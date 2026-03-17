Voidwrought confirma su lanzamiento en PlayStation 5 y Xbox Series para el 19 de marzo

Voidwrought, de Powersnake.

Voidwrought, el metroidvania de horror cósmico desarrollado por el estudio sueco PowerSnake y publicado por la británica Kwalee, llegará oficialmente a PlayStation 5 y Xbox Series el 19 de marzo de 2026, después de su lanzamiento en PC y Nintendo Switch en octubre de 2024. El precio inicial será de 19,99 dólares o su equivalente en moneda local. Por primera vez, los jugadores de consolas de última generación podrán adentrarse en el universo de la Primera Civilización y descubrir el misterio de la sangre de los dioses. Esta expansión contempla opciones digitales y ediciones físicas, estas últimas distribuidas por Selecta Play, que pondrá a la venta las versiones estándar y de coleccionista un día después, el 20 de marzo.

Experiencia de horror cósmico y exploración

En Voidwrought, el jugador asume el papel del Simulacro, una criatura recién surgida cuyo propósito es recolectar Ícor, la sangre legendaria de los dioses, enfrentándose a un variado elenco de monstruos a lo largo de escenarios oscuros y detallados. El juego ofrece acción dinámica, desplazamiento fluido y controles precisos, cualidades centrales en el género metroidvania. Los jugadores recorrerán biomas dibujados a mano, que van desde los túneles helados de las Aguas Antiguas hasta los pasillos corrompidos de la Corte, enfrentándose a más de setenta enemigos y diez jefes finales que representan algunos de los desafíos principales del título.

Una característica fundamental es la personalización a través de artefactos, piezas que se descubren durante el avance y que pueden ofrecer armas espectrales o mejoras pasivas. La variedad de estos artefactos, que supera la treintena, permite adaptar el estilo de combate y responde a la demanda de juegos que brinden profundidad estratégica sin sacrificar la agilidad en la jugabilidad. Este enfoque genera retos únicos en cada partida y diferencia a Voidwrought de otros títulos similares.

Gestión de santuario y mecánicas sociales innovadoras

Además de la acción y la exploración, Voidwrought incorpora una mecánica de gestión que añade profundidad al sistema de progresión. Los jugadores podrán excavar y ampliar su santuario en la Ciudad Gris, atrayendo seguidores que ofrecen ventajas y desbloquean contenido adicional. Esta dimensión de construcción y liderazgo de culto distingue a Voidwrought, promoviendo una participación prolongada en su universo. El crecimiento del santuario permite descubrir secretos, recompensas especiales y nuevos horrores a medida que se progresa, incrementando así los incentivos para explorar todas las posibilidades del entorno.

El apartado sonoro refuerza la inmersión y la atmósfera opresiva. La banda sonora, compuesta por Jouni Valjakka -conocido por Vigil: The Longest Night- ha sido elogiada por establecer el tono adecuado durante la travesía por ruinas de civilizaciones olvidadas. Esta ambientación musical aporta matices que intensifican la sensación de aislamiento y peligro, aspectos fundamentales en la narrativa de horror cósmico. Estas características pretenden atraer tanto a quienes ya conocen el género como a quienes buscan propuestas diferentes.

Ediciones físicas y contenido para coleccionistas

Por primera vez en la serie, Voidwrought contará con edición física, gracias al acuerdo con Selecta Play. Estas ediciones estarán disponibles para PlayStation 5 y Nintendo Switch, mientras que la de Xbox Series permanecerá en formato digital. La versión estándar incluirá el juego base y la de coleccionista se destacará por contenido extra como una caja con arte exclusivo, la banda sonora original en CD, un parche bordado, un pin metálico y tres imanes decorativos inspirados en los personajes del juego.

Esta oferta responde a la demanda de jugadores que valoran el formato físico y los artículos de colección, en contraste con la predominancia del contenido digital. Además, el lanzamiento en formato físico puede aumentar la presencia de Voidwrought en nuevas comunidades de jugadores y mejorar su visibilidad en tiendas especializadas.

Voidwrought, de Powersnake.

Perspectiva para el público y contexto en la industria

La llegada de Voidwrought a consolas de última generación se produce en un momento en que los títulos del género metroidvania disfrutan de gran popularidad, pero también deben competir en un mercado saturado. El juego apuesta por equilibrar la accesibilidad con la profundidad, sumando mecánicas de gestión y personalización que lo distinguen frente a la competencia. Su precio competitivo y la oferta de contenido coleccionista pueden resultar factores clave para captar tanto a quienes buscan una experiencia desafiante como a los interesados en la colección de objetos exclusivos.

Al ofrecer tanto la posibilidad de compra digital como física, el lanzamiento se adapta a los hábitos de consumo actuales. La estrategia de lanzar diferentes ediciones en fechas próximas puede incrementar la expectativa y mantener el interés durante la primera semana, un periodo crucial donde suelen concentrarse las mayores cifras de ventas y atención para nuevos lanzamientos.