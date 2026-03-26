Lee Byung-hun y Han Ji-min protagonizarán The Koreans, la versión surcoreana de The Americans

Lee Byung-hun poses on the red carpet at the 83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills, California, U.S., January 11, 2026. REUTERS/Mike Blake

The Americans, considerada una de las mejores series de suspenso de la última década, vuelve a ocupar titulares tras confirmarse la producción de The Koreans, una versión ambientada en la Corea del Sur de los años noventa que está preparando Disney+. Con Lee Byung-hun y Han Ji-min en los papeles principales, la serie ofrecerá una nueva interpretación de la historia de una pareja de espías, trasladando el drama de la Guerra Fría a la compleja situación de la división coreana.

Origen de The Koreans y su relación con The Americans

Estrenada en 2013, The Americans fue reconocida por la crítica y el público debido a su retrato de dos agentes del KGB infiltrados en Estados Unidos durante la Guerra Fría. Protagonizada por Keri Russell y Matthew Rhys, exploraba la vida secreta de Philip y Elizabeth Jennings, quienes ocultaban su identidad incluso ante sus propios hijos. La serie recibió dieciocho nominaciones a los premios Emmy y mezcló la tensión política con el drama familiar, alcanzando un estatus de culto en la televisión contemporánea.

Ahora, ocho años después de su final, Disney+ apuesta por una reinterpretación situada en Asia. A diferencia de la serie original, The Koreans se desarrollará durante el periodo de transformación social y política de Corea del Sur en los años noventa, una etapa marcada por la democratización tras décadas de dictadura militar y por una ola de modernización cultural. Los protagonistas, interpretados por Lee Byung-hun y Han Ji-min, simularán ser una pareja común mientras actúan como agentes norcoreanos infiltrados con el objetivo de desestabilizar el país vecino.

Cast member Lee Byung-hun attends a premiere for the film No Other Choice in Los Angeles, California, U.S., December 9, 2025. REUTERS/Caroline Brehman

El traslado de la trama al contexto surcoreano

Al inicio, Eric Schrier, responsable global de televisión en Disney+, mostró ciertas dudas ante la idea de rehacer The Americans debido a su participación previa en el desarrollo de la serie original y su cercanía con los creadores Joe Weisberg y Joel Fields. Sin embargo, el potencial narrativo de transportar la trama a la península coreana, con sus tensiones persistentes entre el Norte y el Sur, llevó finalmente a Schrier y al estudio a dar luz verde al proyecto.

La decisión responde no solo al éxito de las producciones surcoreanas de suspenso en el mercado internacional, sino también a la posibilidad de explorar la dualidad de una sociedad dividida y las complejas lealtades nacionales. El guion, escrito por Park Eun-kyo, colaboradora frecuente de Bong Joon-ho, busca ofrecer una perspectiva diferente sobre las identidades ocultas y el impacto personal derivado de la traición política. La dirección será responsabilidad de Ahn Gil-ho, conocido por su trabajo en The Glory. Asimismo, se ha confirmado la participación de Lee Hae-joon en un papel relevante, aunque aún no se han divulgado detalles sobre su personaje.