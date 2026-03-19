Unknown Worlds y Krafton acuerdan fecha para Subnautica 2 tras el desenlace de la batalla legal

Subnautica 2, de Unknown Worlds.

La tan esperada secuela Subnautica 2 finalmente cuenta con una ventana de lanzamiento: mayo de 2026, tanto en formato de acceso anticipado para PC como para Xbox Series. Este anuncio se produce después de varios meses de tensiones y una batalla legal que detuvo el desarrollo del videojuego. Por primera vez en el último año, tanto los seguidores como el estudio pueden mirar hacia adelante con expectativas más optimistas, tras la restitución de Ted Gill como director ejecutivo y la resolución judicial que forzó el acuerdo para publicar la versión en desarrollo del juego.

Disputa interna, consecuencias y resolución legal

El juego estuvo rodeado de controversias desde que Krafton, la empresa propietaria de Unknown Worlds, despidió a Ted Gill -uno de los fundadores y hasta entonces director ejecutivo- alegando abandono de sus responsabilidades y la ausencia de una versión de acceso anticipado en la fecha inicialmente prevista. Por otro lado, Gill acusó a Krafton de intentar retrasar deliberadamente Subnautica 2 para evitar el pago de una bonificación contractual que podía alcanzar los 250 millones de dólares, la cual dependía del lanzamiento y desempeño económico del título antes de mediados de 2026.

La batalla legal entre ambas partes concluyó el 17 de marzo de 2026, cuando un juez falló a favor de Gill. El dictamen obligó a Krafton no solo a restituirlo en su puesto, sino también a abonarle la bonificación acordada. Este fallo provocó un cambio completo en la estructura de Unknown Worlds y desplazó a Steve Papoutsis, quien había dirigido el estudio durante los últimos nueve meses. La noticia tomó por sorpresa tanto a empleados como a la comunidad de jugadores, ya que el conflicto había dejado el futuro del juego en la incertidumbre.

Steve Papoutsis, en una comunicación interna que llegó a manos de la prensa, afirmó que, pese al conflicto, el equipo logró completar etapas clave del desarrollo y pasar una revisión interna de Krafton apenas una semana antes del anuncio oficial. Esto fue fundamental para que se pudiera confirmar el acceso anticipado y preparar el camino hacia el próximo lanzamiento.

Impacto en el desarrollo de Subnautica 2 y la comunidad de jugadores

Durante los meses de disputa, el desarrollo del juego continuó avanzando. Según fuentes dentro del estudio, se sumaron capítulos adicionales a la historia, se incorporaron nuevos biomas submarinos y especies inéditas, además de innovar en la jugabilidad y las mecánicas. Steve Papoutsis agradeció públicamente al equipo por su esfuerzo ante las dificultades y reiteró la importancia de escuchar a la comunidad en la fase de acceso anticipado, permitiendo así que los jugadores participen activamente en el diseño y mejora del producto final.

Durante esta etapa de polémica, la comunidad permaneció a la expectativa durante meses. Muchos temían que la franquicia se estancara o fuera cancelada debido a las presiones empresariales y los desacuerdos sobre el rumbo del proyecto. La restitución de Gill, el anuncio del acceso anticipado y la presentación pública de los avances devolvieron la esperanza a los seguidores de la saga, que desde 2018 esperan con interés una continuación oficial.

Al volver a encabezar el estudio, Ted Gill aseguró en declaraciones a los medios que su principal prioridad es garantizar la estabilidad y viabilidad creativa del estudio. Afirmó: “Nuestra comunidad ha esperado mucho tiempo por Subnautica 2 y queremos cumplir sus expectativas trabajando codo a codo con ellos durante el acceso anticipado”. Esta estrategia de desarrollo abierto marca la hoja de ruta inmediata del estudio, incrementando la participación de los seguidores en la evolución del juego.

Subnautica 2, de Unknown Worlds Entertainment.

Efectos para la industria y la experiencia de los jugadores

El caso de Subnautica 2 evidencia cómo los conflictos legales pueden impactar directamente en el desarrollo de videojuegos y en el acceso de los jugadores a nuevas entregas. Para los usuarios habituales de plataformas como Steam o Xbox, estos retrasos pueden traducirse en largos períodos de incertidumbre y escasa información sobre títulos muy esperados. Además, la posibilidad de que bonificaciones significativas dependan de métricas financieras ha abierto el debate acerca de la presión empresarial en el entorno creativo.

El regreso de Ted Gill y la compensación económica que recibió establecen un precedente en la industria e indican que cuestiones contractuales y el control del producto pueden terminar decidiéndose en los tribunales. Esta situación generó incomodidad entre empleados y expectativa dentro de la comunidad global de jugadores, quienes observaron de cerca cómo decisiones internas de una compañía afectan de manera directa el ritmo y la programación de lanzamientos importantes.

Por el momento, la prioridad del estudio es mantener la transparencia y permitir la participación activa de la comunidad, garantizando al mismo tiempo la calidad y estabilidad del producto que debutará en acceso anticipado. Se espera que en los próximos meses se publiquen nuevas declaraciones oficiales con detalles adicionales sobre la fecha exacta de lanzamiento y las características aún no reveladas del juego.