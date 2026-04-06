OtherSide Entertainment cambia el rumbo de Thick As Thieves y deja atrás el PvPvE competitivo

Thick As Thieves, de OtherSide Entertainment.

El estudio OtherSide Entertainment anunció un cambio fundamental para su próxima aventura de sigilo Thick As Thieves, liderada por el veterano diseñador Warren Spector. Tras meses de desarrollo enfocados inicialmente en la competencia entre jugadores y enemigos (PvPvE), el proyecto ha redefinido su esencia para centrarse en la experiencia en solitario y la cooperación entre dos participantes.

Razones detrás del cambio de dirección

Durante el desarrollo, el equipo responsable de Thick As Thieves observó patrones de diversión y mayor profundidad cuando se alejaban del enfoque competitivo que caracteriza a muchos títulos multijugador. Según declaraciones oficiales, a medida que se exploraba la ciudad ficticia de Kilcairn, ambientada en 1910 y llena de magia e intriga, la experiencia para un jugador y el modo cooperativo ofrecían momentos más inmersivos que el diseño original. El equipo probó internamente la jugabilidad y notó que el sigilo, una mecánica clave del juego, se potenciaba y destacaba más en situaciones de colaboración o en solitario, en contraste con la tensión y el ritmo acelerado propios de los modos competitivos PvPvE.

A diferencia de otros proyectos que insisten en la competencia entre jugadores, OtherSide Entertainment optó por lo que consideran la mejor decisión para el juego. Esto permitió perfeccionar los elementos distintivos, como la dinámica del sigilo, que ahora será el núcleo central de la propuesta. Para los jugadores, este cambio puede traducirse en una experiencia más enfocada en la narrativa y el desarrollo estratégico, desplazando la presión competitiva hacia momentos de tensión, planificación y acción ingeniosa.

Thick As Thieves, de OtherSide Entertainment.

Consecuencias en la jugabilidad y en las expectativas

El giro hacia los modos solitario y cooperativo implica un rediseño importante de la estructura jugable. Inicialmente, los jugadores esperaban un mundo repleto de rivales humanos y obstáculos inteligentes, pero quienes prefieran jugar a solas o en pareja podrán ahora aprovechar al máximo la interacción con el entorno y los desafíos presentados por la inteligencia artificial. Las pruebas internas del estudio resaltan momentos destacados tanto en partidas individuales como en equipo, donde la colaboración puede ser crucial para resolver retos y utilizar el sigilo para evitar guardianes o descubrir secretos en la ciudad de inspiración fantástica.

Aunque la descripción en tiendas como Steam aún no refleja estos cambios, los desarrolladores anticipan una jugabilidad centrada en mantener la tensión narrativa y la satisfacción de resolver situaciones complejas sin depender del azar o la imprevisibilidad de otros jugadores humanos. Para los seguidores de Warren Spector, conocido por títulos como Thief y System Shock, este enfoque representa un regreso a la tradición de aventuras profundas y sistemas flexibles que premian la astucia y la exploración.

Reacciones de la comunidad y próximos pasos

En la comunidad, el anuncio ha sido recibido con una mezcla de sorpresa y expectación. Para quienes disfrutaban del componente competitivo, la noticia supone un cambio respecto al enfoque original, pero el estudio sostiene que ya están comprobando cómo esto ha mejorado la acción tanto en el modo solitario como en el cooperativo. El énfasis en el perfeccionamiento del sigilo y en la construcción de una experiencia especial es ahora el eje central de la nueva campaña de comunicación que acompañará al lanzamiento.

Aunque todavía no se ha confirmado la fecha exacta de salida, Thick As Thieves mantiene su objetivo multiplataforma: PC, PlayStation 5 y Xbox Series están confirmadas, mientras que la posible llegada a Nintendo Switch 2 aún no está asegurada. Por ahora, los desarrolladores apuestan a que esta redefinición aporte una identidad sólida y una jugabilidad más completa, orientada tanto al público tradicional como a quienes buscan experiencias cooperativas sin la presión del enfrentamiento constante.