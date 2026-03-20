Lies of P logra récord de ventas con cuatro millones, impulsado por el DLC Overture

Lies of P, de Neowiz Games.

NEOWIZ y Round8 Studio han comunicado que la franquicia Lies of P, compuesta por el juego base y su expansión Overture, ha superado las cuatro millones de copias vendidas a nivel mundial. Este título, que toma inspiración de la fábula de Pinocho y se ambienta en una evocadora Belle Époque del siglo XIX, se posiciona como uno de los Soulslike más destacados en los últimos años y consolida su presencia tanto entre la crítica especializada como en la comunidad internacional de jugadores.

Contexto y lanzamiento: una propuesta distintiva en el género

Lies of P salió al mercado en septiembre de 2023 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, PC y Mac. Desde su lanzamiento, el juego atrajo atención por su enfoque narrativo innovador: reimagina el clásico cuento italiano de Pinocho bajo una perspectiva oscura e incorpora mecánicas características de los juegos Soulslike, conocidos por su dificultad y profundidad en el sistema de combate. Los gráficos destacan por su realismo y nivel de detalle, mientras que la ambientación transporta al jugador a una Belle Époque repleta de esplendor y desafíos, construyendo una experiencia inmersiva y exigente.

En junio de 2025 se sumó la expansión Overture, que amplía el universo narrativo. Esta precuela lleva al jugador a los últimos días de la ciudad de Krat, permitiendo descubrir acontecimientos que influyen en el pasado y el futuro de Lies of P. Overture agregó historias inéditas, nuevos enemigos y una amplia gama de armas y Legion Arms, herramientas que fortalecen las opciones de personalización y las estrategias durante el combate.

Crecimiento en ventas y reconocimiento por parte de la crítica

Hasta junio de 2025, Lies of P había alcanzado los tres millones de copias vendidas considerando tanto el juego base como la expansión, según datos proporcionados por NEOWIZ para la prensa japonesa. No obstante, no se ha especificado cómo se reparten estas cifras entre ambos productos respecto al hito de cuatro millones anunciado en marzo de 2026. A pesar de la falta de información detallada, el registro demuestra un crecimiento continuo, con un millón de unidades adicionales vendidas en menos de un año.

El reconocimiento de Lies of P va más allá de las cifras de ventas. Tanto el juego inicial como la expansión Overture han sido valorados positivamente por la crítica y la industria, obteniendo premios como Mejor Contenido Descargable en los 15th New York Game Awards, Mejor Expansión de Juego en Golden Joystick Awards, además de distinciones en los Lenovo 3DJuegos Awards, Flow Games Awards y Korea Game Awards. Estos galardones refuerzan la posición de Lies of P dentro del competitivo panorama internacional de los videojuegos.

Lies of P

Influencia en los jugadores y retos del modelo Soulslike

Una de las razones detrás del éxito de Lies of P es su capacidad para atraer tanto a los aficionados del género Soulslike como a quienes buscan historias adultas y complejas basadas en relatos clásicos. La dificultad característica del modelo Soulslike suele resultar desafiante para el público general, pero la valoración positiva indica que la jugabilidad y las opciones de personalización logran equilibrar el reto con la accesibilidad.

En la vida diaria de los jugadores, Lies of P se ha transformado en un fenómeno que va más allá del entretenimiento: fomenta comunidades en línea donde los usuarios comparten tácticas, descubren secretos y debaten sobre las implicancias morales de las decisiones del protagonista, una versión reinterpretada de Pinocho que debe elegir entre la mentira y la verdad en un escenario oscuro y adverso. La dimensión moral que recae en el jugador marca una diferencia respecto a otros títulos del género.

La llegada de la expansión Overture ha extendido la duración y la posibilidad de volver a jugar el título. Los nuevos contenidos y la opción de probar combinaciones distintas de armas han renovado el interés del público, como reflejan las cifras de ventas posteriores a la expansión y la continua presencia del juego en discusiones y premios internacionales. Las estrategias comerciales de NEOWIZ y Round8 Studio, orientadas a la comunidad y al perfeccionamiento constante del producto, se perfilan como un factor clave en este fenómeno.