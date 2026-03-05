Jackbox Games publica por primera vez un juego externo con ‘My Arms Are Longer Now’ de Toot Games

My Arms Are Longer Now presenta un nuevo tráiler.

Jackbox Games, conocida a nivel mundial por sus títulos You Don’t Know Jack y la serie Jackbox Party Pack, inicia una nueva etapa en su historia al anunciar que será la distribuidora de My Arms Are Longer Now, una comedia de sigilo en 2D desarrollada por el estudio australiano Toot Games. Esta decisión representa el primer paso de la empresa estadounidense como editora de proyectos externos, con el objetivo de diversificar su catálogo y atender nuevas demandas de su comunidad de jugadores. El lanzamiento del juego está previsto para mediados de 2026 en PC a través de Steam y Epic Games Store.

Acercamiento estratégico entre estudios internacionales

La colaboración entre Jackbox Games y Toot Games constituye una alianza estratégica que une dos culturas de desarrollo diferentes, ambas orientadas por la creatividad y un humor poco convencional. Jackbox Games, dirigida por Mike Bilder y Andy Kniaz, ha construido su reputación con juegos multijugador diseñados para fiestas, mientras que Toot Games, bajo la dirección de Matthew Jackson y Millie Holton, destaca en la escena independiente australiana por su innovación y estilo visual poco habitual.

La decisión de asociarse responde tanto al interés por ofrecer experiencias novedosas como por apostar en proyectos con una identidad humorística fuerte y un diseño fuera de lo común, según declararon ambas compañías.

Primer título editado fuera del catálogo propio

Hasta ahora, Jackbox Games se ha caracterizado por producir internamente todas sus propuestas, pero la publicación de un juego externo como My Arms Are Longer Now responde a una creciente demanda de experiencias individuales por parte de su comunidad. Mike Bilder, CEO de la empresa, reconoció que sus jugadores han solicitado durante años una experiencia para un solo jugador que mantenga el tono característico de la firma.

El juego de Toot Games ofrece precisamente este enfoque, con una combinación de mecánicas de sigilo, retos creativos y situaciones absurdas pensadas para provocar humor. Según Andy Kniaz, el título fue elegido por su capacidad para generar una risa inmediata y sorprender con su diseño detallado. Además, el historial de Toot Games con juegos como Dogpile reforzó la confianza de Jackbox en la originalidad y calidad del estudio australiano.

My Arms Are Longer Now, de Toot Games

Perspectivas para jugadores y la industria del videojuego

Esta colaboración representa una apuesta relevante en el panorama actual de los videojuegos, especialmente ante el crecimiento de los estudios independientes y la búsqueda de propuestas originales que se alejan de las fórmulas tradicionales. Al comprometerse con un lanzamiento internacional y una promoción de gran alcance, Jackbox Games evidencia apertura y confianza en el talento externo. Para los jugadores, esto se traduce en acceso a títulos de comedia y aventura respaldados por una marca de prestigio, así como la oportunidad de conocer proyectos con un enfoque cultural diferente e ideas más arriesgadas.

La comunidad australiana encuentra en este acuerdo un reflejo del potencial de sus estudios menos conocidos, mientras que los públicos internacionales obtienen respuesta a la demanda creciente de experiencias humorísticas para un solo jugador, sector que tradicionalmente había sido poco explorado por Jackbox.