Reikon Games anuncia Ruiner 2 con progresión dual, Shells y desafíos sin límite

Ruiner 2 presenta su primer tráiler.

El anuncio de Ruiner 2 por parte del estudio polaco Reikon Games representa un cambio importante para la franquicia cyberpunk. En esta nueva entrega, se mantiene la brutalidad y el ritmo acelerado del título original, pero además se amplía la propuesta hacia un RPG de acción cooperativo, con sistemas más complejos y nuevas dinámicas de progresión, cooperación y riesgo que buscan transformar la experiencia en la ciudad distópica de Rengkok. El juego está planeado inicialmente para PC en tiendas como Steam y Epic Games Store, aunque por el momento no se ha confirmado una fecha de lanzamiento.

La ciudad de Rengkok: control corporativo y lucha por la libertad en el contexto ciberpunk

En el universo de Ruiner 2, los jugadores regresan a Rengkok, una ciudad opresiva en la que las grandes corporaciones dominan no solo la vida diaria, sino que incluso gestionan los derechos de muerte sobre los ciudadanos. Los habitantes se ven atrapados en ciclos interminables de servidumbre, dentro de un entorno industrial desafiante que los obliga a vivir en constante sacrificio y productividad forzada. El anhelo por salir de este sistema no está garantizado como un derecho, sino que debe conquistarse por la fuerza, enfrentando estructuras que buscan eliminar cualquier intento de liberación.

El jugador toma el papel de un hacker con la capacidad de controlar otros cuerpos de combate, conocidos como Shells. Esta facultad permite no solo sobrevivir, sino también adaptarse a los desafíos de Rengkok, proporcionando diferentes opciones tácticas para afrontar una sociedad que explota a sus ciudadanos incluso después de la muerte.

El sistema de Shells: mecánicas cooperativas y progresión doble

Uno de los elementos más novedosos de Ruiner 2 es el sistema de Shells. Cada Shell funciona como algo más que una simple clase; representa un cuerpo único con su estilo de combate, habilidades especiales y progreso propio. A diferencia de los RPG clásicos, donde el jugador elige y queda ligado a una sola clase, en Ruiner 2 se forma un equipo seleccionando hasta tres Shells para el juego en solitario, o dos en modo cooperativo, lo que permite cambiar entre ellos instantáneamente durante el combate.

Esta mecánica invita a los jugadores a probar combinaciones y sinergias, ya que cada Shell ofrece ventajas estratégicas particulares. Las habilidades pueden combinarse para lograr efectos de daño encadenado y tácticas conjuntas, lo que aumenta la profundidad, especialmente en partidas cooperativas con hasta tres participantes. Derrotar a los jefes otorga acceso a nuevos Shells, favoreciendo una progresión que se basa en la práctica y la experimentación, más que en simples desbloqueos.

La progresión del personaje se desarrolla en dos vertientes: la del Hacker, que obtiene karma para invertir en una red neuronal de habilidades pasivas que afectan a todo el equipo, y la de cada Shell, que avanza mediante árboles ramificados de mejoras. Este sistema doble alienta a los jugadores a buscar estrategias particulares, alejándose de los enfoques convencionales.

Equipamiento, fabricación de objetos y riesgos estratégicos en las decisiones

En Ruiner 2, el equipamiento obedece a la lógica de recursos limitados. Cada Shell dispone de capacidades específicas de potencia, memoria y procesamiento, lo que determina qué armas, mejoras e implantes se pueden instalar. No existen ranuras vacías, así que cada decisión conlleva un sacrificio, obligando a priorizar en función de la situación y del estilo de juego escogido.

El sistema de fabricación incorpora un componente de riesgo y recompensa. Mejorar el equipo puede brindar ventajas significativas, pero también provocar cambios inesperados en el funcionamiento de armas y dispositivos. Esta incertidumbre transforma la mejora del equipamiento en una apuesta táctica, reflejando las condiciones de vida en Rengkok, donde la búsqueda de progreso puede conducir tanto al éxito como al fracaso.

Para ampliar la personalización, la relación entre Shells y la combinación cuidadosa de armas y módulos permite crear secuencias de combate que marcan la diferencia entre resistir y dominar el entorno. Así, los jugadores deben balancear la presión de los enemigos, las características del entorno y la gestión de recursos en su lucha por sobrevivir en las zonas más peligrosas de la ciudad.

RUINER 2, de Reikon Games

Desafíos ascendentes y cooperación en la experiencia de los jugadores y la comunidad

Aparte de la campaña principal, Ruiner 2 ofrece un endgame sin un límite definido. Los jugadores enfrentarán distritos cada vez más difíciles, con enemigos que aumentan en fuerza y recompensas que también crecen en valor. La ausencia de microtransacciones que puedan influir en la jugabilidad asegura que todo progreso depende de las habilidades y el esfuerzo individual.

La colaboración tiene un papel clave: hasta tres personas pueden formar un escuadrón, coordinando sus respectivos equipos de Shells para buscar combinaciones eficaces. Este enfoque fortalece la interacción social y favorece la elaboración de estrategias conjuntas, fundamentales para superar oleadas de enemigos y jefes diseñados para poner a prueba la cooperación y la versatilidad del equipo.

Ruiner 2 busca no solo ampliar el legado de su antecesor, sino también ofrecer una experiencia donde cada decisión cuenta, el riesgo está presente en cada mejora y la comunidad enfrenta desafíos en constante cambio. Su sistema de progresión detallado y la imposibilidad de adquirir ventajas mediante compras refuerzan una cultura de mérito y experimentación, posicionando a este título como un posible referente en el ámbito de los RPG de acción cooperativa.