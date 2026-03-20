The Last Caretaker presenta su actualización ‘Curiosity Wakes’ y añade tiburones láser en el océano

The Last Caretaker presenta un nuevo tráiler.

The Last Caretaker, el reconocido juego de supervivencia y construcción en un entorno apocalíptico en acceso anticipado desarrollado por Channel37, ha lanzado su tercera gran actualización: Curiosity Wakes. Ya disponible en Steam y Epic Games Store con un descuento temporal del 20%, este lanzamiento introduce un cambio relevante al permitir a los jugadores contactar por primera vez con la órbita humana, incorporar nuevas amenazas como tiburones láser y renovar la experiencia de juego mediante la inclusión de aliados y una personalización más amplia.

El Consejo de la Humanidad y su nueva influencia en el juego

Con la actualización Curiosity Wakes, la dinámica de The Last Caretaker profundiza tanto en el aspecto narrativo como en la interacción entre jugadores y entorno. Hasta este momento, la misión central -rescatar ‘semillas humanas’ y enviarlas al espacio para asegurar la supervivencia de la especie- se desarrollaba como una acción solitaria sin un retorno directo sobre el destino de esos humanos. Ahora, los jugadores pueden interactuar directamente con el Consejo de la Humanidad, una organización ficticia en la órbita que comienza a influir activamente a través de comités. Cada humano rescatado y enviado contribuye a la formación de estos comités, cuyos miembros pueden tomar decisiones que afectan la vida en la Tierra desde una terminal dentro del juego.

Esto aporta una dimensión significativa a las elecciones de los jugadores. La sensación de vacío tras cada lanzamiento desaparece; las acciones en la órbita vuelven al jugador en forma de políticas, medidas y respuestas directas, integrando una capa estratégica que enlaza la narrativa con las mecánicas de supervivencia.

Desafíos renovados y aparición de aliados en el océano postapocalíptico

La llegada de nuevos enemigos incrementa la dificultad y variedad. Los tiburones láser, junto a los impredecibles tiburones ariete y el despertar de los ArchAngels, amplían el repertorio de amenazas marinas que pueden atacar en cualquier momento. En comparación con versiones anteriores, estos nuevos adversarios poseen comportamientos más flexibles y calculados, lo que reduce la previsibilidad de sus acciones y obliga a los jugadores a adaptar sus tácticas de exploración y defensa.

Sin embargo, la actualización también trae consigo aliados significativos. Por primera vez, los jugadores pueden dejar de estar completamente aislados en el océano hostil y fabricar unidades aliadas como Sweethearts (drones de apoyo), el sistema de escolta de campo y la esfera de intervención localizada. Estas opciones permiten desarrollar nuevas estrategias para la defensa, la colaboración y la recolección de recursos.

A nivel técnico, Curiosity Wakes introduce una optimización considerable tanto para CPU como para GPU, con mejoras en la respuesta de interacción, así como ajustes en combate, exploración y estabilidad general. Gracias a esto, la experiencia de juego resulta más fluida y con menos errores, beneficiando especialmente las sesiones de mayor duración.

Opciones avanzadas de personalización y nuevas áreas de progreso

La progresión en el juego también se fortalece. Ahora, es posible personalizar el aspecto del personaje con una variedad más amplia de opciones de pintura, lo cual incentiva la creatividad y la personalización del avatar en un mundo postapocalíptico.

Además, se añaden zonas inéditas como el Área de Investigación de Tiburones y la Fábrica de Rollerbois, que emergen como puntos clave para nuevas misiones, recolección de recursos y hallazgos de módulos innovadores. El jugador puede hacer evolucionar a su Caretaker gracias a mecanismos de progreso inéditos y acceder a mejoras previamente fuera de su alcance, lo que abre rutas alternativas según la preferencia de cada usuario.

La progresión ahora afecta tanto al avatar como al entorno: las decisiones sobre qué recuperar del océano, los aliados que se deciden fabricar y las políticas adoptadas en la órbita tienen un impacto concreto y persistente, influyendo en la superficie y en el Consejo orbital.

The Last Caretaker, de Channel37.

Impresiones iniciales y desafíos que enfrenta la comunidad de jugadores

La acogida inicial de Curiosity Wakes ha sido positiva. Actualmente, Steam reporta un 84% de opiniones favorables, cifra que refleja el interés de la comunidad por la nueva dirección adoptada por Channel37. Las nuevas amenazas han sido calificadas como equilibradas pero exigentes, y la incorporación de aliados como Sweetheart se resalta como un cambio fundamental en la dinámica cooperativa incluso para quienes juegan en solitario.

Entre los desafíos señalados por los jugadores se encuentran la complejidad creciente en la gestión de recursos y la constante necesidad de adaptación frente a enemigos más inteligentes. No obstante, esta dificultad adicional se interpreta como un estímulo para la creatividad táctica y el uso de las herramientas de apoyo recién integradas.

Channel37 ya ha anunciado la próxima gran actualización, Below Us, planeada para primavera de 2026, en la que se agregarán nuevas zonas submarinas y un giroscopio como medio de transporte, expandiendo aún más las posibilidades del juego. Posteriormente, en verano del mismo año, está prevista la llegada de la actualización 5: New Horizons, que traerá un objeto desconocido emergiendo de las profundidades, manteniendo a la comunidad pendiente de las novedades que aún están por venir.