto a jugadores veteranos como a nuevos usuarios.

Temtem: Pioneers, de Crema

El fenómeno Palworld y el auge de los juegos inspirados en Pokémon

Temtem: Pioneers se presenta en un contexto marcado por el éxito de Palworld, un título que ha obtenido grandes ventas combinando mecánicas de supervivencia, construcción y captura de criaturas en un entorno abierto. A diferencia del enfoque controvertido de Palworld, que incluye armas de fuego y referencias paródicas a la explotación laboral de las criaturas, la propuesta de Crema se centra en la exploración, la colaboración y el aprovechamiento estratégico de los recursos. Esta diferenciación podría atraer a jugadores que buscan una experiencia menos polémica, pero igualmente profunda en el aspecto estratégico.

El atractivo de los juegos inspirados en Pokémon y la facilidad para que pequeños estudios lancen variaciones y spin-offs, gracias a las plataformas digitales y a los modelos de financiación colectiva, representan una oportunidad y un desafío para la industria. Los jugadores muestran un interés creciente por productos que mezclan nostalgia con nuevas formas de interacción y supervivencia. Sin embargo, persiste la preocupación por la saturación del género y por la capacidad de los equipos independientes para garantizar servidores estables y mantener un equilibrio adecuado de contenidos en experiencias en línea persistentes.