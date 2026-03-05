Malditos Nerds

Jackbox Games publica por primera vez un juego externo con ‘My Arms Are Longer Now’ de Toot Games

Por primera vez, Jackbox Games publica un título fuera de sus sagas, apostando por un indie australiano

Guardar
My Arms Are Longer Now presenta un nuevo tráiler.

Jackbox Games, conocida a nivel mundial por sus títulos You Don’t Know Jack y la serie Jackbox Party Pack, inicia una nueva etapa en su historia al anunciar que será la distribuidora de My Arms Are Longer Now, una comedia de sigilo en 2D desarrollada por el estudio australiano Toot Games. Esta decisión representa el primer paso de la empresa estadounidense como editora de proyectos externos, con el objetivo de diversificar su catálogo y atender nuevas demandas de su comunidad de jugadores. El lanzamiento del juego está previsto para mediados de 2026 en PC a través de Steam y Epic Games Store.

Acercamiento estratégico entre estudios internacionales

La colaboración entre Jackbox Games y Toot Games constituye una alianza estratégica que une dos culturas de desarrollo diferentes, ambas orientadas por la creatividad y un humor poco convencional. Jackbox Games, dirigida por Mike Bilder y Andy Kniaz, ha construido su reputación con juegos multijugador diseñados para fiestas, mientras que Toot Games, bajo la dirección de Matthew Jackson y Millie Holton, destaca en la escena independiente australiana por su innovación y estilo visual poco habitual.

La decisión de asociarse responde tanto al interés por ofrecer experiencias novedosas como por apostar en proyectos con una identidad humorística fuerte y un diseño fuera de lo común, según declararon ambas compañías.

Primer título editado fuera del catálogo propio

Hasta ahora, Jackbox Games se ha caracterizado por producir internamente todas sus propuestas, pero la publicación de un juego externo como My Arms Are Longer Now responde a una creciente demanda de experiencias individuales por parte de su comunidad. Mike Bilder, CEO de la empresa, reconoció que sus jugadores han solicitado durante años una experiencia para un solo jugador que mantenga el tono característico de la firma.

El juego de Toot Games ofrece precisamente este enfoque, con una combinación de mecánicas de sigilo, retos creativos y situaciones absurdas pensadas para provocar humor. Según Andy Kniaz, el título fue elegido por su capacidad para generar una risa inmediata y sorprender con su diseño detallado. Además, el historial de Toot Games con juegos como Dogpile reforzó la confianza de Jackbox en la originalidad y calidad del estudio australiano.

My Arms Are Longer Now,
My Arms Are Longer Now, de Toot Games

Perspectivas para jugadores y la industria del videojuego

Esta colaboración representa una apuesta relevante en el panorama actual de los videojuegos, especialmente ante el crecimiento de los estudios independientes y la búsqueda de propuestas originales que se alejan de las fórmulas tradicionales. Al comprometerse con un lanzamiento internacional y una promoción de gran alcance, Jackbox Games evidencia apertura y confianza en el talento externo. Para los jugadores, esto se traduce en acceso a títulos de comedia y aventura respaldados por una marca de prestigio, así como la oportunidad de conocer proyectos con un enfoque cultural diferente e ideas más arriesgadas.

La comunidad australiana encuentra en este acuerdo un reflejo del potencial de sus estudios menos conocidos, mientras que los públicos internacionales obtienen respuesta a la demanda creciente de experiencias humorísticas para un solo jugador, sector que tradicionalmente había sido poco explorado por Jackbox.

Temas Relacionados

malditos-nerdsmalditos-nerds-gaminggamingMy Arms Are Longer NowToot Games

Más Noticias

Entrevistamos a Maggie Gyllenhaal y Jessie Buckley, directora y protagonista de ‘¡La Novia!’

¡La Novia! llega a los cines, y pudimos conversar con su directora y su actriz protagónica

Entrevistamos a Maggie Gyllenhaal y

Tides of Tomorrow detalla su narrativa “plasticpunk” con un nuevo tráiler

Este sistema permite una interacción profunda entre los caminos de los jugadores, transformando radicalmente la experiencia tradicional de un jugador

Tides of Tomorrow detalla su

‘The Mandalorian & Grogu’ estrena villano y pone a prueba los límites del canon Star Wars

La reacción al nuevo antagonista deja al descubierto tensiones entre innovación y fidelidad en Star Wars

‘The Mandalorian & Grogu’ estrena

Atomic Heart concluye su saga con Blood on Crystal y presenta nuevos enemigos Polymorphs

La expansión Blood on Crystal incorpora zonas inéditas, enemigos elementales y un clímax argumental

Atomic Heart concluye su saga

Arc System Works sorprende con Goritaire, un juego de supervivencia de cartas con gorilas

El legendario estudio de juegos de pelea da un giro radical y apuesta por la supervivencia con cartas y gorilas

Arc System Works sorprende con

ANIME

Neon Genesis Evangelion confirma una

Neon Genesis Evangelion confirma una nueva serie con Yoko Taro de Nier: Automata como escritor

Dragon Ball Super prepara su regreso con The Galactic Patrol y Dragon Ball Super: Beerus

Kaguya-sama: Love is War cerrará su historia con una película final escrita por Aka Akasaka

Chainsaw Man confirma su segunda temporada luego del éxito de la película

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run estrenará su adaptación al anime el 19 de marzo

PELÍCULAS

Entrevistamos a Maggie Gyllenhaal y

Entrevistamos a Maggie Gyllenhaal y Jessie Buckley, directora y protagonista de ‘¡La Novia!’

Sonic 4 inicia rodaje con Ben Kingsley y el debut de Amy Rose en cines

Beau Willimon lleva Juego de Tronos al cine con la épica historia de ‘Aegon I Targaryen’

Astro Boy salta de la animación japonesa a la acción real en Hollywood bajo la dirección de Jason Reitman

Entrevistamos a Christian Bale, protagonista de ‘¡La Novia!’

SERIES

The Bear terminará en 2026:

The Bear terminará en 2026: Jeremy Allen White confirma rodaje de última temporada junto a Abby Elliott

James Gunn apuesta por Hal Jordan y John Stewart en ‘Lanterns’, el nuevo thriller de DC

Jensen Ackles y Aya Cash encabezan ‘Vought Rising’, la esperada precuela de The Boys

Maisy Stella y Tatum Grace Hopkins encabezan el elenco de la serie de Life is Strange

Entrevistamos a Hero Fiennes Tiffin, protagonista de ‘El Joven Sherlock’