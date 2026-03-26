Lee Byung-hun y Han Ji-min protagonizarán The Koreans, la versión surcoreana de The Americans

The Americans, considerada una de las mejores series de suspenso de la última década, vuelve a ocupar titulares tras confirmarse la producción de The Koreans, una versión ambientada en la Corea del Sur de los años noventa que está preparando Disney+. Con Lee Byung-hun y Han Ji-min en los papeles principales, la serie ofrecerá una nueva interpretación de la historia de una pareja de espías, trasladando el drama de la Guerra Fría a la compleja situación de la división coreana.
Origen de The Koreans y su relación con The Americans
Estrenada en 2013, The Americans fue reconocida por la crítica y el público debido a su retrato de dos agentes del KGB infiltrados en Estados Unidos durante la Guerra Fría. Protagonizada por Keri Russell y Matthew Rhys, exploraba la vida secreta de Philip y Elizabeth Jennings, quienes ocultaban su identidad incluso ante sus propios hijos. La serie recibió dieciocho nominaciones a los premios Emmy y mezcló la tensión política con el drama familiar, alcanzando un estatus de culto en la televisión contemporánea.
Ahora, ocho años después de su final, Disney+ apuesta por una reinterpretación situada en Asia. A diferencia de la serie original, The Koreans se desarrollará durante el periodo de transformación social y política de Corea del Sur en los años noventa, una etapa marcada por la democratización tras décadas de dictadura militar y por una ola de modernización cultural. Los protagonistas, interpretados por Lee Byung-hun y Han Ji-min, simularán ser una pareja común mientras actúan como agentes norcoreanos infiltrados con el objetivo de desestabilizar el país vecino.
El traslado de la trama al contexto surcoreano
Al inicio, Eric Schrier, responsable global de televisión en Disney+, mostró ciertas dudas ante la idea de rehacer The Americans debido a su participación previa en el desarrollo de la serie original y su cercanía con los creadores Joe Weisberg y Joel Fields. Sin embargo, el potencial narrativo de transportar la trama a la península coreana, con sus tensiones persistentes entre el Norte y el Sur, llevó finalmente a Schrier y al estudio a dar luz verde al proyecto.
La decisión responde no solo al éxito de las producciones surcoreanas de suspenso en el mercado internacional, sino también a la posibilidad de explorar la dualidad de una sociedad dividida y las complejas lealtades nacionales. El guion, escrito por Park Eun-kyo, colaboradora frecuente de Bong Joon-ho, busca ofrecer una perspectiva diferente sobre las identidades ocultas y el impacto personal derivado de la traición política. La dirección será responsabilidad de Ahn Gil-ho, conocido por su trabajo en The Glory. Asimismo, se ha confirmado la participación de Lee Hae-joon en un papel relevante, aunque aún no se han divulgado detalles sobre su personaje.