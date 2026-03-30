Warhorse Studios habría reemplazado a un traductor por IA para ahorrar costes en ‘Kingdom Come: Deliverance 2′

Kingdom Come: Deliverance 2, de Warhorse Studios.

Max H, quien hasta hace poco trabajaba como traductor interno de checo a inglés en Warhorse Studios para el título Kingdom Come: Deliverance 2, fue sorprendido el 27 de marzo por una reunión en la que se le informó que su puesto había quedado obsoleto. Según su testimonio, la decisión estuvo motivada por la búsqueda de mayor eficiencia y reducción de costes mediante el reemplazo de la traducción humana por sistemas de inteligencia artificial, un enfoque que él mismo había debatido y rechazado abiertamente dentro del equipo en ocasiones anteriores, aunque nunca imaginó que terminaría costándole su empleo de forma inmediata.

Reemplazo de traductores humanos por inteligencia artificial

La medida adoptada por Warhorse Studios responde a una tendencia creciente en la industria tecnológica hacia la automatización de tareas que antes realizaban profesionales altamente cualificados. Max H, quien participaba en la adaptación de diálogos, descripciones de objetos, materiales de marketing y otros elementos del juego y sus expansiones, denunció haber sido despedido sin un aviso efectivo y advirtió que quienes aún ocupan puestos similares se enfrentan a la amenaza real de ser reemplazados por tecnología automatizada. Aunque Max H subraya la importancia de la calidad humana en estos trabajos, la dirección argumentó que la integración de la inteligencia artificial haría a la empresa más eficiente y permitiría reducir costes.

La vivencia de Max H evidencia cómo la implementación de inteligencia artificial afecta a personas con años de experiencia y compromiso dentro de un estudio. El extrabajador manifestó sentirse profundamente traicionado y afectado emocionalmente, mencionando que había desarrollado un gran aprecio por el equipo y los proyectos trabajados a lo largo de más de tres años y medio en Warhorse. Remarcó que su denuncia no tiene como objetivo promover presiones contra la empresa ni fomentar amenazas o campañas de boicot en plataformas como Steam, sino que busca que los aficionados comprendan las implicaciones reales que puede generar la automatización.

Cambios en la industria del videojuego

El despido de Max H no es un hecho aislado. La decisión de Warhorse Studios se produce en un momento en que más desarrolladoras experimentan con herramientas de inteligencia artificial. Según diversos informes, estudios como Pearl Abyss, responsables de Crimson Desert, han reconocido el uso de herramientas generativas de IA en fases tempranas del desarrollo, aunque sostienen que la intención es reemplazar dichos recursos antes de lanzar el producto final. Sin embargo, la transparencia en estos procesos sigue siendo objeto de discusión, ya que jugadores y comunidades desean conocer cuándo un contenido ha sido generado por personas o por máquinas.

La directiva de Warhorse Studios, a través de dirigentes como su cofundador Daniel Vávra, ha manifestado en distintas ocasiones su apoyo a la adopción de inteligencia artificial, argumentando que estas tecnologías pueden democratizar y hacer más eficiente el desarrollo de videojuegos sin perjudicar la creatividad. Vávra ha defendido sistemas como DLSS 5 y considera que la oposición a la inteligencia artificial no podrá frenar su progreso. Esta visión, común en ciertos sectores tecnológicos, genera inquietud entre empleados y sindicatos, especialmente en áreas creativas y especializadas.

Kingdom Come Deliverance 2 | Desarrollador: Warhorse Studios | Distribuidores: Deep Silver, Plaion

Cuestiones de calidad y ética en la traducción automática

El reemplazo del trabajo de Max H intensifica el debate sobre las limitaciones actuales de la inteligencia artificial en tareas que demandan matices culturales, sensibilidad narrativa y creatividad lingüística. La localización de videojuegos implica mucho más que una traducción literal: requiere adaptación contextual, manejo de referencias y una comprensión profunda tanto del idioma de origen como del destino, aspectos que, según muchos profesionales, la inteligencia artificial no es capaz de igualar en su estado actual.

Max H reiteró en su comunicado en el subreddit de Kingdom Come que la calidad y el valor diferencial del trabajo humano pueden perderse si se utilizan tecnologías automatizadas de forma indiscriminada. Por su parte, los defensores de la inteligencia artificial sostienen que estos sistemas están en continuo desarrollo y pueden liberar recursos para tareas más creativas, además de ayudar a reducir tiempos y costes generales de producción.

Sin una respuesta oficial de Warhorse Studios a la denuncia de Max H, la incertidumbre persiste entre los traductores profesionales, que ven en este caso un indicio claro del posible futuro de su actividad. La vinculación emocional de los trabajadores con sus equipos y con el producto final sigue siendo un aspecto fundamental, tanto para la calidad de los resultados como para el bienestar dentro del sector.