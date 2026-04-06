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Petit Planet, lo nuevo de HoYoverse, prepara su beta cerrada con novedades multijugador

El juego de simulación cósmica de HoYoverse inicia su beta cerrada Stardrift Test con nuevas funciones y multijugador

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Petit Planet presenta un nuevo tráiler.

El 21 de abril comenzará la fase de pruebas técnicas llamada Stardrift Test para el videojuego de simulación cósmica Petit Planet, desarrollado por HoYoverse. Este título busca ofrecer una experiencia cercana a la vida cotidiana en un entorno galáctico, combinando creatividad, gestión y relaciones tanto con vecinos como con otros jugadores. El periodo de registro para acceder a esta beta cerrada ya está abierto para cualquier persona interesada a través del sitio web oficial.

Novedades del Stardrift Test y principales características

El Stardrift Test introduce varias innovaciones respecto a versiones anteriores de Petit Planet. En esta fase, los jugadores asumirán el papel de Cuidador de Planetas, encargándose de gestionar, personalizar y desarrollar su propio cuerpo celeste. El juego mezcla las principales mecánicas de simulación de vida y anima a los participantes a realizar actividades como la agricultura, la pesca, la recolección de objetos en playas y la preparación de comidas, todo ello con la posibilidad de transformar y decorar su planeta según sus preferencias.

Entre las novedades de esta prueba se incluye la incorporación de nuevos Neighbors, personajes no jugables con características, aspiraciones y tramas propias que enriquecen la convivencia en el juego. Los jugadores pueden invitar a estos vecinos a establecerse en su planeta, creando rutinas compartidas en las que el intercambio de regalos, el diálogo y las actividades diarias contribuyen a relaciones más profundas. También se ha ampliado la exploración espacial, permitiendo navegar en vehículos por el Mar de Estrellas y visitar diferentes islas a través del Mapa Estelar.

El aspecto social del juego se centra en el Bazar Galáctico, un espacio multijugador de actividad continua. En este lugar, los usuarios podrán interactuar para compartir café, relajarse junto a la fogata, participar en sesiones de baile, tomar parte en subastas, consultar la fortuna o simplemente fortalecer vínculos con otras personas, lo cual fomenta el surgimiento de recuerdos y refuerza la comunidad dentro del universo del juego.

Petit Planet, de HoYoverse.
Petit Planet, de HoYoverse.

Inscripciones y detalles de la beta cerrada

Quienes deseen participar en el test pueden registrarse en la web oficial de Petit Planet, que actualmente ofrece versiones para PC, iOS y Android. El proceso de inscripción está abierto a nivel internacional, aunque el idioma español no está disponible por el momento.

La duración de la beta cerrada no ha sido comunicada por HoYoverse, dejando abierto el periodo durante el cual los participantes podrán probar el juego antes de su lanzamiento comercial. Este enfoque tiene como objetivo recopilar las opiniones de los jugadores sobre las novedades y ajustes, además de evaluar la respuesta ante los nuevos contenidos para decidir cuándo será el lanzamiento definitivo.

Desarrollo y proyección de Petit Planet en la comunidad

Petit Planet sigue la estela de títulos como Animal Crossing al combinar exploración, simulación social y personalización. La compañía ha manifestado que sigue evaluando la llegada a otras plataformas en el futuro, lo que podría aumentar sustancialmente la cantidad de usuarios. En una época en que los espacios virtuales y las amistades digitales han adquirido mayor relevancia, propuestas como Petit Planet ponen el foco en la creación de vínculos, rutinas y relaciones genuinas mediante experiencias lúdicas, actuando como refugio o espacio de socialización para personas de diferentes edades y perfiles.

Esta tendencia a desarrollar experiencias comunitarias y accesibles para una amplia audiencia ya parece consolidarse en la industria de los videojuegos, donde los desarrolladores dan prioridad a títulos que fomentan el sentido de pertenencia a un entorno virtual y el descubrimiento de nuevas conexiones, trascendiendo las formas tradicionales de entretenimiento. Más allá de los desafíos técnicos y de localización, las expectativas hacia la versión final del juego aumentan en comunidades interesadas en la simulación y el multijugador social, ante la promesa de Petit Planet de aportar innovación y conectividad.

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