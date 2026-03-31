‘Truxton Extreme’ revive la saga de disparos arcade con una nueva entrega luego de 34 años

Truxton Extreme, de Toaplan

La reconocida saga de disparos arcade Truxton regresará el 30 de julio con el lanzamiento de Truxton Extreme, el primer título nuevo en más de treinta años. El juego, creado y compuesto nuevamente por Masahiro Yuge, saldrá simultáneamente para PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC, en versiones digitales y físicas. Ofrecerá modos y características actualizadas para atraer tanto a veteranos como a nuevos jugadores.

En el ámbito del desarrollo tecnológico, Truxton Extreme representa un avance importante para la franquicia al presentar por primera vez gráficos completamente en 3D. Esta actualización busca preservar la esencia visual de los clásicos arcade de los años ochenta, con enemigos inspirados en criaturas mecánicas y escenarios llenos de acción constante, pero utilizando tecnología visual contemporánea para brindar una experiencia mejorada. El equipo de desarrollo ha puesto especial atención en mantener la identidad visual de la saga, incluyendo detalles emblemáticos como rostros insectoides y formaciones metálicas tentaculares, ahora en alta definición y con animaciones más fluidas.

En el aspecto artístico, destaca la colaboración de Junya Inoue, un antiguo artista de Toaplan, quien contribuye con un cómic digital integrado en el modo historia que aporta profundidad narrativa y amplía el universo del juego más allá de la acción. Este manga animado acompaña a los jugadores en el desarrollo de la historia, relatando el viaje de tres protagonistas a medida que avanzan por niveles de creciente dificultad.

La música es otro elemento fundamental en Truxton Extreme. El compositor original, Masahiro Yuge, retorna para reinterpretar temas clásicos y crear composiciones nuevas, manteniendo la energía e intensidad características de la saga desde su inicio en 1988. La combinación de la banda sonora y la jugabilidad precisa, basada en la memoria muscular, busca satisfacer tanto a los nostálgicos como a los nuevos jugadores.

En cuanto al juego, Truxton Extreme ofrece diversos modos. El modo historia, que integra el cómic digital, permite a los jugadores seguir una narrativa a lo largo de diferentes niveles animados. El clásico modo Arcade proporciona la experiencia tradicional para quienes buscan la autenticidad del género, mientras que el modo Arena introduce retos contrarreloj enfocados en la competencia. Para quienes prefieren la cooperación, el Team Mode habilita el juego para dos personas que comparten vidas y puntuaciones, incentivando una experiencia social y colaborativa. El modo Heart Starter está pensado para principiantes, haciendo el juego accesible a un público más amplio.

Entre otros añadidos, se incluye un Model Viewer para observar a los enemigos derrotados, la posibilidad de rescatar criaturas Pipiru y criarlas en el pueblo de Pipiruville, funciones que buscan prolongar la experiencia y ofrecer recompensas adicionales. El sistema de desbloqueo de contenidos extra fomenta la exploración y la repetición del juego, sumando valor para los seguidores de la franquicia.

Truxton Extreme estará disponible en varias ediciones: la versión estándar digital costará 24.99 dólares, mientras que la edición digital deluxe incluirá contenido adicional por 29.99 dólares. Para quienes prefieren una experiencia física, habrá una edición física a 39.99 dólares en PlayStation 5 y Xbox Series, y a 49.99 dólares en Nintendo Switch 2, con diferencias de precio según la plataforma.

Los coleccionistas podrán optar por la Thunder Master Edition, una edición física limitada que incluye una caja especial, una sobrecubierta, un libro de arte de tapa dura, un manga en formato suave, la banda sonora original en dos discos y una carta lenticular con la icónica Skull Bomb. Quienes reserven esta edición recibirán además un peluche de Pipiru, uno de los nuevos personajes del juego. Esta variedad de versiones físicas es poco frecuente en la actualidad y evidencia el interés por satisfacer tanto a coleccionistas como a seguidores de antaño.

El anuncio de Truxton Extreme ha generado gran expectación entre la comunidad de aficionados a los shooters arcade, muchos de los cuales aguardaban una nueva entrega desde hace décadas. La combinación de elementos clásicos con innovaciones apunta a captar tanto a jugadores veteranos como a quienes se acercan por primera vez a la saga. La diversidad de modos y el énfasis en la cooperación, especialmente con el Team Mode que permite a dos jugadores unir fuerzas y compartir recursos, reflejan una clara adaptación a los gustos y tendencias recientes en el mundo de los videojuegos.

La saga Truxton, llamada Tatsujin en Japón, ha mantenido un estatus de culto entre los aficionados a los shoot ‘em up desde su debut en 1988. Su sistema de juego, centrado en la habilidad y memorización de patrones enemigos, ha sido citado frecuentemente como inspiración para títulos posteriores del género. La ausencia de 34 años entre lanzamientos ha generado grandes expectativas y cuestionamientos sobre cómo se adaptaría la jugabilidad original a los estándares modernos.

Truxton Extreme, de Toaplan

El regreso de Masahiro Yuge, tanto en la programación como en la composición musical, es percibido por muchos como una garantía de fidelidad. No obstante, la incorporación de modos para principiantes y la introducción de contenido secundario, como la crianza de los alienígenas Pipiru, responde a la tendencia actual de ofrecer juegos más accesibles y variados. Esta decisión podría resultar controversial entre quienes prefieren una experiencia más cercana al núcleo del juego clásico.

Diversos foros y redes sociales especializadas han recogido comentarios favorables sobre las imágenes preliminares y los avances de la jugabilidad, destacando el equilibrio entre lo retro y lo moderno. Sin embargo, algunos usuarios expresan dudas acerca de la inclusión de elementos narrativos y de crianza, y temen que estos alejen el título de sus raíces arcade. Los precios de las ediciones físicas, en especial para Nintendo Switch 2, también han generado debates sobre la accesibilidad para el público general.

La inclusión de múltiples modos y la apuesta por la narrativa animada reflejan el intento de Truxton Extreme por redefinir el concepto de shooter arcade en la actualidad. Resta saber si la actualización logrará convencer tanto a los seguidores clásicos como a los nuevos jugadores, aunque la participación de creadores y músicos originales sugiere un lanzamiento acorde con el espíritu de la saga.